Đang tê tái tận hưởng đêm xuân cùng chồng, tôi phát hiện một thứ rơi ra, nhặt lên xem mà tối tăm mặt mũi, bàng hoàng đến câm nín

Tâm sự 18/12/2023 11:55

Nhìn thấy vật này, tôi hoang mang không biết tháng ngày làm dâu sắp tới sẽ thế nào đây?

Tôi hơn chồng 1 tuổi, hai đứa tình cờ quen nhau khi cùng tham gia giải chạy bộ do thành phố tổ chức. Anh không hề bận tâm chuyện tôi hơn tuổi anh, tình cảm của cả hai nhanh chóng lớn dần lên. Sau nửa năm hẹn hò, chúng tôi đưa nhau về nhà ra mắt.

Mừng thay, không bên nào phản đối cả, thậm chí còn thúc giục chúng tôi tổ chức đám cưới. u cũng là điều dễ hiểu vì hai đứa cũng chẳng còn nhỏ dại gì nữa cả, tôi đã 27 tuổi rồi. Nhưng vì mới yêu được nửa năm, thấy tình cảm chưa chín muồi nên tôi còn nấn ná, muốn tìm hiểu thêm một thời gian nữa. Năm 28 tuổi, tôi lên xe hoa, chính thức làm vợ của anh 

Đang tê tái tận hưởng đêm xuân cùng chồng, tôi phát hiện một thứ rơi ra, nhặt lên xem mà tối tăm mặt mũi, bàng hoàng đến câm nín - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bố mẹ chồng ở thành phố, gần nơi chúng tôi làm việc nên sau khi cưới hai vợ chồng sẽ về ở chung với bố mẹ. Bao giờ có tiền rồi, nếu muốn ra riêng thì lúc đó hai đứa sẽ mua nhà sau.

Vì công việc của tôi và anh đều bận rộn nên cả hai nhờ bố mẹ lo liệu đám cưới từ cỗ bàn, rạp cưới cho tới trang trí phòng tân hôn. Dĩ nhiên, tôi và anh vẫn đưa tiền và góp ý cho bố mẹ. Nhìn chung mọi việc gia đình đều lo liệu chu đáo cả, chỉ có duy nhất một việc khiến tôi không hài lòng nhưng vẫn phải nghe theo vì không dám cãi lời bố mẹ chồng.

Đó là chuyện chiếc giường cưới. Bố mẹ và bạn bè tôi đều nói khi kết hôn nhà trai cần chuẩn bị giường mới, chăn ga gối đệm mới, vợ chồng ngủ trên giường mới thì sau này mọi thứ mới thuận lợi, suôn sẻ, hạnh phúc viên mãn. Thế nhưng hai vợ chồng tôi lại phải sử dụng chiếc giường cưới cũ của người bác họ đã hơn 20 năm.

Lý do là vợ chồng người bác họ đó lấy nhau mấy chục năm rồi mà vẫn yêu thương nhau, con cái đủ nếp đủ tẻ và ai cũng công thành danh toại, có hiếu với bố mẹ. Cho nên, bố mẹ chồng bắt vợ chồng tôi phải động phòng trên chiếc giường đó để lấy may, hy vọng chúng tôi sẽ được hạnh phúc, sum vầy như hai bác.

- Các con cứ yên tâm đi, cái giường đó chắc lắm. Nó được làm bằng gỗ lim nên mấy chục năm nữa cũng không hỏng đâu. Vợ chồng bác sống hạnh phúc, có quý có thương hai đứa thì bác mới cho hai đứa để lấy may nên sau này hai đứa cứ ngủ trên giường đó cho mẹ. Chứ bây giờ mua cái giường vài triệu bạc thì khó khăn gì dâu.

Mẹ chồng nói vậy thì tôi còn nói thêm được gì nữa, thôi thì đành chiều mẹ. Có ai ngờ đâu, sau một ngày mệt nhoài với chuyện cưới xin, đêm hôm ấy hai vợ chồng đang nằm quấn quýt bên nhau chuẩn bị vào cuộc thì bỗng “rầm” một cái. Giường sập, hai vợ chồng rơi phịch một cái xuống đất.

Đang tê tái tận hưởng đêm xuân cùng chồng, tôi phát hiện một thứ rơi ra, nhặt lên xem mà tối tăm mặt mũi, bàng hoàng đến câm nín - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nghe tiếng động lớn, bố mẹ ở dưới nhà chạy lên đập cửa ầm ầm hỏi lớn: “Đêm hôm hai vợ chồng làm gì mà sập giường thế kia? Phải ý tứ một tí chứ, ai lại làm ầm ầm cho sập cả giường” khiến tôi càng hoảng loạn.

Bật điện lên, nhìn chiếc giường bị gãy hai chân, sập xuống khiến tôi vừa bực vừa buồn cười vì có một đêm tân hôn đáng nhớ thế này. Hóa ra, chiếc giường bằng gỗ lim thật nhưng ngặt nỗi 4 cái chân giường lại không được đóng bằng gỗ lim nên giờ mục cả rồi.

Khi dọn dẹp lại phòng cưới, tôi bỗng tái mét mặt khi thấy một thứ từ gầm giường rơi ra. Đó là một chiếc máy ghi âm mini. Chồng tôi cũng ngỡ ngàng khi thấy thứ đó. Tại sao lại có máy ghi âm gắn ở dưới giường, vậy là những gì vợ chồng tôi thủ thỉ với nhau lúc nãy đã bị nghe hết rồi ư?

Chồng tôi cầm chiếc máy ghi âm đi hỏi mẹ, bởi chính mẹ là người chuẩn bị phòng tân hôn thì chắc mẹ sẽ biết chút gì đó. Tuy nhiên, mẹ cũng lắc đầu nói không biết. Mãi tới khi tôi định làm to chuyện lên thì mẹ chồng mới giật thót mình, thừa nhận chính bà là người đặt máy ghi âm.

- Cô không cần phải làm to, chính tôi là người lén đặt máy ghi âm đấy thì sao nào. Cô hơn tuổi con trai tôi, nhỡ cô trèo lên đầu lên cổ con trai tôi, xúi dại nói cái gì thì sao? Tôi phải làm vậy để đề phòng cái ngày đó xảy ra.

Hai vợ chồng tôi lại được phen choáng váng trước những lời mẹ nói. Không ngờ mẹ lại như vậy, trước gặp gỡ mẹ có tỏ ý chê trách hay không hài lòng với tôi điểm nào đâu mà tại sao giờ mẹ lại làm thế chứ. Với một người mẹ chồng như vậy ở chung tôi thấy khó sống quá, đêm hôm đó tôi bàn với chồng thuê nhà ra ở riêng nhưng chồng vẫn lấn cấn, không chịu. Tôi nên khuyên anh như thế nào để được ra riêng đây?

Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva Tâm sự gia đình Tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 4 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 9 giờ 46 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 9 giờ 49 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 9 giờ 51 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 9 giờ 54 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 9 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 10 giờ 54 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 11 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu