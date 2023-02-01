Đang say giấc nồng sau một đêm kiệt sức, chồng bỗng ném thẳng vào mặt một túi tiền to tưởng rồi đưa ra 'yêu sách' khó tin

Sau khi sinh con xong, tôi vẫn tiếp tục đi làm mặc dù chồng đề nghị nên ở nhà lo việc nội trợ. Trước yêu cầu này của anh, tôi mặc kệ, vẫn tiếp tục với sự nghiệp của mình.

Rất khó khăn tôi mới kiếm được việc làm văn phòng ở công ty tư nhân. Tôi không có bằng cấp, nhờ người quen xin việc giúp, mới có công việc ổn như ngày hôm nay. Suốt 5 năm nay tôi luôn nỗ lực hết sức vì sự phát triển của công ty. Thế nhưng từ ngày lập gia đình, tôi chịu nhiều áp lực từ gia đình chồng. Khi tôi mang bầu, chồng bắt tôi ở nhà dưỡng thai nhưng tôi không chịu vì tự thấy sức khỏe mình tốt, sẽ đi làm đến khi nào sắp sinh.

Sau khi sinh con, hết thời gian nghỉ thai sản, tôi phải quay trở lại làm việc. Vì bố mẹ chồng rảnh rỗi nên tôi nhờ chăm sóc cháu. Nhưng chồng tôi không chịu mà muốn tôi ở nhà lo chăm con và cơm nước cho ông bà. Anh bảo bố mẹ về hưu, phải được nghỉ ngơi an nhàn, sao phải phục vụ con cháu. Ảnh minh họa: Internet Mặc cho chồng can ngăn, tôi vẫn đi làm. Từ trước đến nay công việc của tôi rất bận rộn, giờ bị tồn đọng lại càng nhiều hơn. Mỗi ngày tôi phải làm đến tận 7h tối mới xong việc. Những khi con ốm, tôi không thể nghỉ làm, bởi công ty ít người, mỗi người làm một nhiệm vụ, nếu tôi nghỉ nhiều quá thì có thể mất việc.

Sáng hôm qua, đang mơ màng ngủ, bất ngờ chồng ném lên giường một túi tiền làm tôi hoảng sợ, giật mình tỉnh giấc. Chồng bảo đó là 1 tỷ, anh đưa hết cho tôi giữ và yêu cầu vợ phải ở nhà, không được đi làm nữa. Chồng bảo bà mắc bệnh huyết áp cao và đau nhức chân tay, cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Tôi phải ở nhà để lo cơm nước cho ông bà và chăm sóc con. Tôi cãi lại rằng còn trẻ khỏe, tự làm ra tiền nuôi bản thân, không thể ăn bám vào chồng được. Chồng bảo lương tôi mỗi tháng có 6 triệu, chỉ đủ thuê người giúp việc, thế nên tốt nhất tôi ở nhà chăm sóc con và bố mẹ để anh ấy yên tâm đi làm. Ảnh minh họa: Internet Tôi hỏi chồng: “Anh cần một người vợ ở nhà nội trợ, thế sao anh không yêu cô gái không có nghề nghiệp về làm vợ? Tôi ở nhà phục vụ bố mẹ và con, để sau đó bị chồng xem thường, hắt hủi và cắm sừng lên đầu à?”. Thế nhưng chồng không trả lời mà một mực bắt tôi phải nghỉ việc, nếu không anh ấy sẽ tìm vợ mới về chăm sóc gia đình. Tôi không biết phải nói sao với chồng để được yên ổn đi làm đây?

Cho con ngủ xong định 'vận động' một tí với chồng, ai ngờ vừa lên giường đã bị anh đạp xuống, ném vào mặt một thứ không tưởng Tôi và chồng hiện đang có một bé 6 tháng tuổi, mọi sự săn sóc đều đổ dồn vào "bảo bối" này. Tuy nhiên, tôi không ngờ việc mình quan tâm con lại khiến chồng giận dữ đến vậy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ang-say-giac-nong-sau-mot-em-kiet-suc-chong-bong-nem-thang-vao-mat-mot-tui-tien-to-tuong-roi-ua-ra-yeu-sach-kho-tin-551258.html