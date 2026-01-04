Đang định đuổi vợ khỏi nhà vì tội lừa dối, tôi bàng hoàng khi mẹ tiết lộ sự thật đằng sau cuộc hôn nhân đầu của cô ấy

Tâm sự 04/01/2026 13:03

Sống chung với nhau được 3 tháng, vì thói ghen tuông mù quáng, người đàn ông đó thường xuyên hành hạ, đánh đập, thậm chí ép cô ấy phải phục vụ ông ta liên tục.

Là đôi vợ chồng trẻ nên đêm động phòng là thời khắc mà chúng tôi rất mong đợi. Thế nhưng trong lúc ân ái, tôi ngỡ ngàng phát hiện vợ đã gian dối mình. Sau đó, cô ấy thú nhận từng kết hôn 2 năm trước. 

Biết chuyện này, đầu tôi như muốn nổ tung. Trong lúc mất bình tĩnh tôi đã dùng chân hất văng vợ xuống giường. Mặc dù biết chuyện trinh tiết thời này không quan trọng nhưng việc cô ấy đã kết hôn trước đó khiến tôi khó lòng chấp nhận.

Mới rạng sáng, tôi dọn hết quần áo của vợ, đuổi về nhà mẹ đẻ và bảo không muốn nhìn thấy mặt nữa. Thấy tôi nóng giận quá, cô ấy quyết định kể cặn kẽ mọi sự tình. Vào 2 năm trước, để trả món nợ gần 100 triệu của bố và có tiền chữa bệnh tai biến cho mẹ, cô ấy đã đồng ý lấy người đàn ông tuổi ngoài 60 tuổi làm chồng. 

Sống chung với nhau được 3 tháng, vì thói ghen tuông mù quáng, người đàn ông đó thường xuyên hành hạ, đánh đập, thậm chí ép cô ấy phải phục vụ ông ta liên tục. Không thể chịu nổi, cô ấy quyết định trốn về nhà mẹ đẻ và ly hôn. 

Đang định đuổi vợ khỏi nhà vì tội lừa dối, tôi bàng hoàng khi mẹ tiết lộ sự thật đằng sau cuộc hôn nhân đầu của cô ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Sau khi nghe vợ kể hết chuyện của mình, tôi phần nào cảm thông cho cô ấy nhưng sự phẫn nộ trong lòng vẫn không thể nào nguôi ngoai. Vì chúng tôi cãi nhau hơi lớn tiếng nên bố mẹ phát hiện và nghe hết mọi sự tình. Lúc này, tôi cứ nghĩ mẹ sẽ đứng về phía tôi và đuổi vợ ra khỏi nhà. 

Thế nhưng, bà lại bênh vợ tôi và bảo: “Dù vợ con từng có một đời chồng nhưng nó là một cô gái đáng quý, hiếu thảo và ngoan ngoãn, dù gì đi nữa mẹ vẫn chấp nhận nó làm con dâu”. Nghe xong câu nói của mẹ, cảm xúc trong tôi lúc này rất xáo trộn. Tôi không biết mình có quá đáng không nhưng lúc này tôi chỉ muốn ly hôn với vợ…

Suy nghĩ trằn trọc nhiều đêm liền, tôi quyết định sẽ cho vợ một cơ hội để sửa sai và chấp nhận cô ấy là một người vợ danh chính ngôn thuận. Tôi nghĩ, tha thứ cũng chính là liều thuốc cứu vãn hôn nhân.

Kết hôn 3 năm, chồng chiều tôi như công chúa để che giấu một bí mật khiến tôi chết lặng khi phát hiện

Kết hôn 3 năm, chồng chiều tôi như công chúa để che giấu một bí mật khiến tôi chết lặng khi phát hiện

Kể từ đó hai vợ chồng tôi cứ không mặn không nhạt sống chung dưới môt mái nhà. Ngoại trừ việc anh chưa bao giờ đụng vào người tôi ra thì anh đúng thật là một người chồng tốt. Mỗi tháng anh vẫn đều đặn chuyển tiền vào thẻ cho tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Bị 'giặc bên ngô' liên tục chê bai khinh miệt, chị dâu 'cao thủ' có màn phản đòn đẳng cấp khiến em chồng chỉ biết câm nín

Bị 'giặc bên ngô' liên tục chê bai khinh miệt, chị dâu 'cao thủ' có màn phản đòn đẳng cấp khiến em chồng chỉ biết câm nín

Tâm sự 52 phút trước
Đưa con đi xét nghiệm máu, chồng khóc nghẹn bảo 'tôi không phải bố thằng bé' khiến vợ và mẹ chồng ngất lịm tại chỗ

Đưa con đi xét nghiệm máu, chồng khóc nghẹn bảo 'tôi không phải bố thằng bé' khiến vợ và mẹ chồng ngất lịm tại chỗ

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Giường cưới sập ngay đêm tân hôn, tôi bưng mặt khóc khi biết nguồn gốc của chiếc giường

Giường cưới sập ngay đêm tân hôn, tôi bưng mặt khóc khi biết nguồn gốc của chiếc giường

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Nửa đầu năm 2026, 3 con giáp chạm tay ngay kho vàng, tắm trong biển bạc, Tài Lộc ồ ạt như suối, may mắn rợp trời, sống đời an nhàn

Nửa đầu năm 2026, 3 con giáp chạm tay ngay kho vàng, tắm trong biển bạc, Tài Lộc ồ ạt như suối, may mắn rợp trời, sống đời an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Cứ ngỡ cả đời cô độc sau khi chồng mất, 10 năm sau tôi run rẩy nhận 'món quà' chấn động từ bố mẹ chồng

Cứ ngỡ cả đời cô độc sau khi chồng mất, 10 năm sau tôi run rẩy nhận 'món quà' chấn động từ bố mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Cổ Thiên Lạc nhập viện, phải bỏ lỡ một số hoạt động quảng bá bộ phim mới

Cổ Thiên Lạc nhập viện, phải bỏ lỡ một số hoạt động quảng bá bộ phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 50 phút trước
Trong 3 ngày đầu tháng tuần mới (5,6,7 tháng 1), 3 con giáp sa chân chĩnh vàng, làm giàu khó đỡ, tiền bạc ùn ùn kéo về, cuộc đời hanh thông

Trong 3 ngày đầu tháng tuần mới (5,6,7 tháng 1), 3 con giáp sa chân chĩnh vàng, làm giàu khó đỡ, tiền bạc ùn ùn kéo về, cuộc đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đừng để sự bao dung giết chết hạnh phúc, bài học đắt giá từ người phụ nữ 10 năm gánh vác thay chồng bất tài

Đừng để sự bao dung giết chết hạnh phúc, bài học đắt giá từ người phụ nữ 10 năm gánh vác thay chồng bất tài

Tâm sự 3 giờ 28 phút trước
Đang định đuổi vợ khỏi nhà vì tội lừa dối, tôi bàng hoàng khi mẹ tiết lộ sự thật đằng sau cuộc hôn nhân đầu của cô ấy

Đang định đuổi vợ khỏi nhà vì tội lừa dối, tôi bàng hoàng khi mẹ tiết lộ sự thật đằng sau cuộc hôn nhân đầu của cô ấy

Tâm sự 3 giờ 32 phút trước
Thần Phật chiếu cố 3 con giáp hết mình trong tuần mới (5 đến 11/1/2026), hầu bao rủng rỉnh, Phú Quý Phát Tài, tương lai vụt sáng

Thần Phật chiếu cố 3 con giáp hết mình trong tuần mới (5 đến 11/1/2026), hầu bao rủng rỉnh, Phú Quý Phát Tài, tương lai vụt sáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 4/1/2026: Người mua vàng nhẫn lỗ hơn 10 triệu đồng sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 4/1/2026: Người mua vàng nhẫn lỗ hơn 10 triệu đồng sau một tuần

Tử vi thứ Hai 5/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tiền tài đại phát, vạn sự hanh thông, Mão - Thân vận trình ảm đạm, thất thoát tiền của

Tử vi thứ Hai 5/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tiền tài đại phát, vạn sự hanh thông, Mão - Thân vận trình ảm đạm, thất thoát tiền của

Tử vi tuần mới (5/1 - 11/1/2026), 3 con giáp này khổ tận cam lai, Đắc Tài Đắc Lộc, tin vui tới tấp, tình duyên đỏ rực, giàu sang không ai sánh bằng

Tử vi tuần mới (5/1 - 11/1/2026), 3 con giáp này khổ tận cam lai, Đắc Tài Đắc Lộc, tin vui tới tấp, tình duyên đỏ rực, giàu sang không ai sánh bằng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bị 'giặc bên ngô' liên tục chê bai khinh miệt, chị dâu 'cao thủ' có màn phản đòn đẳng cấp khiến em chồng chỉ biết câm nín

Bị 'giặc bên ngô' liên tục chê bai khinh miệt, chị dâu 'cao thủ' có màn phản đòn đẳng cấp khiến em chồng chỉ biết câm nín

Giường cưới sập ngay đêm tân hôn, tôi bưng mặt khóc khi biết nguồn gốc của chiếc giường

Giường cưới sập ngay đêm tân hôn, tôi bưng mặt khóc khi biết nguồn gốc của chiếc giường

Cứ ngỡ cả đời cô độc sau khi chồng mất, 10 năm sau tôi run rẩy nhận 'món quà' chấn động từ bố mẹ chồng

Cứ ngỡ cả đời cô độc sau khi chồng mất, 10 năm sau tôi run rẩy nhận 'món quà' chấn động từ bố mẹ chồng

Đừng để sự bao dung giết chết hạnh phúc, bài học đắt giá từ người phụ nữ 10 năm gánh vác thay chồng bất tài

Đừng để sự bao dung giết chết hạnh phúc, bài học đắt giá từ người phụ nữ 10 năm gánh vác thay chồng bất tài

Kết hôn 3 năm, chồng chiều tôi như công chúa để che giấu một bí mật khiến tôi chết lặng khi phát hiện

Kết hôn 3 năm, chồng chiều tôi như công chúa để che giấu một bí mật khiến tôi chết lặng khi phát hiện

Bất ngờ ăn tát 'cháy má' từ một người không quen, tôi chết đứng khi biết lý do đằng sau hành động điên rồ ấy

Bất ngờ ăn tát 'cháy má' từ một người không quen, tôi chết đứng khi biết lý do đằng sau hành động điên rồ ấy