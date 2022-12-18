Dạo gần đây, tôi thấy anh thay đổi không giống xưa, lại thường xuyên vắng nhà và bỏ bữa. Linh tính mách bảo tôi có chuyện không hay.

Tôi và Nam tức chồng của mình yêu nhau hơn 1 năm mới kết hôn, chúng tôi biết nhau từ trước rồi qua những lần đi chơi cùng nhóm tình cảm nảy sinh lúc nào chẳng hay. Được 1 thời gian anh ngỏ lời và chúng tôi chính thức trở thành người yêu của nhau.

Qua lại hơn 1 năm thì hai đứa bàn tính chuyện chung về 1 mái nhà, khi về ra mắt hai gia đình thật may mắn khi phụ huynh hai bên đều ưng ý và thế là hôn lễ đã diễn ra đẹp như trong tưởng tượng của tôi.

Chúng tôi có đứa con trai đầu lòng rất kháu khỉnh, công việc khá ổn định thu nhập hai đứa đều tốt nên vợ chồng khá thoải mái và không quá chật vật về kinh tế. Khi sinh con xong mẹ tôi lên phụ trông nên chẳng vất vả như bao người.

Mẹ chồng tôi cũng tâm lý nên cuộc sống nói chung dễ chịu bởi anh hết mực quan tâm tới hai mẹ con và đỡ đần công việc nhà. Nhưng mấy tháng gần đây tôi chợt nhận thấy anh thay đổi, anh thường xuyên vắng nhà hơn, chăm lo cho gia đình chẳng được như trước.

Ảnh minh họa: Internet

Nghi anh có bồ nhưng cũng chẳng chắc chắn lắm thế là tôi âm thầm theo dõi, cho tới cuối tuần trước khi anh báo ngày nghỉ nhưng bận việc phải ra ngoài. Tôi đi theo, thấy anh tự lái xe tới tận ngoại thành, đi mãi cuối cùng anh dừng lại bên 1 căn nhà trong ngõ.

Tôi tiến lại gần hơn và chết sững khi thấy 1 người đàn bà bế đứa con chắc mới sinh được vài tháng chạy ra đón anh với vẻ mặt mừng rỡ. Anh ôm cô ta và bế đứa bé hôn nhẹ vào trán nó.

Lúc này tôi hiểu chồng mình không chỉ cặp bồ mà còn có cả con riêng, tôi đau khổ tột độ ngã quỵ ngay tại chỗ, trở về nhà như cái xác không hồn, giờ tôi nên làm thế nào đây, xin hãy cho tôi lời khuyên?

Phát hiện vợ tăng ca nhưng không có ở chỗ làm, chồng mang cơm đến phát hiện sự thật đau lòng Thấy vợ ngày càng tiều tụy, tôi cũng lo lắng hơn. Lâu rồi cũng đã không chăm sóc vợ mình bằng bữa ăn đoàng hoàng, tôi tìm đến nơi không ngờ sự thật lại khiến tôi sốc nặng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/am-tham-theo-doi-chong-en-ia-iem-la-toi-khoc-ngat-khi-thay-canh-tuong-anh-cung-mot-nguoi-phu-nu-truoc-mat-536188.html