6 điểm nhạy cảm không thể ngờ của cánh mày râu, nàng chạm vào là chàng 'hưng phấn' gấp bội, sung sức chẳng khác gì hổ bị bỏ đói

Đàn ông rất thích massage chân, không chỉ để giảm mỏi mệt mà còn vì sau mỗi lần massage họ thấy sung mãn hơn trong chuyện gối chăn. Điều này không có gì ngạc nhiên, vì theo lý thuyết cổ xưa của massage thì gót chân được cho là điểm áp lực có thể gây ra kích thích tình dục. Hãy xoa bóp chân cho chàng khi đi ngủ, chắc chắn bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt.

Khi tìm hiểu vấn đề về điểm G của đàn ông nằm ở đâu mà bỏ qua bắp đùi là điều khá thiếu sót. Qua đó, bắp đùi trong là nơi dễ bị kích thích vì có vùng da mỏng và nằm gần sát với vùng kín của nam giới. Nàng có thể giúp chàng thư giãn nhẹ nhàng tại vùng bắp đùi của chàng và thủ thỉ những lời yêu nhẹ nhàng là một bí kíp “ân ái” hiệu quả cho “màn yêu” của hai người.

Những kích thích tại bắp đùi sẽ giúp đẩy nhanh quá trình hưng phấn cho nam giới. Đồng thời khiến cho lượng máu lưu thông đến hạ bộ của nam giới được tăng lên tạo cảm giác sung mãn cho “cuộc yêu”. Tuy nhiên, vùng bắp đùi thuộc vùng da nhạy cảm nên nàng cần nâng niu nhẹ nhàng để không làm mất hứng và kết thúc “chuyện yêu” nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Internet

Xương cụt ở lưng dưới

Khi cả hai đang ân ái với những tư thế quan hệ như tư thế truyền thống, tư thế ngồi đối mặt, bạn hãy tận dụng vuốt ve vị trí xương cụt ở phần lưng dưới của chồng để làm tăng cảm giác thích thú.

Nếu muốn táo bạo hơn, bạn cũng có thể mơn trớn khu vực này bằng đôi môi và chiếc lưỡi ướt át của mình khi chàng nằm quay người.

Ảnh minh họa: Internet

Vùng cổ thuôn dài

Giống như 1 bản nhạc, vùng cổ luôn là khu vực đầu tiên chị em nên tập trung chăm sóc nếu muốn chồng thực sự thăng hoa. Bởi đây là nơi tập trung nhiều giây thần kinh và nó cực kì nhạy cảm dù với những đụng chạm nhẹ.

Chị em hãy sử dụng đôi môi, ngón tay hoặc bất cứ thứ gì thật mềm mại để âu yến vùng da cổ của chồng và quan sát thấy sự mãn nguyện rõ nét trên gương mặt anh.

Hoặc đổi mới hơn, các chị em có thể sử dụng 1 chiếc lông hay bất cứ thứ gì thật mềm mại lướt nhẹ nhàng trên cổ và vùng xương đòn sẽ khiến chồng bị kích thích cao độ.

Đôi môi

Đôi môi là nơi bắt đầu của những yêu thương ngọt ngào, cầu nối giúp cho hai trái tim được hòa chung nhịp đập với nhau. Trong chuyện “giường chiếu”, tiếp xúc qua đôi môi là kích thích hưng phấn bước đầu cho chàng. Đặc biệt là môi dưới của nam giới chứa dây thần kinh nhạy cảm, dễ kích thích chỉ với một cái chạm nhẹ nhàng từ nàng.

Ngoài ra, trong tuyến nước bọt có chứa lượng testosterone, oestrogen, progesterone, cortisone, melatonin đóng vai trò sản sinh và kích thích dopamine dẫn truyền cảm xúc cho nam giới. Nàng nên dùng ngón tay và đôi môi ngọt ngào để “chơi đùa” với đôi môi của chàng. Khi đó, những hormone tình yêu như oxytocin, adrenaline thúc đẩy hai người gần nhau hơn. Từ đó, hai bạn sẽ có cảm giác nhịp tim đập nhanh hơn và cơ thể đang nóng lên từng giây.

Lòng bàn tay và đầu ngón tay

Nếu cho rằng nơi đây không làm chàng kích thích thì bạn đã bỏ qua một trong những điểm nhạy cảm trên cơ thể đàn ông rồi đấy. Có thể bạn chưa biết nhiều cặp đôi trước khi lên giường; thường màn dạo đầu bằng những cái nắm tay ngọt ngào.

Trong khi dùng miệng mơn man gáy, cổ, vai, miệng của chàng; bạn hãy đan cả bàn tay của mình với bàn tay của chàng. Nếu muốn tăng độ thân mật, bạn hãy dịu dàng đưa từng ngón tay của chàng vào miệng; và nhẹ nhàng cắn yêu điểm nhạy cảm này của nam giới.