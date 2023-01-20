5 năm chưa về nhà ngoại ăn Tết, bỗng mẹ chồng xoa bụng em dâu nói một câu khiến tôi đập mạnh tờ giấy ly hôn xuống bàn

Tôi lấy chồng đã 5 năm nhưng chưa lần nào được về quê ngoại ăn Tết dù nhà chồng có hai anh em trai.

Tôi lấy chồng đã 5 năm nhưng chưa lần nào được về quê ngoại ăn Tết dù nhà chồng có hai anh em trai. Bố mẹ chồng cấm, chồng không ủng hộ vợ về ngoại nên tôi chẳng còn cách nào đành phải chấp nhận. Bố tôi mất cách đây 2 năm, chỉ còn mình mẹ lủi thủi. Bà ngày một già yếu, chẳng biết còn sống với con cái được bao lâu. Năm ngoái chị gái tôi và anh rể đã về ăn Tết với mẹ, năm nay họ ăn Tết nhà anh rể. Ngẫm nghĩ, tôi bèn xin phép mẹ chồng cho hai vợ chồng năm nay về quê ngoại.

Nghe tôi nói xong, bà nhếch miệng cười giễu chưa trả lời ngay. Chứng kiến phản ứng đó, tôi biết chuyện này khó mà thành công được. Vừa hay em dâu tôi từ trong phòng đi ra. Em trai chồng mới cưới vợ, em dâu có bầu từ trước đám cưới nên giờ đã gần đến ngày dự sinh rồi. Mẹ chồng thấy em ấy thì mỉm cười trìu mến, một tay xoa nhẹ bụng bầu em dâu, bà lên tiếng mà chẳng thèm nhìn vào tôi: Ảnh minh họa: Internet “Em dâu cô có thể đau bụng nhập viện sinh bất cứ lúc nào, cô còn nghĩ tới về ngoại ăn Tết à? Làm anh chị mà cô sống ích kỷ, vô tình vô nghĩa quá. Cô quên chuyện ăn Tết ở ngoại đi, ở đây chuẩn bị Tết nhất rồi em dâu cô sinh thì đi theo chăm mẹ con nó cho cẩn thận. Cô đã vô sinh thì phải biết điều, tôi còn cho ở lại đây, nếu không…”.

Mẹ chồng bỏ lửng câu nói khiến tôi nghẹn đắng trong lòng. Lát sau chồng về, tôi kể lại thì anh thở dài: "Em đã không sinh được con nên phải cố gắng thể hiện bản thân ở khía cạnh khác để người ta thấy em còn có giá trị chứ…". Tôi bỗng thấy hôn nhân vô nghĩa quá. Không phải là vợ chồng cùng yêu thương san sẻ với nhau, mà nhà chồng lấy tôi về chỉ để biết tôi có làm được gì cho nhà chồng hay không ư? Lẽ nào tôi không cần được yêu thương, tôn trọng và đối xử tốt? Lẽ nào tôi mắc nợ nhà chồng? Ảnh minh họa: Internet Cưới được hơn 1 năm thì tôi nhập viện mổ u xơ tử cung, tình trạng quá nặng nên tôi phải cắt tử cung bán phần. Cơ hội để tôi có thể sinh con gần như là không. Cũng chính vì điều đó mà từ đấy đến bây giờ tôi sống ở nhà chồng tủi nhục trăm bề. Hết năm rồi, tôi cũng cần phải dũng cảm vứt bỏ cái cũ để sống một cuộc đời mới nhẹ nhõm, hạnh phúc hơn cho bản thân. "Em về ngoại ăn Tết đây, ra Giêng mình ly hôn đi", tôi nói với chồng như vậy rồi chào bố mẹ chồng, tôi xách đồ về quê ngoại. Tôi đã quyết định đúng phải không mọi người? Dù quyết định ly hôn nhưng tận sâu thẳm trong lòng mình, tôi vẫn khao khát được làm mẹ. Tôi muốn có con rồi làm mẹ đơn thân. Có cách nào để tôi sinh con không hả mọi người?

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