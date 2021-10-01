5 kiểu phụ nữ điển hình trong hôn nhân, vào xem bạn thuộc kiểu nào?

Tâm sự 01/10/2021 06:53

Tùy vào vị thế, tính cách của mỗi người phụ nữ sẽ quyết định đến việc bạn là ai trong trái tim người đàn ông. Chính vì vậy mà trong hôn nhân mới tồn tại 5 kiểu phụ nữ...

Tính cách và hoàn cảnh sống của người phụ nữ sẽ quyết định rất lớn đến vị thế của họ trong trái tim của một người đàn ông. 

Có người được chồng cung phụng như bà hoàng, muốn gì được nấy, nhưng lại cũng có những phụ nữ vị thế của họ chẳng khác nào một a tì trong lòng người đàn ông mình yêu… Chính vì vậy mà trong hôn nhân tồn tại 5 kiểu phụ nữ điển hình dưới đây:

  • Kiểu người bảo mẫu
5 kiểu phụ nữ điển hình trong hôn nhân, vào xem bạn thuộc kiểu nào? - Ảnh 1
Cô bảo mẫu của anh... Ảnh minh họa

Đối với kiểu người phụ nữ này thì chồng sẽ đóng vai trò là người kiếm tiền nuôi cả gia đình, còn họ chỉ là người lo chu toàn về việc chăm sóc chồng con, nhà cửa tinh tươm.

  • Kiểu người nữ chủ nhân
5 kiểu phụ nữ điển hình trong hôn nhân, vào xem bạn thuộc kiểu nào? - Ảnh 2
Nam quyền nữ cường - Ảnh minh họa

Đối với trường hợp nam cường nữ quyền thì hoặc là có thể do người chồng quá nhu nhược, hoặc quá yêu chiều vợ mà lúc này quyền tự quyết định tất cả những việc từ lớn đến nhỏ đều do một tay người vợ quán xuyến.

  • Kiểu hồng nhan tri kỷ
5 kiểu phụ nữ điển hình trong hôn nhân, vào xem bạn thuộc kiểu nào? - Ảnh 3
Bạn bè dễ kiếm, tri kỉ khó tìm? - Ảnh minh họa

Kiểu này thường được đi lên từ tình bạn,giữa cả hai người có sự thông hiểu về tính cách, ưu và nhược điểm của nhau, nên rất dễ đồng cảm và làm chỗ dựa vững chắc cho nhau trong cuộc sống.

  • Kiểu người tình
5 kiểu phụ nữ điển hình trong hôn nhân, vào xem bạn thuộc kiểu nào? - Ảnh 4
Sớm nở tối tàn, nay hợp mai tan - Ảnh minh họa

So với 3 kiểu ở trên thì kiểu người tình của nhau là mối quan hệ có phần rời rạc và chóng nở tối tàn nhất. 

Mặc dù hai người sống với nhau như vợ chồng, nhưng họ không có mối ràng buộc trên phương diện pháp lý, nên dễ dẫn đến tình trạng nay hợp mai tan.

  • Kiểu người phụ nữ dựa dẫm
5 kiểu phụ nữ điển hình trong hôn nhân, vào xem bạn thuộc kiểu nào? - Ảnh 5
Việc của em là chỉ cần giao cuộc đời mình cho anh, còn thế giới cứ để anh lo - Ảnh minh họa

Tuy có hơn kiểu phụ nữ thứ 4 một chút, thế nhưng với kiểu phụ nữ này cũng không có gì để lấy làm hạnh phúc trọn vẹn.

Bởi sự phụ thuộc của họ cả về phương diện kinh tế lẫn tình cảm vào người đàn ông sẽ rất dễ khiến cho người đàn ông thiếu đi sự tôn trọng, tất nhiên không phải là ai cũng vậy.

Hơn những thế sự phụ thuộc này quả là nguy hiểm cho người phụ nữ, bởi một khi còn yêu còn thương thì đàn ông còn đối xử tốt, còn cho tiền để sống. 

Nhưng khi họ hết yêu hết thương hay gặp vấn đề trục trặc trong công việc hay chuyện tiền bạc, thì xem như bản thân những người phụ nữ này cũng sẽ gặp nhiều phen sống dở chết dở. 

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