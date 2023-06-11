3 tư thế 'yêu' giúp chàng đạt 'khoái cảm' nhanh chóng, cảm nhận được vô vàn cảm xúc mới lạ

Tâm sự 11/06/2023 04:43

Để bạn và người ấy trải nghiệm được những điều mới lạ trong 'cuộc yêu', đừng ngại thử ngay những tư thế dưới đây bạn nhé.

3 tư thế tuyệt vời khi yêu 

Tư thế The Yab-Yum

The Yab-Yum có ưu điểm là nam giới không thể thực hiện những cú đâm sâu và nhanh trong khi đang giữ bản thân và đối phương đúng vị trí. Đây là một tư thế thân mật, tạo sự kết nối sâu sắc, tập trung vào khoái cảm khi cả hai cùng di chuyển với nhịp đẩy nhẹ nhàng, chậm rãi.

3 tư thế 'yêu' giúp chàng đạt 'khoái cảm' nhanh chóng, cảm nhận được vô vàn cảm xúc mới lạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tư thế úp thẳng

Tư thế úp thẳng là một trong những tư thế quen thuộc được rất nhiều bạn lựa chọn trong quan hệ tình dục. Đây chính là tư thế quan hệ lâu ra rất dễ thực hiện phù hợp với những chàng xuất tinh sớm.

Với tư thế này, người nữ nằm úp mặt xuống giường, đầy phần mông cao hơi nhô lên. Có thể dùng một chiếc gối mỏng để kê ở dưới vùng chậu. Người nam quỳ phía sau, từ từ cho dương vật xâm nhập vào vùng kín.

3 tư thế 'yêu' giúp chàng đạt 'khoái cảm' nhanh chóng, cảm nhận được vô vàn cảm xúc mới lạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tư thế chữ X bắt chéo

Đây chính là một trong những biến thể của tư thế truyền thống giúp chàng quan hệ lâu ra hơn. Mặc dù tương đối dễ thực hiện nhưng có thể đem lại cảm giác mới lạ cho cả nàng và chàng. Nếu muốn cải thiện thời gian yêu thì tại sao bạn không thử ngay tư thế này cho cuộc yêu tối nay.

Để thực hiện tư thế này, bạn hãy bắt đầu với tư thế truyền thống. Nàng nằm ngửa trên giường, tay chân buông lỏng thoải mái. Chàng nằm úp trên người nàng và để “cậu bé” từ từ xâm nhập vào cô bé. Sau đó chàng từ từ quay người để tạo thành hình chữ X với cơ thể nàng.

Những điểm nhạy cảm trên cơ thể khiến cuộc yêu thêm thăng hoa

Vùng ngực

Trước khi hôn, hãy bắt đầu với vùng phía trên và bên dưới ngực của nàng. Kích thích đầu vú cũng giống như tinh hoàn sẽ mang đến khoái cảm lan truyền qua hệ thống thần kinh. Càng trêu chọc đầu vú, nàng sẽ càng cảm thấy hưng phấn và muốn bạn tiến sâu hơn vào vùng cấm địa.

3 tư thế 'yêu' giúp chàng đạt 'khoái cảm' nhanh chóng, cảm nhận được vô vàn cảm xúc mới lạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Phần gáy

Phụ nữ rất thích bắt đầu “chuyện ấy” bằng một nụ hôn ở cổ. Cổ thường được biết đến như là một nơi tập trung khá nhiều điểm kích thích nhạy cảm. Một nụ hôn vào phần gáy chắc chắn sẽ tạo ra hứng thú cho cô ấy.

Sống lưng

Đây là nguồn gốc của tất cả các dây thần kinh cho cơ quan sinh dục, do đó đây là khu vực kích thích bậc nhất. Khi đặt tay lên lưng của một người phụ nữ thật sự là một cử chỉ ngọt ngào, tình tứ nhưng khi người đàn ông đặt miệng của mình lên đó thì sẽ làm cô ấy có nhiều xúc cảm và hưng phấn hơn.

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