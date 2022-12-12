Tháng trước mẹ chồng hỏi mượn một cây vàng để đóng hội, vì bà lỡ cho người khác mượn rồi, đến ngày cần thì họ chưa trả. O không cho bà mượn còn mách với chồng là mẹ già rồi, toàn cho người ta mượn linh tinh. Rồi có ngày mang sổ đỏ cho người ta không biết chừng.

Suốt 3 năm nay phải sống chung với mẹ chồng O vô cùng mệt mỏi. Hai mẹ con không hợp nhau, nói chuyện câu trước câu sau là cãi nhau. Chính vì thế O luôn né tránh chạm mặt với bà, càng ít càng tốt.

Bà bảo sống phải có tình nghĩa, trong lúc khó khăn người ta cần mẹ giúp đỡ, mẹ không thể từ chối được. Ai cũng sống ích kỷ không chịu giúp thì họ biết cầu cứu ai? Sau đó bà giận vợ chồng O luôn và qua nhà con gái ở cả tháng nay.

O thật may mắn, lấy được người chồng tốt, anh luôn bênh vực O. Ngay khi nghe O nói thế, chồng giận lắm, cãi nhau một trận lớn với mẹ. Anh bắt mẹ phải đưa hết tiền bạc cho O giữ, không được cho ai vay hay hội hè gì nữa. Chẳng may mẹ qua đời đột ngột thì biết tiền vàng ở đâu mà đòi.

Ngày hôm qua, mẹ đẻ O bị tai nạn, cần 200 triệu tiền phẫu thuật. Đó là một số tiền quá lớn, làm sao chúng O có thể xoay xở được ngay? Đi vay anh em, bạn bè người thân cả một ngày mà O chỉ mượn được có 25 triệu. O bàn với chồng là nên rút cuốn sổ tiết kiệm cứu mẹ, nếu không bà nguy kịch mất.

Chồng O trợn trừng mắt mũi nhìn vợ rồi mắng: "Em bị điên à? Tiền để ngân hàng còn có 2 tháng nữa là tròn một năm, rút giờ mất hết lãi à? Mà mẹ vợ nhập viện là chuyện của nhà ngoại, sao anh phải gánh trách nhiệm?".

Từng lời chồng nói mà O chua chát, bây giờ mới biết con người thật của chồng, anh coi tiền hơn cả tình thân. Đúng lúc O đang chưa biết tìm đâu ra tiền thì mẹ chồng về và hỏi han chuyện mẹ O nhập viện cấp cứu.

O biết bà chẳng giúp được gì nên chỉ kể sơ sơ cho xong chuyện rồi định đi nấu ăn. Nào ngờ mẹ kéo tay O lại và dúi vào một túi tiền. Mẹ bảo đó là 250 triệu, bà mới rút trong ngân hàng ra và bảo O lấy mà chạy chữa cho bà ngoại.

Lúc khó khăn thật sự, O mới hiểu được con người của mẹ chồng O tốt thế nào. O quỳ xuống xin mẹ tha lỗi vì bấy lâu nay đã gây ra cho bà và mong bà trở về sống cùng con cháu.

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Bà không trả lời O, chỉ ôm cháu, rồi vội vã đi ngay. Phải chăng mẹ chồng vẫn còn giận chúng O? Theo mọi người O phải làm sao để chuộc lại lỗi mình đã gây ra với mẹ đây?