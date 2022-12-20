3 dấu hiệu nhận biết đàn bà có nhu cầu sinh lý cao qua dáng người, bất ngờ với tướng chị em "rậm lông", vòng 1 to tròn đầy

Tâm sự 20/12/2022 21:06

Phụ nữ có bộ ngực to, tròn, đầy là đối tượng khiến cánh mày râu ngày đêm nhớ mong. Đây cũng là điểm nhận biết phụ nữ có đặc điểm sinh lý cao.

Dấu hiệu phụ nữ có nhu cầu sinh lý cao qua bộ phận cơ thể

Phụ nữ có vòng mông cong, săn chắc

Khoa học đã chứng minh rằng những cô gái có vòng 3 săn chắc thường là nhóm phụ nữ có nồng độ hormone sinh dục estrogen cao hơn bình thường. Vì vậy mà đòi hỏi về chuyện ấy đối với họ cũng cực kì cao. Phụ nữ có vòng 3 căng trong cũng rất thích khơi gợi bạn tình bằng cách khoe khéo trên cơ thể. Họ thường mặc những bộ quần áo gợi cảm, bó sát để tăng sự quyến rũ.

3 dấu hiệu nhận biết đàn bà có nhu cầu sinh lý cao qua dáng người, bất ngờ với tướng chị em 'rậm lông', vòng 1 to tròn đầy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ rậm lông

Đây là đặc điểm được truyền miệng trong dân gian từ rất lâu. Dấu hiệu phụ nữ có nhu cầu sinh lý cao qua sự phát triển của lông trên cơ thể cũng được các nhà khoa học chứng minh có sự liên quan. Bởi nồng độ hormone tăng quá cao trong cơ thể cũng là nguyên nhân khiến các mô phát triển mạnh mẽ. Không chỉ lông mà ngay cả tóc, lông mày, lông mi của người phụ nữ rậm rạp cũng phần nào phản ánh ham muốn nhu cầu tình dục cao của họ.

3 dấu hiệu nhận biết đàn bà có nhu cầu sinh lý cao qua dáng người, bất ngờ với tướng chị em 'rậm lông', vòng 1 to tròn đầy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngực nở tròn đầy

Phụ nữ có bộ ngực to, tròn, đầy là đối tượng khiến cánh mày râu ngày đêm nhớ mong. Đây cũng là điểm nhận biết phụ nữ có đặc điểm sinh lý cao. Đồng thời họ cũng là người táo bạo, thích sự mới mẻ trong chuyện ấy. Nguyên nhân được lý giải cho mối liên hệ này là do các mô mỡ ở ngực. Những mô này có khả năng tăng nồng độ hormone estrogen. Là nguyên nhân kích thích nhu cầu sinh lý ở phụ nữ.

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Nếu sinh hoạt trong khoảng thời gian này sẽ gây tổn thương âm đạo. Thậm chí gây ra các bệnh phụ khoa và viêm nội mạc tử cung rất nguy hiểm.

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Từ khóa:   Phụ nữ yêu hôn nhân gia đình

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