Những phẩm chất phụ nữ giấu càng kỹ, chỉ cần lộ ra càng khiến đàn ông chết mê chết mệt, nhớ nhung "quên lối về"

Tâm sự 20/12/2022 11:34

Dưới đây là 3 nét tính cách bí ẩn tạo nên một người phụ nữ quyến rũ. Một khi để lộ ra, đàn ông sẽ say mê "quên lối về".

Tính cách mạnh mẽ

Từ xưa đến nay, phụ nữ luôn được xem là phái yếu cần phải bảo vệ. Dù là ở nhà hay ngoài xã hội, phái nữ luôn đứng phía sau chồng. Tuy nhiên, dòng chảy lịch sử đã ghi lại dấu ấn của biết bao nữ anh hùng, nữ doanh nhân một tay gây dựng sự nghiệp. Và đương nhiên, bên cạnh họ không hề thiếu bóng dáng của những người đàn ông cũng tài ba không kém. 

Trên thực tế, sự năng động thường tạo ra nhiều năng lượng tích cực, thu hút sự chú ý của mọi người. Tính cách mạnh mẽ chính là một nét quyến rũ rất riêng của phụ nữ. Phụ nữ hãy làm một linh hồn dũng cảm, có thể bảo vệ bản thân và che chở cho người yếu thế. Đàn ông chỉ cần vô tình nhìn thấy nét tính cách này của nàng, họ sẽ nhớ nhung mãi không thôi.

Những phẩm chất phụ nữ giấu càng kỹ, chỉ cần lộ ra càng khiến đàn ông chết mê chết mệt, nhớ nhung 'quên lối về' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không sợ cô đơn

Những cô thiếu nữ thường sẽ mơ mộng đến một tương lai màu hồng, mỗi ngày đều có thể tay trong tay cùng người mình yêu. Nhưng sau khi trưởng thành, hiện thực lại tàn nhẫn hơn nhiều. 

Khi đã rời xa vòng tay cha mẹ, thứ đón chờ phụ nữ chính là những bộn bề cuộc sống, những mối lo toan về tiền bạc. Một người phụ nữ độc lập, không sợ cô đơn và biết tự lo cho bản thân chẳng những sẽ khiến người khác nể phục mà còn khơi gợi lên bản năng chinh phục mạnh mẽ của đàn ông. 

Những phẩm chất phụ nữ giấu càng kỹ, chỉ cần lộ ra càng khiến đàn ông chết mê chết mệt, nhớ nhung 'quên lối về' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tinh tế

Một người phụ nữ tinh tế chưa bao giờ hết quyến rũ. Hãy tạo cho mình thói quen ghi nhớ những vấn đề dù là nhỏ nhất, chú ý đến câu chuyện người ấy từng kể. Ví dụ như mua tặng món quà chàng vô tình nhắc đến vào nửa tháng trước, hoặc cùng trò chuyện về cuốn sách chàng từng đọc. Lúc này, đàn ông sẽ cảm động không thôi bởi sự tinh tế của bạn. Điều này cũng chứng minh rằng, vị trí của anh ấy trong lòng bạn vô cùng quan trọng.

3 điều này sẽ khiến phụ nữ ‘mất điểm’ trong mắt đàn ông nhưng không phải ai cũng biết, chị em nên đọc để rút ra bài học cho mình

3 điều này sẽ khiến phụ nữ ‘mất điểm’ trong mắt đàn ông nhưng không phải ai cũng biết, chị em nên đọc để rút ra bài học cho mình

Trong thâm tâm đàn ông, phụ nữ "mất điểm" là những người mắc phải 3 điều cực xấu này nhưng họ lại không nói ra.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ phụ nữ khí chất phụ nữ yêu

TIN MỚI NHẤT

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Video 35 phút trước
Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 1 giờ 49 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Đời sống 2 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy