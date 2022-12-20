Phụ nữ ham muốn chuyện ấy vào lúc nào, tuổi nào? Nhu cầu sinh lý của phụ nữ 30-40 khiến ai cũng bất ngờ

Nhu cầu quan hệ của phụ nữ khi yêu như thế nào? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Nhu cầu quan hệ của phụ nữ 18- dưới 30 Nhiều người cho rằng, phụ nữ trong độ tuổi từ 18 có nhu cầu tình dục rất cao. Bởi vì giai đoạn này, buồng trứng phát triển, chu kì kinh nguyệt đều đặn, dễ đạt khoái cảm khi ân ái. Tuy nhiên, phụ nữ trong độ tuổi này còn khá è dặt về vấn đề tình dục. Ngoài ra, đây là giai đoạn tập trung vào học hành và phát triển sự nghiệp, không có suy nghĩ về vấn đề khác. Hơn nữa, ở độ tuổi này rất ít phụ nữ kết hôn. Vì vậy khả năng và kinh nghiệm giường chiếu còn “non nớt”. Thêm vào đó là định kiến xã hội về tình dục khiến cho phụ nữ ở độ tuổi này rất ít quan tâm về chuyện “ấy”. Và nhu cầu quan hệ của phụ nữ ở độ tuổi 20 còn khá thấp.

Ảnh minh họa: Internet Nhu cầu sinh lý của phụ nữ 30-40 Nhu cầu quan hệ của phụ nữ 30 tuổi lại khác, ở độ tuổi này phụ nữ thường chủ động hơn trong tình yêu. Đa số đã có những kinh nghiệm nhất định về chuyện “phòng the”. Hơn nữa họ lại có tâm lý thấu hiểu bạn tình, cơ thể lại mặn mà lại quyến rũ. Quan trọng là không bị định kiến xã hội chi phối. Điều này làm cho tuổi 30 được em là đỉnh cao về sex ở phụ nữ. Tuy nhiên, đây cũng là độ tuổi sinh nở nhiều, hàm lượng testosterone bị giảm không phanh. Khiến cho nhu cầu về chuyện ấy sau khi sinh bị giảm đột ngột. Ngoài ra, quá trình chăm con còn khiến cho các mẹ mất hứng thú về sex. Khiến cho hoạt động tình dục sau tuổi 35 bị giảm đột ngột.

Ảnh minh họa: Internet Nhu cầu sinh lý của phụ nữ 40-50 Giai đoạn 40-50 là khoảng thời gian các nếp nhăn xuất hiện trên cơ thể nữ giới. Dấu hiệu tuổi tác bắt đầu xuất hiện với biểu hiện âm đạo khô rát, da dẻ khô, hình thành nếp nhăn, tóc rụng nhiều. Những dấu hiệu này khiến nữ giới thiếu tự tin khi quan hệ vợ chồng. Tuy nhiên, trên thực tế, nhu cầu quan hệ của phụ nữ ở tuổi này là cao nhưng do thể trạng suy yếu. Nên chất lượng tình dục không được đảm bảo. Hầu hết phụ nữ trong độ tuổi này phải bổ sung thực thẩm chức năng để duy trì vẻ thanh xuân và nâng cao đời sống tình dục. Nhu cầu quan hệ của phụ nữ trên 50 Đây là giai đoạn phụ nữ bước vào thời kì mãn kinh. Khoảng 40% phụ nữ bắt đầu giảm hưng phấn đột ngột trong tình dục. Hoặc một số phụ nữ bị rối loạn chức năng. Ở độ tuổi này, lượng estrogen trong buồng trứng cũng bị suy giảm trầm trọng. Ngoài ra, tuần hoàn máu, lưu thông khí huyết tới cơ quan sinh dục cũng bị giảm theo. Tuy nhiên, sự giảm ham muốn không xảy ra ở mọi phụ nữ. Trái lại, nhu cầu quan hệ của phụ nữ rất cao ở độ tuổi này. Đây gọi là hiện tượng hồi xuân. Sau khi đã mãn kinh và buồng trứng ngừng hoạt động. Theo lý thuyết, ham muốn tình dục sẽ biến mất nhưng một số trường hợp lại diễn ra điều trái ngược.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-nu-ham-muon-chuyen-ay-vao-luc-nao-tuoi-nao-nhu-cau-sinh-ly-cua-phu-nu-30-40-khien-ai-cung-bat-ngo-536798.html