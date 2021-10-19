20/10 của những cô nàng FA sẽ không bao giờ buồn hay cô đơn nếu áp dụng ngay và luôn 5 chiêu này…

Không có gấu đi chơi, tặng quà trong ngày 20/10 cũng chẳng sao, bởi nếu như nàng biết được 5 bí quyết này, thì ngày tết phụ nữ vẫn vui như thường.

Với những nàng nào đang tính mua cho mình những bộ cánh và thỏi son đắt tiền một chút nhưng lại chưa mua được.

Không cần phải chờ bạch mã hoàng tử đến thì mới có quà các nàng ạ, mà chúng ta cũng có thể tự mua và tặng quà cho mình được mà?

Thì nhân dịp này hãy tự mua và thưởng cho bản thân mình và kèm theo đó là lời cám ơn bản thân.

Bởi vì nhờ có sự nỗ lực hết mình của bản thân, mà chúng ta mới có thể một mình vượt qua được muôn trùng khó khăn, sóng gió để phát triển bản thân mình và vươn lên tầm cao mới trong cuộc sống.

#2. Đọc sách

Dịch dã này thì chẳng rạp chiếu phim nào mở cửa đâu, cho nên việc đi xem phim với mấy người bạn thân thôi thì hãy để dành cho năm sau.

Còn năm nay nàng cứ sắm cho mình vài quyển sách ngon lành mà mình yêu thích, để thưởng thức nó trong ngày 20/10 là ổn rồi.

#3. Về thăm cha mẹ

Trong bùn lầy tăm tối nhưng vẫn nỗ lực để mang đến niềm vui, hạnh phúc... Ảnh minh họa

Những bạn nào đi làm xa mà ít có dịp về thăm ba mẹ, thì nhân dịp này có thể tranh thủ về với ba mẹ của mình.

Để mua tặng mẹ một bó hoa và nói với đấng sinh thành ra mình lời cám ơn chân thành và sâu sắc nhất.

Bởi họ chính là những người ban tặng cho chúng ta thân hình và cuộc sống này cơ mà?

#4. Nghe nhạc không lời và xem những bộ phim lãng mạn mình yêu thích

Với những ai không thích đi ra ngoài thì tự thưởng cho mình những bộ phim hay hoặc bản nhạc không lời yêu thích, là một trong ý tưởng hay cho ngày 20/10 này.

Bạn thử nghĩ xem, nếu như được nằm trên ghế sofa để vừa thưởng thức bỏng ngô, lại vừa xem những bộ phim, nghe bản nhạc mà mình yêu thích thì còn gì tuyệt vời bằng?

#5. Gặp gỡ những người bạn có cùng chí hướng

Cho mình, cho người và cho đời... Ảnh minh họa

Lâu nay công việc bận rộn quá, nên đôi khi chúng ta chẳng có quá nhiều thời gian để dành cho những người bạn chí cốt của mình.

Vậy thì hãy dành một chút thời gian trong ngày đặc biệt này để ở bên những người bạn chí cốt, người giúp mình cùng hoàn thiện và phát triển bản thân.

Để cùng nhau thưởng thức những miếng bánh ngọt, dùng những tách trà hay cà phê ấm nóng và hỏi thăm nhau xem kế hoạch phát triển bản thân, sự nghiệp và việc học hành sắp tới sẽ triển khai như thế nào?

Như vậy thì, ngày 20/10 nàng đâu còn cô đơn gì nữa? mà thay vào đó phải nói là vô cùng ấm cúng và ý nghĩa đấy chứ.