2 tuần sau khi chồng mất, một người đàn ông xa lạ ngày nào cũng đến tìm gặp, vừa thấy mặt tôi, anh ta đã đưa ra 1 lời đề nghị khó tin

Tâm sự 25/09/2023 07:29

27 tuổi tôi gặp chồng, một năm sau chúng tôi kết hôn. Khi gặp nhau, chồng tôi đã 32 tuổi, có việc làm ổn định, bề ngoài hiền lành, thật thà. Lần đầu gặp anh, tôi liền bị vẻ ngoài của anh thu hút, càng tìm hiểu thì càng muốn được gả cho anh. Anh dịu dàng, tinh tế và rất quan tâm đến tôi.

Lấy nhau 5 năm, chúng tôi có với nhau một cậu con trai 4 tuổi. Chồng tôi vẫn như ngày đầu tôi biết, giữ chừng mực nói năng nhẹ nhàng, chưa từng làm gì khiến tôi buồn lòng. Chỉ có điều, chúng tôi không quá mặn mà chuyện chăn gối cùng nhau. Nhưng tôi cũng không để ý, có được người chồng như anh đã là may mắn của tôi rồi.

Biến cố kinh hoàng đến với gia đình tôi khi tôi nghe tin chồng bị tai nạn giao thông. Tôi hoàn toàn sụp đổ khi nhìn mặt chồng lần cuối trong bệnh viện. Anh không quay về với mẹ con tôi nữa, mất mát này quá lớn.

2 tuần sau khi chồng mất, một người đàn ông xa lạ ngày nào cũng đến tìm gặp, vừa thấy mặt tôi, anh ta đã đưa ra 1 lời đề nghị khó tin - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày chồng qua đời, tôi gửi hết tiền bạc của anh vào tài khoản tiết kiệm để dành cho con trai sau này. Ngoài ba hôm làm đám tang cho chồng, gia đình chồng không còn lui tới nhà tôi nữa, càng không giúp đỡ hai mẹ con tôi. Tôi chật vật tìm kế sinh nhai khi chỉ còn lại một mình không chỗ nương tựa. Tôi trách mình ngày trước cứ ở nhà mà không đi làm gánh vác giúp chồng. Giờ chỉ còn một thân một mình, tôi càng thấy bất lực khổ sở.

2 tuần sau khi chồng tôi mất, một người đàn ông đến nhà tìm mẹ con tôi. Người này rất lạ mặt tôi chưa từng gặp qua, cũng không phải là bạn bè thân quen với chồng tôi. Anh ta vừa bước vào cửa đã nhìn chằm chằm vào con trai tôi không rời. Không hiểu sao tôi cứ cảm thấy trong ánh mắt của anh ta rất buồn, như đang tìm ai đó thông qua con trai của tôi. Bất ngờ, anh ta còn đưa ra một lời đề nghị khiến tôi bất ngờ: “Chị có thể cho tôi giúp chị nuôi dưỡng con trai không?”.

2 tuần sau khi chồng mất, một người đàn ông xa lạ ngày nào cũng đến tìm gặp, vừa thấy mặt tôi, anh ta đã đưa ra 1 lời đề nghị khó tin - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi tôi hỏi lý do thì anh ta chậm rãi kể lại một câu chuyện khiến tôi từ bàng hoàng đến rụng rời chấn động. Hóa ra, chồng tôi dù lấy vợ con nhưng vẫn qua lại với một người đàn ông khác. Nhân tình của anh chính là người đàn ông lạ mặt này. Ngày chồng tôi mất, người đàn ông này đang ở nơi xa, phải mất hai tuần mới trở về kịp.

Không thể nhìn mặt nhân tình lần cuối, anh ta đau đớn vô cùng, đành tìm đến mẹ con tôi. Anh ta nói muốn thay chồng tôi nuôi dạy con trai của tôi. Anh ta còn nói rất yêu chồng tôi, muốn làm gì đó để bù đắp cho mẹ con tôi.

Tôi vừa sốc vừa đau lòng, không biết phải đối mặt với tình cảnh này thế nào. Chồng tôi phản bội tôi, qua lại với một người đàn ông khác. Giờ khi tôi và con trai lâm vào cảnh túng quẫn thì nhân tình của anh tìm đến xin giúp đỡ. Dù hận chồng lừa dối tôi nhưng tôi cũng đắn đo không biết nên nhận sự giúp đỡ của người đàn ông kia không. Tôi phải làm sao đây?

Tiệc cưới đã tàn, tôi cùng vợ lên phòng chuẩn bị cho đêm tân hôn, ai ngờ khi chiếc váy cưới tụt xuống, tôi bàng hoàng khi thấy cơ thể của vợ dần dần lộ ra trước mắt cùng bí mật kinh hoàng

Tiệc cưới đã tàn, tôi cùng vợ lên phòng chuẩn bị cho đêm tân hôn, ai ngờ khi chiếc váy cưới tụt xuống, tôi bàng hoàng khi thấy cơ thể của vợ dần dần lộ ra trước mắt cùng bí mật kinh hoàng

Dù tôi và vợ yêu nhau 2 năm rồi mới kết hôn nhưng trước đêm tân hôn, tôi chưa từng chạm vào người cô ấy. Không phải là ý của tôi, mà là vì vợ tôi nói cô ấy từng bị phản bội nên muốn xem tôi có chân thành với cô ấy hay không.

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