2 năm yêu nhau chưa một lần đi quá giới hạn, ngày cưới em về tôi mong đợi đêm đầu tiên của 2 đứa, ai có ngờ đứng chôn chân khi vợ từ từ cởi bỏ chiếc váy ngủ nóng bỏng trên người

Tâm sự 26/08/2023 13:55

Khi yêu Như được 4 tháng, tôi có đòi hỏi chuyện đó thì cô ấy từ chối. Như bảo rằng cô ấy chưa từng yêu ai, vẫn còn vẹn nguyên nên muốn để dành đến đêm tân hôn, trao cho người chắc chắn sẽ là chồng mình.

Đám cưới của chúng tôi được tổ chức đầy ấm cúng trong sự chúc mừng của gia đình đôi bên và bạn bè thân thiết. Đêm tân hôn của chúng tôi được sắp đặt ở căn nhà mới. 2 năm giữ gìn cho bạn gái, giờ cô ấy đã trở thành vợ mình, khỏi phải nói tôi háo hức mong chờ đến đêm tân hôn thế nào.

Như ở trong nhà tắm rất lâu, khi tôi giục được vài câu thì cô ấy mới bước ra. Vợ tôi mặc trên người chiếc váy ngủ khá gợi cảm nhưng có một điều khá lạ lùng đó là phần ngực của cô ấy phẳng lì như chẳng có gì.

Tôi tiến lên ôm chầm lấy vợ, định bế cô ấy lên giường. Thế nhưng Như ngăn tôi lại và bắt đầu chậm rãi tuột áo ngủ xuống. Đến khi phần thân trên cơ thể vợ hiện ra trần trụi hoàn toàn trước mắt mình thì tôi không khỏi choáng váng kinh hãi. Phần ngực của vợ không phải là nhỏ mà trống không, chính xác là một bên xẹp lép còn một bên thì chỉ là những vết sẹo đáng sợ.

2 năm yêu nhau chưa một lần đi quá giới hạn, ngày cưới em về tôi mong đợi đêm đầu tiên của 2 đứa, ai có ngờ đứng chôn chân khi vợ từ từ cởi bỏ chiếc váy ngủ nóng bỏng trên người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi theo phản xạ giật lùi lại phía sau vài bước, không dám nhìn thẳng vào thân thể của vợ. Lúc bấy giờ tôi mới hiểu rằng có lẽ việc Như muốn giữ gìn đến đêm tân hôn không phải vì cô ấy còn trong trắng mà bởi lý do này.

Như kéo áo ngủ lên rồi bắt đầu kể lại cho tôi mọi chuyện cho dù tôi chưa chủ động cất lời hỏi. Hóa ra Như sinh ra đã có vòng 1 lép, phía bên ngực còn lại của cô ấy chính là hình dạng ban đầu, quả thật rất nhỏ. Như luôn tự ti về vòng 1 của mình, nhất là sau cuộc tình đầu tiên bị bạn trai phản bội do gã ta chê cô ấy ngực nhỏ.

Sau khi bị bạn trai đá, Như đã quyết tâm dồn tiền đi nâng ngực. Khổ nỗi Như làm tại cơ sở tư nhân không uy tín dẫn đến bị nhiễm trùng nặng, phải cắt bỏ hoàn toàn một bên ngực, phía bên còn lại cũng đành tháo túi độn. Thẩm mỹ thất bại thậm chí còn để lại di chứng xấu xí trên cơ thể khiến Như vô cùng tự ti. Một thời gian dài không dám yêu ai, cho đến khi gặp tôi, cô ấy nghĩ ra cách bắt bạn trai chờ đến đêm tân hôn để đặt mọi chuyện vào thế “sự đã rồi”.

- Vấn đề em phẫu thuật thẩm mỹ thất bại, chính miệng anh đã thề thốt rằng sẽ luôn yêu em cho dù ra sao, dù em già nua xấu xí thế nào mà? Anh vẫn còn nhớ đấy chứ?

Như chất vấn khiến tôi cứng họng không biết phản bác thế nào. Cô ấy nói không sai nhưng vấn đề ở đây là Như cố tình lừa dối tôi. Đáng lẽ cô ấy phải kể rõ với tôi ngay từ đầu chứ?

2 năm yêu nhau chưa một lần đi quá giới hạn, ngày cưới em về tôi mong đợi đêm đầu tiên của 2 đứa, ai có ngờ đứng chôn chân khi vợ từ từ cởi bỏ chiếc váy ngủ nóng bỏng trên người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Bây giờ anh không cam lòng muốn ly hôn cũng được thôi. Nhưng nửa căn nhà em sẽ không trả lại đâu, coi như là anh đền bù cho thời gian qua em mất công yêu thương, chăm sóc anh. Em còn phải mang tiếng gái một đời chồng nữa đấy.

Tôi vừa sợ hãi vừa căm tức lao ngay ra khỏi phòng tân hôn. Vậy là ngay từ đầu Như đã tính toán kỹ lưỡng đâu vào đấy để cô ấy không phải chịu thiệt thòi. Như biết có thể tôi sẽ khó bề chấp nhận khiếm khuyết cơ thể của mình nên tìm cách thủ thỉ bảo tôi cho đứng tên chung căn nhà, để nhỡ ly hôn thì cũng không phải ra đi tay trắng.

Tôi thật sự không thể sống với cô vợ xấu xí như vậy song vấn đề bây giờ là làm thế nào để tôi có thể đòi lại nhà? Tôi có nên giả vờ chấp nhận Như sau đó lừa lấy lại nửa căn nhà không?

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