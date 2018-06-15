Ý nghĩa sợi chỉ đỏ đeo tay là gì?

Tâm linh - Tử vi 15/06/2018 09:32

Có thể bạn thấy rất nhiều người đeo sợi chỉ đỏ trên tay và chỉ đơn thuần nghĩ rằng đó là 1 món trang sức. Tuy nhiên, sự thật còn hơn cả thế, người ta đeo nó vì ý nghĩa lớn hơn nhiều. Cùng tìm hiểu ngay ý nghĩa sợi chỉ đỏ đeo tay. Bạn sẽ bất ngờ đấy nhé!

Ý nghĩa sợi chỉ đỏ đeo tay là gì? - Ảnh 1

Sợi chỉ đỏ mang lại nhiều may mắn -Ảnh: Internet

Hiện nay trên các trang web hay trên các diễn đàn, mạng xã hội như facebook, zalo,… từ giới trẻ cho đến người già đang rất xôn xao lợi ích của vòng dây may mắn- sợi chỉ đỏ mang lại. Vậy ý nghĩa sợi chỉ đỏ đeo tay là gì?

1. Vài nét về sợi chỉ đỏ đeo tay

Ý nghĩa sợi chỉ đỏ đeo tay là gì? - Ảnh 2
Vòng dây đỏ được làm bằng sợi chỉ và được đeo vào tay -Ảnh: Internet

Vòng dây đỏ thường được làm bằng sợi chỉ, sợi len nhỏ màu đỏ, thường thì dùng để đeo vào tay. Những người khi đã có gia đình thì sẽ đeo sợi chỉ đỏ vào bàn tay phải. Khi chưa kết hôn thì nên vào tay phải sẽ tốt hơn.

Ý nghĩa sợi chỉ đỏ đeo tay là gì? - Ảnh 3
Sợi chỉ đỏ được các cặp đôi đeo vào tay -Ảnh: Internet

Nó thường được thấy nhiều ở những ngôi đền, chùa để cầu may mắn, nhất trong dịp lễ đầu năm. Khi đi lễ chùa đầu xuân người ta sẽ mang theo những vòng tay này để cầu chúc được may mắn.

Ý nghĩa sợi chỉ đỏ đeo tay là gì? - Ảnh 4

Sợi chỉ đỏ đeo tay thường được thấy nhiều ở những ngôi đền, chùa để  cầu may mắn

,nhất trong dịp lễ đầu năm -Ảnh: Internet

Vòng tay may mắn - sợi chỉ đỏ có thể không kết hợp thêm phụ kiện gì. Hoặc để linh nghiệm hơn, chiếc vòng có thể được kết hợp thêm hạt dâu tằm hay hạt đá.

Ý nghĩa sợi chỉ đỏ đeo tay là gì? - Ảnh 5
Vòng tay may mắn kết hợp với hạt đá -Ảnh: Internet

Ngày nay vòng tay sợi chỉ đỏ may mắn còn có thể kết hợp hạt đá phong thủy làm tăng công dụng và mang lại vẻ đẹp cho người đeo.

Ý nghĩa sợi chỉ đỏ đeo tay là gì? - Ảnh 6
Nhiều ca sĩ và ngôi sao hàng đầu đều mang vòng tay chỉ đỏ -Ảnh: Internet

Nhiều ca sĩ và ngôi sao hàng đầu của Mỹ như là Michael Jackson, Madonna,Rosie O’Donnell, David BecKham, Lindsay Lohan, Ashton Kutcher, Britney Spears, Victoria Beckham, Demi Moore, Rihanna, Paris Hilton… đều đeo vòng tay chỉ đỏ bên mình.

2. Ý nghĩa sợi chỉ đỏ trong nền văn hóa ở Việt Nam

Sợi chỉ đỏ được bắt nguồn từ người Do Thái, Phật Giáo và đạo Hindu.

Tại Việt Nam, sợi chỉ đỏ có mối quan hệ mật thiết với các vấn đề tâm linh. Từ thời xa xưa, người ta đã tin rằng những lời nguyền, bùa ngải, trù ếm sẽ gây hại cho người khác, gây ra tổn thương về sức khỏe hay thậm chí cái chết. Dùng sợi chỉ đỏ bằng len là cách để cứu và bảo vệ, tránh khỏi được những điều này.

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Đeo sợi chỉ đỏ giúp trừ tà -Ảnh: Internet

Chiếc vòng tay sợi chỉ đỏ may mắn kết hợp hạt dâu tằm trông khá đẹp mắt có công dụng giúp xua đuổi tà ma. Hạt dâu tằm giúp người đeo tránh sương gió, khí lạnh, độc hại

3. Ý nghĩa của việc đeo sợi chỉ đỏ

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Đeo sợi chỉ đỏ mang đến nhiều ý nghĩa -Ảnh: Internet

Khi đeo vòng dây may mắn bên mình bạn sẽ nhận được:

  • Sợi chỉ đỏ là món bùa hộ mệnh để tránh bị bùa phép trù ếm
  • Xua đi những rủi ro mang lại và đem lại nhiều may mắn.
  • Mang lại những tác dụng về phong thủy, sức khỏe
  • Mang lại vượng khí, sự bình an, giúp em bé ăn mau chóng lớn, ngủ ngon, ngủ sâu, không giật mình và ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ, thông minh. Bảo vệ bé khi đến những nơi có âm khí nặng.
  • Với bà bầu khi đeo vòng này thì sẽ có sức khỏe tốt, được, sinh con mẹ tròn con vuông.
  • Được hộ mệnh bên mình, cầu tình duyên, đem lại may mắn, trừ được sự độc hại…
  • Mang đến cho chủ nhân thần thái tự tin và khả năng giao tiếp lưu loát.

4. Cách làm sợi chỉ đỏ đeo tay

Thay vì bỏ ra số tiền đắt đỏ vài trăm nghìn, thậm chí gần 1 triệu để mua sợi chỉ đỏ đeo tay, sao chúng ta không tự làm để nhận may mắn cho mình?

Ý nghĩa sợi chỉ đỏ đeo tay là gì? - Ảnh 9

Thay vì bỏ ra số tiền đắt đỏ để mua, bạn có thể tự làm sợi chỉ đỏ đeo tay may mắn

 -Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • Dây làm vòng (dây dù) màu đỏ
  • Chỉ đỏ
  • Hạt vòng màu đỏ (2 hạt/vòng)
  • Kéo, bật lửa

Cách làm:

Bước 1:

  • Cắt một sợi dây vòng với độ dài gấp 2 lần so với vòng cổ tay
  • Gập đôi sợi dây dù lại
  • Quấn kín chỉ đỏ liên tục từ đầu này sang đầu kia, mỗi đầu chừa lại một chút

Bước 2:

  • Sau khi hoàn thành bước quấn dây, bạn tiếp tục thắt nút chặt lại và cắt bớt đoạn dây thừa.
  • Dùng bật lửa hơ chảy để dây dính chặt hơn.

Bước 3:

  • Xỏ 2 hạt vòng vào đầu dây có 2 sợi thừa ra. Thắt nút lại thật chặt rồi dùng bật lửa hơ để hạt vòng không bị tuột.
  • Chiếc vòng tay may mắn đã được hoàn thành xong. Khi đeo vòng, các bạn chỉ cần móc một hạt vòng vào đầu dây bên kia.

Đeo vòng đỏ may mắn là phong trào đang được lan rộng ở rất nhiều nơi trên thế giới. Vậy là bây giờ, nếu thấy ai đó đeo sợi chỉ đỏ trên cổ tay, bạn đã không còn thắc mắc ý nghĩa sợi chỉ đỏ đeo tay là gì? rồi nhé!

Đây là lí do bạn nên đeo 1 sợi chỉ đỏ trên cổ tay

Đây là lí do bạn nên đeo 1 sợi chỉ đỏ trên cổ tay

Bạn đã nhiều lần nhìn thấy sợi chỉ đỏ trên cổ tay của ai đó? Bạn có bao giờ tự hỏi chúng có tác dụng gì không?

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