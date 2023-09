Đây là lí do bạn nên đeo 1 sợi chỉ đỏ trên cổ tay

Bạn đã nhiều lần nhìn thấy sợi chỉ đỏ trên cổ tay của ai đó? Bạn có bao giờ tự hỏi chúng có tác dụng gì không?

Từ thời xa xưa, người ta đã tin rằng sợi chỉ đỏ bằng len có thể cứu và bảo vệ bạn trước bất kỳ lời nguyền nào. Nhiều nền văn hóa, trong đó có Việt Nam cho rằng thông qua bùa ngải hoặc trù ếm, một người có thể gây hại cho người khác, gây ra tổn thương về sức khỏe hay thậm chí cái chết.

Để chống lại bùa ngải hoặc trù ếm, nhiều người đeo sợi chỉ đỏ trên cổ tay. Sợi chỉ đỏ hiện diện trong phong tục của người Do Thái (đặc biệt là người Kabbalist), Phật giáo và Hindu.

Sợi chỉ đỏ được tin là sẽ xua tan vận rủi. Trong ngôn ngữ Do Thái, nó được gọi là “Rojte Bindele”, và thường được làm từ sợi len mỏng. Nó được mang ở cánh tay trái như vòng tay. Người ta tin sợi chỉ đỏ có sức mạnh thần kỳ, mang đến vận may và bảo đảm người đeo nó nhận được sự bảo vệ của Thượng đế.

Một số người Do Thái, do lo ngại ảnh hưởng xấu của lời nguyền, có phong tục truyền thống là cột sợi chỉ đỏ vào giường cũi của em bé với hi vọng nó sẽ xua tan lời nguyền và bảo vệ trẻ khỏi ma quỷ.

Với người Hindu, sợi chỉ đỏ này được gọi là Kalava, hay còn được gọi là ‘Mauli’ theo tiếng Hindi. Người ta sẽ đeo sợi chỉ đỏ này trong quá trình thực hiện các nghi lễ Hindu như Yajna hay Puja. Nó sẽ được 1 giáo sĩ cột vào bàn tay của người tham gia nghi lễ. Kalava được cột vào bàn tay phải của đàn ông và phụ nữ chưa kết hôn, và tay trái của người phụ nữ đã kết hôn.

Vì sức mạnh thần bí của chúng, nhiều ca sĩ và ngôi sao điện ảnh tại Mỹ, như Madonna, Michael Jackson, Rosie O’Donnell, Lindsay Lohan, Ashton Kutcher, Britney Spears, David Beckham và Victoria Beckham, Demi Moore, Rihanna, Paris Hilton…đều đeo sợi chỉ đỏ nơi cổ tay.

Bây giờ, nếu thấy ai đó đeo sợi chỉ đỏ trên cổ tay, bạn đã biết ý nghĩa của nó rồi đấy nhé.

