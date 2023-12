Ý nghĩa của việc gà cúng ngậm hoa hồng đỏ, cách đặt gà trên mâm mang lại phát tài, bình an cho cả gia đình

Hoa hồng màu đỏ là một loài hoa đẹp khi cho gà trống ngậm hoa hồng nhìn về mặt thẩm mỹ vô cùng đẹp mắt. cúng gà trống ngậm hoa hồng cúng trong đêm giao thừa - khoảnh khắc thiêng liêng của đất trời mang ý nghĩa tiễn biệt những điều xui xẻo của năm cũ và cầu mong một năm mới an khang, thịnh vượng. Bên cạnh đó, hoa hồng chính là biểu tượng của tình yêu sự chung thủy. Bởi vậy, hình ảnh con gà trống ngâm bông hoa hồng mang ý nghĩa may mắn bình an và tình yêu luôn chung thủy sắc son. Hoa hồng đỏ cũng tượng trưng cho sự may mắn, còn màu đỏ tượng trưng cho vận đỏ.

Gà cúng ngậm hoa hồng đỏ. Ảnh: Internet

Cách đặt gà cúng chuẩn trong mâm cỗ Tết