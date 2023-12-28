Ý nghĩa của việc gà cúng ngậm hoa hồng đỏ, cách đặt gà trên mâm mang lại phát tài, bình an cho cả gia đình

Tâm linh - Tử vi 28/12/2023 10:00

Gà trên mâm cúng là một trong những vật nuôi thân thuộc với cuộc sống. Cách đặt gà cúng chuẩn trong mâm cỗ mang lại nhiều lộc cho gia đình trong năm mới.

Ý nghĩa gà trống ngậm hoa hồng đỏ  

Gà là một trong những đồ lễ đặc biệt quan trọng trong văn hóa thờ cúng của người Việt. Mùng 1, ngày Rằm, lễ tết hay bất cứ một nghi thức nào cũng đều cần có gà.

Hoa hồng màu đỏ là một loài hoa đẹp khi cho gà trống ngậm hoa hồng nhìn về mặt thẩm mỹ vô cùng đẹp mắt. cúng gà trống ngậm hoa hồng cúng trong đêm giao thừa - khoảnh khắc thiêng liêng của đất trời mang ý nghĩa tiễn biệt những điều xui xẻo của năm cũ và cầu mong một năm mới an khang, thịnh vượng. Bên cạnh đó, hoa hồng chính là biểu tượng của tình yêu sự chung thủy. Bởi vậy, hình ảnh con gà trống ngâm bông hoa hồng mang ý nghĩa may mắn bình an và tình yêu luôn chung thủy sắc son. Hoa hồng đỏ cũng tượng trưng cho sự may mắn, còn màu đỏ tượng trưng cho vận đỏ.

Ý nghĩa của việc gà cúng ngậm hoa hồng đỏ, cách đặt gà trên mâm mang lại phát tài, bình an cho cả gia đình - Ảnh 1
Gà cúng ngậm hoa hồng đỏ. Ảnh: Internet

Cách đặt gà cúng chuẩn trong mâm cỗ Tết

Gà cúng đêm giao thừa phải là gà trống hoa, trống mới le te gáy, không khuyết tật, màu lông đỏ hay vàng đỏ, mào đơn thẳng đứng, mỏ vàng, chân vàng… và quan trọng là chưa đạp mái (có ý nghĩa khỏe mạnh, tinh khiết) thì lời thỉnh cầu mới linh nghiệm.

Với người Việt, gà trống như cầu nối giữa thế giới con người với thế giới thần linh, là con vật được chọn để dâng cúng thần linh, tổ tiên mỗi dịp lễ Tết. Con gà như biểu tượng văn hoá đi liền với tín ngưỡng tôn sùng mặt trời của nghề nông, dần thành phong tục của mọi gia đình Việt Nam khi Tết đến, xuân về.

Ý nghĩa của việc gà cúng ngậm hoa hồng đỏ, cách đặt gà trên mâm mang lại phát tài, bình an cho cả gia đình - Ảnh 2
Gà cúng đêm giao thừa mang ý nghĩa tốt lành. Ảnh: Internet

Khi chuẩn bị mâm cỗ giao thừa, bạn phải đặt gà cúng lên đĩa to, tháo dây buộc (nếu có), bày ngay ngắn trên đĩa, tiết lòng đặt dưới bụng gà, mỏ ngậm bông hoa hồng đỏ. Điều quan trọng nhất là phải đặt đầu gà quay ra đường để đón quan Hành khiển cai quan năm mới đi qua, cách đặt gà cúng như vậy còn có ý nghĩa gọi mặt trời chiếu vào nhà mình.

Theo quan niệm dân gian thì mỗi năm Thiên đình lại thay toàn bộ quan quân trông nom việc hạ giới. Cúng Giao thừa là tiễn đưa quan quân cai quản năm cũ và đón quan quân cai quản năm mới. Khi cúng lễ nên để nguyên con gà trống để thể hiện sự nghiên cẩn và đẹp mắt, nếu là gà mái thì có thể chặt miếng nhưng không thể đẹp bằng. Khi chặt thì nên để nguội chứ không nên chặt lúc thịt gà còn nóng vì sẽ bị nát và méo mó, bắn bẩn xung quanh. Bạn cũng không nên cúng gà quay rán, ninh, rang…vì hình thức không đẹp, mất đi sự nghiêm cẩn.

Ý nghĩa của việc gà cúng ngậm hoa hồng đỏ, cách đặt gà trên mâm mang lại phát tài, bình an cho cả gia đình - Ảnh 3
 

 

Ý nghĩa của việc gà cúng ngậm hoa hồng đỏ, cách đặt gà trên mâm mang lại phát tài, bình an cho cả gia đình - Ảnh 4
Đặt gà trên mâm cúng đúng cách. Ảnh: Internet

Một số chuyên gia nghiên cứu cho rằng khi đặt gà cúng trên ban thờ nên quay đầu gà hướng về bát hương với tư thế được gọi là “con gà biết kêu, biết gáy, đang chầu” tức là há miệng, chân quỳ và cánh duỗi ra tự nhiên. Nếu làm theo cách nhiều gia đình làm có nghĩa có đầu gà hướng ra ngoài thì đó là gà không chịu chầu. Thực tế là gà quay đầu ra ngoài sẽ đẹp hơn khi quay đầu về bát hương và phao câu chổng ra ngoài nhưng cách đặt gà cúng như vậy chỉ đẹp mắt về hình thức chứ không đẹp về ý nghĩa tâm linh và sự thành kính.

Gà luộc cho mâm cơm tất niên hơi khác với gà cúng Giao thừa. Gà cúng Giao thừa phải là gà trống non, dâng cúng là chính. Gà cho mâm cơm tất niên là để ăn, do đó cần chọn gà mái béo đã đẻ trứng một đợt ăn sẽ ngon hơn.

Cách luộc gà chuẩn nhất

Muốn gà cúng ngon, đẹp làm gà xong cần rửa sạch tiết để nước không bị đục. Cho gà vào nồi, đổ nước lạnh ngập thân gà (không cho gà vào nước nóng vì da gà bị nóng đột ngột sẽ co lại, dễ bị rách), đun lửa tới sôi lăn tăn (không sôi sùng sục) thì hớt bỏ bọt và cứ để thế khoảng 7- 8 phút.

Nướng 1 củ gừng, 1 củ hành, đập giập bỏ vào nồi nước luộc gà rồi luộc tiếp (5 phút nếu là gà non để cúng Giao thừa, 10 phút với gà luộc để ăn).Tắt bếp, đậy vung, ngâm gà trong nước thêm 5 phút. Muốn da gà giòn khi vớt ra thả ngay vào nước thật lạnh. Sau đó tháo dây buộc gà, bày ra đĩa, mỏ gà cài bông hoa hồng đỏ rực (hoặc hoa tỉa từ củ hành lá xanh cũng đẹp mắt), tiết, lòng gà nhét lại vào bụng gà.

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