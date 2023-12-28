Đúng 1h00 ngày Tết Dương 2024: 3 con giáp được thần tài chiếu cố, phúc lộc song toàn, tiền ập xuống đầu

Tâm linh - Tử vi 28/12/2023 08:27

Những con giáp may mắn này càng uống no lộc trời, phúc lộc tề tựu, hỷ sự ập vào nhà, phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Mùi

Sách tử vi năm 2024 chỉ rõ, người tuổi Mùi sẽ có năm Giáp Thìn ngập trong biển tiền, sung sương như tiên. Nhờ sự khôn ngoan, khéo léo trong đối nhân xử thế nên Mùi được quý nhân nuông chiều, thần tài chiếu cố, tiền của cứ vơi lại đầy, chẳng cần lo lắng cơm áo gạo tiền.

Đặc biệt, trong những tháng đầu năm 2024 Mùi sẽ được trời rót lộc vào nhà. Từ công danh, tình duyên, sự nghiệp của con giáp giàu có này đều phất lên như diều gặp gió. Thậm chí, dù bị kẻ xấu hãm hại, tiểu nhân bày mưu tính kế Mùi vẫn bình yên vô sự, chuyển hung thành cát, giàu sau một đêm.

Đúng 1h00 ngày Tết Dương 2024: 3 con giáp được thần tài chiếu cố, phúc lộc song toàn, tiền ập xuống đầu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thông minh, tinh tế và có gan làm giàu nên người tuổi Tý có thừa khả năng tự làm đại gia của chính mình, khẳng định bản thân. Chính vì không dựa dẫm vào ai nên mỗi ngày sự nghiệp của Tý càng hưng thịnh, có của ăn của để.

Trong tử vi năm 2024, Tý dù là đàn ông hay phụ nữ cũng có tài lộc dồi dào. Từ giữa năm trở đi con giáp giàu sang này chỉ việc rung đùi hốt bạc, nằm trên đống vàng, ai thấy cũng phải hờn ghen với cơ ngơi mà họ gầy dựng được.

Tuổi Dần

Mạnh mẽ, bản lĩnh và dám dấn thân nên người tuổi Dần chưa bao giờ bỏ cuộc trước những gian khó, thất bại và cả những thử thách của cuộc đời. Nhờ thế, họ bản lĩnh hơn người, có khát khao chinh phục nên ắt có cuộc sống đủ đầy, sung túc, chẳng thiếu thứ gì.

Đầu năm Giáp Thìn 2024, nhờ có cát tinh chiếu mệnh Dần sẽ trở mình ngoạn mục. Tài vận thăng hoa rực rỡ, làm đâu thắng đó, tiền chất chật két chính là phúc phần mà con giáp giàu có này xứng đáng nhận được.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

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Những tuổi này được thần tài rót lộc vào nhà, sung sướng như tiên khiến ai cũng hờn.

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