10 ngày đầu tháng 1/2024: 3 con giáp được thần tài mở kho phát lộc, ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà

Tâm linh - Tử vi 28/12/2023 07:23

Những tuổi này được thần tài rót lộc vào nhà, sung sướng như tiên khiến ai cũng hờn.

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là người thẳng thắn, chân thành và biết suy nghĩ cho người khác. Dẫu thông minh, nhanh nhẹn và có gan làm giàu nhưng họ sẽ không vì lợi lộc mà đạp đổ danh dự, nhân phẩm của mình. Tuất càng không hãm hại hay hơn thua với ai dể tiến thân.

Nhờ sống đàng hoàng, nỗ lực không ngừng nên bước sang tử vi năm 2024 con giáp giàu có này sẽ thêm phúc thêm phần, làm ăn vượng phát. Từ tháng 1/2024 Tuất sẽ được thần tài rót lộc vào nhà, sung sướng như tiên khiến ai cũng hờn.

10 ngày đầu tháng 1/2024: 3 con giáp được thần tài mở kho phát lộc, ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp hiền lành, thông minh và biết cách đối nhân xử thế. Hơn cả, ở con giáp thiện lương này còn có sự thanh cao hiếm có, luôn biết giữ mình trước thị phi nên ai cũng yêu mến, quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu.

2024 chính là năm mang lại nhiều phúc lộc cho người tuổi Mùi, giúp họ một bước đổi đời, nhà xe có đủ. Thậm chí, Mùi may mắn đến mức có thể trúng số độc đắc, có bạc tỷ chỉ trong chớp mắt. Càng về cuối năm con giáp này càng phát tài phát lộc, giàu nứt đố đổ vách

Tuổi Dậu

Nhân hậu, dĩ hòa vi quý và chăm chỉ cần cù nên dù không quá nổi bật nhưng Dậu chưa bao giờ lu mờ. Thành quả mà con giáp giàu sang này đạt được khiến rất nhiều người nể phục. Bởi lẽ, Dậu chưa bao giờ dựa dẫm hay ỷ lại vào ai, họ tự lực cánh sinh, phấn đấu miệt mài để gầy dựng sự nghiệp của bản thân.

Khéo ăn nói, điềm tĩnh nên càng về hậu vận con giáp may mắn này càng thịnh vượng an yên. Sách tử vi năm 2024 có nói, Dậu sẽ được thần tài ghé thăm, tiền ập xuống đầu, cả năm sung túc viên mãn, chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

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