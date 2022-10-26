Xuôi chèo mát mái vào 5 ngày cuối tháng 10, Thần Tài hô tên nhận bổng lộc, tiền vàng nghi ngút, giàu có kéo dài, thăng quan tiến chức, mọi điều thuận lợi, vận may lan tỏa

Tâm linh - Tử vi 26/10/2022 15:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết những con giáp nào giàu có, may mắn, thuận lợi vào 5 ngày cuối tháng 10 nhé!

Xuôi chèo mát mái vào 5 ngày cuối tháng 10, Thần Tài hô tên nhận bổng lộc, tiền vàng nghi ngút, giàu có kéo dài, thăng quan tiến chức, mọi điều thuận lợi, vận may lan tỏa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

5 ngày cuối tháng 10, tuổi Ngọ nhận được nhiều cơ hội phát triển trong công việc. Đây là lúc con giáp này có thể được cấp trên cất nhắc lên vị trí mới sau những ngày tháng nỗ lực làm việc chăm chỉ.

Công việc phát triển thuận lợi nên thu nhập của tuổi Ngọ cũng tăng lên đáng kể, con giáp này cũng chi tiêu thoải mái hơn. Sau bao đợi chờ, cơ hội phát tài cũng tìm đến tuổi Ngọ giúp bản mệnh có cuộc sống sung túc, ấm no hơn.

Vận trình công danh của tuổi Ngọ bước vào giai đoạn vượng phát. Những người có ý định đầu tư lớn hay đổi công việc có thể hoàn thành mong muốn của mình. Bản mệnh nên dành thời gian lắng nghe từ những người xung quanh, người có kinh nghiệm để con đường phát triển thuận lợi hơn.

Tuổi Tý

Trong thời gian qua, cuộc sống của người tuổi Tý có nhiều biến động. 5 ngày cuối tháng 10, con giáp này được Thần Tài chiếu cố, làm gì cũng kiếm được tiền.

Bản mệnh còn nhận được sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè nên công việc và cuộc sống đều thuận lợi, tiền tài dư dả. Đặc biệt, người làm ăn kinh doanh có thể phát huy mọi tiềm năng của mình trong giai đoạn này. Nhờ đó, bản mệnh thu về khối tài sản lớn mà bản thân cũng không nghĩ tới.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Tý và nửa kia có thể đón nhận những tin vui bất ngờ, cuộc sống hạnh phúc viên mãn.

Tuổi Dần

Tuổi Dần đa số là những người thông minh, độc lập, bạo dạn và rất quyết đoán, dũng cảm và có tham vọng. 5 ngày cuối tháng 10 là thời điểm rất tốt lành cho những người tuổi Dần, đặc biệt là về chuyện tài chính làm ăn.

Đây là lúc các sao tốt chiếu rọi, người tuổi Dần làm gì cũng thành công, lộc lá đầy nhà, tiền tiêu không hết. Không chỉ có tài chính, mà những mặt khác trong cuộc sống của họ cũng hết sức thuận lợi suôn sẻ và sẽ là một thiếu sót lớn nếu không liệt kê họ vào danh sách những con giáp có vận đỏ nhất.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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