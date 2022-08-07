Xin chúc mừng 4 con giáp VẬN ĐỎ NHƯ SON, TÌNH DUYÊN THẮM NỒNG trong tuần mới (8/8 - 14/8)

Phương diện tài lộc cũng có khởi sắc ngay từ đầu tuần. Bạn có thể kiếm được một khoản kha khá do tìm được hướng đi thích hợp khẳng định bản thân. Con giáp này không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn giúp mọi người xung quanh cùng cải thiện mức sống.

Tuần này là một tuần khá may mắn đối với người tuổi Tỵ. Đây là lúc bản mệnh cần năng nổ thể hiện bản thân, góp ý để tập thể phát triển nhanh chóng, đồng thời ghi điểm trong mắt lãnh đạo.

Người tuổi Thìn thông minh, nhanh trí, làm việc rất hiệu quả. Bên cạnh đó họ còn là người giàu tinh thần trách nhiệm, nói được làm được.

Với người độc thân, các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa. Nếu bạn chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể bạn sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý. Với các cặp đôi, vợ chồng bạn cũng luôn sống hạnh phúc với nhau. Đôi bên luôn chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống mà chẳng hề giấu giếm, nhờ vậy mà tránh được những hiểu lầm cũng như tranh cãi, mâu thuẫn không đáng có.

Ảnh minh họa: Internet

Bước sang tuần mới này (8/8 - 14/8), người tuổi Thìn thuận nước đẩy thuyền, trúng lớn. Mọi vận đen trước đây sẽ được hóa giải, tài lộc vô cùng vượng phát. Nhờ vậy mà con giáp này tích lũy được nhiều của cải hơn, sự nghiệp cũng rất hanh thông. Thời gian này, bản mệnh được quý nhân giúp đỡ nên làm việc gì cũng thuận lợi, mưu cầu giàu sang, tài lộc về mọi mặt hưng vượng, hưởng vinh hoa phú quý vô tận.

Chuyện tình cảm càng đến cuối tuần càng có dấu hiệu khởi sắc. Người độc thân có thể nhận lời yêu của một ai đó sau một khoảng thời gian dài tìm hiểu. Với các cặp đôi, nếu tình cảm đã chín muồi, hai bạn có thể tính tới những chuyện xa xôi hơn.

Tuổi Ngọ

Tử vi tuần mới (8/8 - 14/8) cho biết, đường tài lộc công danh của tuổi Ngọ cực kì hưng thịnh. Các cơ hội đầu tư đến tới tấp, tình hình tài chính cá nhân cũng ổn định và phát triển rất khả quan.

Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có quý nhân phù trợ nên những người tuổi Ngọ sẽ gặt hái được nhiều thành công. Ngọ sẽ có một tuần hoạt động không ngừng, mọi thứ cứ đúng như kế hoạch, làm gì cũng thuận lợi, nguồn thu cực tốt. Tình hình tài chính của người làm ăn kinh doanh có tiến triển khá tích cực trong khoảng thời gian giữa tuần. Bản mệnh nắm bắt được xu thế của thị trường nên thu tiền về đầy túi.

Trong chuyện tình cảm, con giáp may mắn tuần này vốn có những nét hấp dẫn rất riêng, người độc thân không thiếu người săn đón. Nếu nhận ra có người chân thành với mình, bạn nên cho đối phương cơ hội. Với các cặp vợ chồng, bạn và người ấy ngày càng bao dung hơn cho nhau, cuộc sống gia đình cũng hài hòa, yên ấm.

Tuổi Hợi

Tử vi tuần mới cho biết, con giáp tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, đầu tuần mọi việc đang dần trở nên hanh thông, suôn sẻ, đến cuối tuần Hợi sẽ được quý nhân chiếu cố. Nếu vẫn giữ được sự tự tin và bản lĩnh vốn có, chắc chắn tuổi Hợi gặt hái được nhiều thành công, việc có được cuộc sống thăng hoa và xây dựng gia đình hưng thịnh chỉ trong tầm tay.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tài lộc của người làm kinh doanh khởi sắc nhất là vào thời điểm giữa tuần và cuối tuần. Bạn có thể tìm được những mối đầu tư đáng giá, nhờ đó thu tiền về đầy túi một cách nhanh chóng.

Nếu có kế hoạch thực hiện các công việc trọng đại trong tuần này thì trước khi rời nhà, bạn nên đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn.

Chuyện tình cảm càng đến cuối tuần càng có dấu hiệu khởi sắc. Người độc thân có thể nhận lời yêu của một ai đó sau một khoảng thời gian dài tìm hiểu. Với các cặp đôi, nếu tình cảm đã chín muồi, hai bạn có thể tính tới những chuyện xa xôi hơn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm