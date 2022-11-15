3 con giáp cầu được ước thấy, tiền vô như nước, tài lộc lên hương, làm giàu dễ hơn trở bàn tay, giàu nứt đố đổ vách.
- Qua 0h đêm nay (14/11), thời đại hoàng kim sẽ tới, 3 con giáp ngập ngụa trong biển tiền, tài lộc theo chân, bạc vàng dư dả muốn bao nhiêu có bất nhiêu, sẵn sàng có cuộc sống viên mãn
- Đúng 5h sáng mai (15/11), 3 con giáp mở mắt đã có Thần Tài chờ sẵn trước cổng, vận trình khởi sắc mạnh mẽ, phước lành tìm đến, gặp thời gặp thế lộc lá vô biên, tiền vàng chất đầy kho
Tuổi Thân
Tuổi Thân là những con người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Tuổi Thân một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được. Họ luôn có định hướng, mục tiêu rõ ràng trong cuộc đời mình. Không ít những lần gặp phải khó khăn rồi thất bại nhưng ý chí, lòng quyết tâm, đam vê đang sục sôi trong lòng không cho phép họ chấp nhận thua cuộc.
Đúng 3 ngày 15, 16, 17/11/2022, người tuổi Thân chính là con giáp sẽ vượt qua mọi tai ương sóng gió để giành được quyền lực, tiền tài và có khả năng lãnh đạo hơn bất cứ ai. Trong thời gian này, con giáp này cuối cùng cũng chuyển bại thành thắng, sự nỗ lực trước đó đều được đền đáp xứng đáng.
Thân có quý nhân giúp đỡ nên gặp nhiều may mắn hơn trong sự nghiệp cũng như tài lộc. Bên cạnh đó, nhờ Thân chăm chỉ làm việc nên công danh thành đạt, tài lộc dồi dào và cuộc sống sung túc hơn. Tuổi Thân không chỉ may mắn trong công danh, tài lộc mà con đường tình duyên cũng sẽ vô cùng viên mãn. Con giáp này nên tranh thủ thời cơ này để tạo đà cho sự phát triển của mình trong tương lai.
Tuổi Dần
Tuổi Dần thường là những người có IQ cao và ý chí mạnh mẽ, họ luôn giữ quan điểm của riêng mình, luôn chấp nhận thử thách, khó khăn để tìm được hướng đi riêng. Những người tuổi Dần thường không sợ gian nan, càng vất vả, họ lại càng thích thú và mong muốn vượt qua chúng bằng chính thực lực của mình.
Tử vi cho biết, đúng 3 ngày 15, 16, 17/11/2022, tuổi Dần sẽ gặp được nhiều hỷ sự trong công việc. Cung Quan Lộc thịnh vượng bất ngờ, có thể giúp tuổi Dần xoay chuyển tình thế. Người tuổi Dần vốn biết tận dụng cơ hội, phát huy ưu điểm đúng thời điểm, vì vậy đây sẽ là thiên thời địa lợi nhân hòa giúp họ ngày càng giàu có.
Công việc của tuổi Dần sẽ suôn sẻ và thuận lợi bất ngờ, ngoài ra còn gặp được quý nhân phương xa. Người này sẽ giúp tuổi Dần cải thiện khó khăn còn tồn đọng và giúp đỡ phát triển sự nghiệp, ít nhất cải thiện được về vật chất, ngoài ra về nhân duyên cũng có khởi sắc.
Tuổi Dậu
Trong số 12 con giáp, người tuổi Dậu sinh ra đã có phúc khí vây quanh, là người có số mệnh đại phú đại quý. Chẳng những vận trình không tồi mà bản mệnh còn có thể đem may mắn đến cho những người xung quanh, giúp cho gia vận càng ngày càng thêm hưng vượng.
Đúng 3 ngày 15, 16, 17/11/2022, vận khí của con giáp này ngày càng vượng phát. May mắn cộng với thực lực bản thân đã có, tài lộc đến tận cửa nhà tuổi Dậu là điều chắc chắn. Đây chính là khoảng thời gian người tuổi Dậu thăng hoa, viên mãn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, công việc.
Người tuổi Dậu sẽ được quý nhân giúp đỡ trong công việc, tinh thần dám nghĩ dám làm của họ được nâng cao, tràn đầy năng lượng. Được quý nhân giúp đỡ, làm việc gì cũng dễ thành công, gặp nhiều may mắn, xung quanh có nhiều chuyện vui, cuộc sống an vui hạnh phúc. Từ giai đoạn này, họ sẽ đối mặt với nhiều thay đổi theo hướng tích cực, cuộc sống khó khăn có nhiều cải thiện. Tuổi Dậu sẽ tìm được cơ hội để đổi đời.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.