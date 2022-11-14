Trúng số độc đắc đúng 10 ngày tới (15/11 - 24/11/2022), 3 con giáp kết thúc thời gian tăm tối, đón ánh bình mình của cuộc đời, lộc nổ tưng bừng, ung dung hốt bạc, liên tiếp đón nhận hỷ sự, may mắn

Tâm linh - Tử vi 14/11/2022 16:37

3 con giáp nước đẩy thuyền lên, cầu được ước thấy, tiền tài thu về tới tấp, phúc khí dồi dào, cuộc sống giàu sang.

Tuổi Mão

Mão giàu tình cảm, nhân hậu và tốt bụng. Con giáp này sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn mà không nề hà, toan tính điều gì. Đặc biệt, người tuổi này là người có tầm nhìn và khả năng phân tích nhạy bén nên thường sẽ tiến xa trong sự nghiệp. Đúng 10 ngày tới, người tuổi Mão nhận đại phúc, đại hỷ. Con giáp này làm ăn gặp thời gặp thế nên kiếm được bộn tiền. 

Tử vi 12 con giáp cho biết, con giáp này dễ thăng quan tiến chức, tài lộc hưng vượng, vạn sự như ý. Người tuổi Mão càng dám nghĩ dám làm, chăm chỉ bao nhiêu sẽ phát tài bấy nhiều. Đây sẽ là bước chuyển mình to lớn trong tài vận của những người tuổi Mão. Con giáp này sẽ thu hút được nhiều tài lộc, làm ăn phát đạt, đánh đâu thắng đó, sự nghiệp cũng như cuộc sống đều đạt tới độ mĩ mãn.

Sắp tới đây, tuổi Mão được dự đoán sẽ có vận may lội ngược dòng. Công việc của tuổi Mão sẽ suôn sẻ và thuận lợi bất ngờ, ngoài ra còn gặp được quý nhân phương xa. Người này sẽ giúp tuổi Mão cải thiện khó khăn còn tồn đọng và giúp đỡ phát triển sự nghiệp, ít nhất cải thiện được về vật chất, ngoài ra về nhân duyên cũng có khởi sắc.

Trúng số độc đắc đúng 10 ngày tới (15/11 - 24/11/2022), 3 con giáp kết thúc thời gian tăm tối, đón ánh bình mình của cuộc đời, lộc nổ tưng bừng, ung dung hốt bạc, liên tiếp đón nhận hỷ sự, may mắn - Ảnh 1
Con giáp này sẽ thu hút được nhiều tài lộc, làm ăn phát đạt, đánh đâu thắng đó, sự nghiệp cũng như cuộc sống đều đạt tới độ mĩ mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi đa phần đều hiền lành, thiện lương và nhân hậu. Con giáp này là con giáp bao dung, rộng lượng và hay giúp đỡ người khác. Chính vì vậy mà càng về sau, cuộc sống của người tuổi này thường hạnh phúc. Tử vi cho biết, vận quý nhân của những người tuổi Hợi vô cùng tốt đẹp, tất cả những khó khăn đều được giải quyết ổn thỏa, liên tiếp đón nhận những tin vui. 

Đúng 10 ngày tới, vận khí của con giáp ngày càng vượng phát. May mắn cộng với thực lực bản thân đã có, tài lộc đến tận cửa nhà tuổi Hợi, cuộc sống thăng hoa, không phải lo lắng về tiền bạc. Thời gian này sẽ là lúc tài vận, may mắn của người tuổi Hợi bùng phát, lý do là bởi một thời khắc quan trọng trong cuộc đời sẽ được mở ra, người tuổi Hợi có khả năng sẽ gặp được một quý nhân lớn.

Tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, không những thế còn được thần tài và quý nhân chiếu cố, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Tuổi Hợi sẽ xây dựng được sự nghiệp bình ổn, làm tiền đề để những năm sau sinh nhiều tài lộc hơn. Nhìn chung, cuộc sống tuổi Hợi vào hậu vận sẽ an nhàn sung túc.

Trúng số độc đắc đúng 10 ngày tới (15/11 - 24/11/2022), 3 con giáp kết thúc thời gian tăm tối, đón ánh bình mình của cuộc đời, lộc nổ tưng bừng, ung dung hốt bạc, liên tiếp đón nhận hỷ sự, may mắn - Ảnh 2
Tử vi cho biết, vận quý nhân của những người tuổi Hợi vô cùng tốt đẹp, tất cả những khó khăn đều được giải quyết ổn thỏa, liên tiếp đón nhận những tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp ngay thẳng, chân thật. Trong công việc, Ngọ là người quyết đoán, có tầm nhìn xa trông rộng và thường đưa ra những ý tưởng sáng tạo. Thời gian gần đây, con giáp tuổi Ngọ bị hung tinh tác động nên nhiều người gặp rắc rối, khó khăn trong sự nghiệp. Tử vi 10 ngày tới cho biết, đây là thời điểm rất hứa hẹn với những người tuổi Ngọ.

Ai xui thì xui, riêng với tuổi Ngọ, đây lại là một trong những cơ hội tốt nhất đối với Ngọ mà trong đó. Con giáp này làm gì cũng được Thần Tài chiếu cố, quý nhân giúp sức, giúp cho con đường công danh trở nên hanh thông, rộng mở, suôn sẻ thì đầu tới cuối. Nhờ có may mắn và Thần Tài chiếu cố, Ngọ có thể thực hiện những kế hoạch lớn và nhanh chóng vươn lên.

Cuộc sống tuổi Ngọ sẽ bất ngờ đổi vận, tình tiền đều có cải thiện rõ rệt. Những người tuổi Ngọ hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận tài lộc và may mắn. Từ giai đoạn này, Ngọ sẽ đối mặt với nhiều thay đổi theo hướng tích cực, cuộc sống khó khăn có nhiều cải thiện. Tuổi Ngọ sẽ tìm được cơ hội để đổi đời.

Trúng số độc đắc đúng 10 ngày tới (15/11 - 24/11/2022), 3 con giáp kết thúc thời gian tăm tối, đón ánh bình mình của cuộc đời, lộc nổ tưng bừng, ung dung hốt bạc, liên tiếp đón nhận hỷ sự, may mắn - Ảnh 3
Con giáp này làm gì cũng được Thần Tài chiếu cố, quý nhân giúp sức, giúp cho con đường công danh trở nên hanh thông, rộng mở, suôn sẻ thì đầu tới cuối - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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