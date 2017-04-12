Xem tướng ngủ đoán ngay vận mệnh sướng khổ, sang hèn của người phụ nữ

Để biết được vận mệnh của bản thân, phụ nữ hãy xem mình thuộc vào tướng ngủ nào dưới đây.

Những tướng ngủ dưới đây tiết lộ bí mật về vận mệnh sướng khổ của bạn.

1. Tướng nằm nghiêng

Người khi ngủ thường nằm nghiêng, họ là người rất tự tin, sống lý trí và biết tạo động lực, niềm vui cho bản thân. Khi làm bất cứ công việc gì, họ đều có trách nhiệm, nổ lực và kiên trì đến cùng. Phụ nữ có tướng nằm ngủ này có được cuộc sống an nhàn, thư thái, trong công việc và cuộc sống gặt hái được rất nhiều thành công.

2. Tướng nằm sấp

Phụ nữ có tướng nằm này, họ là người sống rất bảo thủ, luôn coi mình là trung tâm của sự chú ý. Họ thích sự đổi mới và thoải mái nên nhiều khi lại quá vô tâm, không hiểu được cảm giác của người khác và luôn muốn người khác phải làm theo ý mình. Chính vì tính cách này mà họ có rất ít bạn bè thân thiết, khó gặp may mắn và thành công trong bất cứ công việc gì.

3. Nằm ngửa

Đây là tướng ngủ của người phụ nữ dễ thành đạt nhất. Họ là những người sống rất chân thành, khiêm tốn và thẳng thắn. Trong cuộc sống, họ sẵn sàng đối mặt với tất cả các vấn đề và điềm tĩnh để giải quyết chúng. Người có tướng ngủ này, sống rất thoải mái, dễ chịu. Về khoản chi tiêu, rất phóng khoáng, có phần phung phí. Tuy nhiên họ biết cách kiếm tiền và làm ra tiền một cách nhanh chóng.

4. Nằm ngủ với những tư thế khác

Nếu không nằm ngủ giống với các tư thế trên, bạn là người rất yếu đuối, thiếu quyết đoán. Trong cuộc sống thường do dự khi đưa ra quyết định hay lựa chọn cho mình. Họ thường để vụt mất nhiều cơ hội để phát triển và khẳng định bản thân. Chính vì sống khổ tâm, luôn trăn trở mà họ có cuộc sống không hề thoải mái, tiền bạc cũng không dư dã gì.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xem-tuong-ngu-doan-ngay-van-menh-suong-kho-sang-hen-cua-nguoi-phu-nu-195607.html