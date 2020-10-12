Xem tử vi tuổi quý hợi năm 2021 nữ mạng chi tiết nhất

Mỗi năm đều có các sao thay phiên chiếu mệnh khiến vận mệnh của mỗi người sẽ có sự thay đổi về mọi mặt. Xem tử vi tuổi quý hợi năm 2021 nữ mạng giúp gia chủ có thể lên kế hoạch để triển khai những công việc trọng đại như xây nhà, mua xe, cưới xin,... khi được sao tốt chiếu mệnh. Bản thân có sự chuẩn bị để nắm được vận trình tương lai. Ngược lại, cũng có nhiều sao xấu soi chiếu, nữ mạng tuổi Quý Hợi nên lập khấn cầu xin hóa giải để tránh được những vận hạn có thể xảy đến trong năm.

- Mạng Thủy gặp năm Thổ. Hành Thổ khắc Hành Thủy: Không tốt. Chủ hay bị đau ốm, công việc không có nhiều thuận lợi.

- Thiên can: Quý gặp Tân: Tương sinh: Có lợi.

- Sao chiếu mệnh: Sao Mộc Đức. Tốt: gặp nhiều may mắn, danh lộc tốt.

Xem tổng quan tử vi tuổi quý hợi năm 2021 nữ mạng

- Vận hạn: Hạn Tam Kheo: Xây xát tay chân.

- Vận niên: Thử Quy Điền: Tốt.

- Thái Tuế năm 2021: Không phạm Thái Tuế.

- Tam Tai năm 2021: Không phạm Tam Tai.

- Tuổi Kim Lâu năm 2021: Phạm Kim Lâu – Kim Lâu Thê.

- Hạn Hoang Ốc năm 2021: Phạm Hoang Ốc – Lục Hoang Ốc.

- Xuất hành: Ngày mồng 1 tết (Lúc 17h đến 19h địa phương)

Đi về hướng Chính Đông để đón Tài Thần.

Đi về hướng Tây Nam để đón được Hỷ Thần.

2. Xem tử vi quý hợi 2021 nữ mạng về vận hạn và sao chiếu mệnh năm

+ Sao chiếu mệnh: sao Mộc Đức (Mộc Tinh)

Sao Mộc Đức là một phước tinh thuộc hành Mộc nên sẽ mang đến may mắn, niềm vui, nhất là hôn sự cho cả nam và nữ. Tốt nhất là vào tháng 10 âm lịch.

+ Vận hạn năm 2021 của tuổi Quý Hợi 1983 nữ mạng

Hạn Tam Kheo (Tiểu hạn) là hạn chủ về sức khỏe, người gặp hạn Tam kheo thường mắc các bệnh về khớp và hay gặp tai nạn giao thông bất ngờ. Do đó, nên tránh ở những nơi ẩm thấp, không nên đến những chốn đông người, tránh kích động dễ dẫn đến xô xát. Cẩn trọng đề phòng những bệnh như phong thấp, mỏi mắt, mờ mắt.

Tuổi Quý Hợi 1983 nữ mạng gặp Hạn Tam Kheo

+ Tam Tai: Trong năm 2021 Tân Sửu, Nữ mạng sinh năm Quý Hợi không phạm Tam Tai.

+ Thái Tuế: Nữ mạng sinh năm 1983 Quý Hợi, 39 tuổi không phạm Thái Tuế.

+ Kim Lâu: Đây sẽ là năm phạm Kim Lâu của tuổi Quý Hợi, nam kỵ cất nhà mua xe, nữ kỵ cưới chồng. Nên xem ngày tháng tốt trước khi muốn khởi sự.

+ Hoang Ốc: Phạm Hoang Ốc ở Lục Hoang Ốc tạo gia bất khả thành. Hoang là bỏ hoang, ốc là cái nhà. Theo quan niệm của người xưa, đây sẽ là tuổi mà làm nhà thì không có người ở, hoặc làm ăn thường gặp khó khăn nên nhà trống trơ.

3. Xem tử vi tuổi quý hợi năm 2021 nữ mạng về vận niên

Trư Phùng Hỏa là hình tượng Lợn bị gặp lửa (Lợn quay). Có nhiều biến cố xảy đến bất ngờ. Tuy bản mệnh vất vả cố gắng nhiều nhưng thu lại không đáng là bao. Bản mệnh cũng thường hay giúp đỡ người khác nhưng lại gặp cảnh làm ơn nên oán, do đó, cần suy xét thật kỹ lưỡng trước khi quyết định làm.

Trong năm gặp vận niên Trư Phùng Hỏa, cần cân nhắc kỹ khi muốn làm ăn, chỉ nên làm công ăn lương, ngoài ra cần giữ gìn tiền bạc tài sản cẩn thận.

Tuổi quý hợi năm 2021 nữ mạng gặp vận niên Trư Phùng Hỏa

Trong đường công danh, cần có sự giúp đỡ của người khác mới thành công. Đường tình duyên không có nhiều khởi sắc, về cuối năm sẽ tốt. Chuyện tình cảm trong năm nay rất tốt, vợ chồng không còn cảnh cãi vã. Không khí gia đình dễ chịu. Người còn độc thân tìm được tình yêu, cuộc sống tươi vui hạnh phúc hơn.

Tử vi nữ quý hợi năm 2021 về màu sắc: Nên dùng màu đen để tăng cường tài lộc, tiền bạc. Tránh dùng màu vàng, màu nâu vì sẽ khiến công việc làm ăn kém may mắn.

4. Tổng kết tử vi tuổi quý hợi năm 2021 nữ mạng 1983

+ Về phương diện công việc, ngoại giao

Năm Tân Sửu là một năm rất thuận lợi cho sự nghiệp, công việc của quý cô. Quý cô gặp nhiều may mắn và thành công trong công việc. Sẽ là một năm rất tốt để quý cô mở rộng công việc làm ăn.

Những người tuổi Quý Hợi đang thăng tiến vững chắc trong sự nghiệp, mặc dù trong thời gian ngắn không thể đạt được bước phát triển vượt bậc nhưng vận trình chung khá tốt.

Năm Tân Sửu là một năm rất thuận lợi cho sự nghiệp, công việc của quý cô tuổi quý hợi

+ Tài vận

Nữ tuổi Quý Hợi 1983 sẽ được các ngôi sao may mắn trợ giúp và có trong tay nhiều cơ hội để làm giàu và kiếm tiền. Cô gái tuổi Hợi nên dành nhiều thời gian để đầu tư cho bất động sản và tài chính. Sẽ thu lại được lợi nhuận lớn nếu biết cách nắm bắt cơ hội. Với lợi thế có trong tay nhiều tài lộc trong năm 2021, quý cô chỉ cần chăm chỉ làm việc thì sẽ có kết quả tốt.

Cần tiết chế hơn trong tiêu dùng hàng ngày, sẽ có nhiều khoản chi tiêu cân đến, nên tập thói quen tiết kiệm bằng cách gửi tiền vào ngân hàng, đây sẽ là cách hiệu quả để kìm hãm lại mong muốn tiêu dùng ở một mức độ nhất định.

+ Tình cảm

Chuyện tình cảm trong năm 2021 rất tốt. Nhân duyên của nữ Quý Hợi 1983 độc thân trong năm nay tăng lên rất nhiều, dễ thu hút sự chú ý của người khác phái. Mặc dù vậy, để mối quan hệ tình cảm thuận lợi phát triển, cô gái tuổi Hợi cần chú ý hơn về cách ăn mặc, trang điểm sao cho phù hợp.

Với sự thay đổi như vậy, cô gái cầm tinh con lợn sẽ thêm phần tự tin. Tình cảm giữa cô gái tuổi Hợi tương đối ổn định, sau khi kết hôn nhiều năm họ vẫn giữ được sự mặn nồng như thời mới cưới, không bị tác động bởi những cám dỗ bên ngoài, gia đình hòa thuận, không có gì đáng lo ngại.

Nhân duyên của nữ Quý Hợi 1983 độc thân trong năm nay tăng lên rất nhiều, dễ thu hút sự chú ý của người khác phái

+ Về phương diện sức khỏe

Trong năm 2021, nữ giới sinh năm 1983 sẽ không gặp phải vấn đề lớn về sức khỏe. Tinh thần vui vẻ, không có áp lực tâm lý, thể chất tốt, dù sao cũng không có gì khó khăn.

Ngoài dành thời gian cho công việc, bạn nên dành nhiều thời gian để thư giãn vào cuối tuần hoặc ngày lễ, điều này có thể giúp ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Bạn cũng nên chú ý khi di chuyển xe cộ đi lại hoặc những bệnh liên quan đến máu huyết lưu thông kém.

Trong năm 2021, nữ giới sinh năm 1983 sẽ không gặp phải vấn đề lớn về sức khỏe

+ Tuổi xông đất

Chủ nhà tuổi Quý Hợi nên mời gia chủ sinh các năm tuổi Ất Sửu, Đinh Mão, Kỷ Tỵ đến xông đất đầu năm để trong năm 2021 mọi việc gặp nhiều may mắn, thuận lợi, tài lộc đầy nhà, làm ăn phát đạt suôn sẻ.

Nhìn chung tuổi Quý Hợi nữ mạng với bản tánh thông minh, hiền lương, biết lo cho tương lai của gia đình, có thể vun vén đời sống êm đềm và mang đến hạnh phúc cho chồng con. Có tài ngoại giao, hợp với nghề làm nghề kế toán thương mại, có thể đem lại sự giàu sang cho gia đình cũng như bản thân, nhà cửa hoàn hảo khang trang, vui tươi, an nhàn, hậu vận giàu sang phú quý, dung mạo xinh đẹp.

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Tuổi Quý Hợi nữ mạng với bản tánh thông minh, hiền lương, biết lo cho tương lai của gia đình, có thể vun vén đời sống êm đềm và mang đến hạnh phúc cho chồng con

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