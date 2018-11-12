Xem tử vi tháng 10 âm năm 2018 của 12 con giáp

Tháng 10 âm lịch năm Mậu Tuất sẽ bắt đầu từ 7/11 tới 6/12 dương lịch.

Chỉ số tài vận: ★★★★★

Con giáp vượng vận: Người tuổi Mùi

Tìm hiểu tử vi tháng 10 âm năm 2018 của 12 con giáp về vận mệnh, tình duyên, sức khỏe, tiền bạc

Tử vi con giáp tháng 10 âm dự đoán người tuổi Tý sẽ đạt được nhiều thành công trên nhiều lĩnh vực. Nhờ vượng vận tốt nên họ sẽ may mắn nhận được nhiều cơ hội cho cả nghề chính lẫn công việc tay trái và dễ dàng phát tài, phát lộc.

Chuyện tiền bạc cũng được cải thiện hơn giúp họ làm việc hăng say, hứng thú.

Tử vi con giáp tháng 10 âm tuổi Tý

Tuy nhiên, người tuổi Tý cần đặc biệt lưu ý trong các mối quan hệ với bạn bè, người thân vì có thể bị kẻ tiểu nhân hãm hại khiến hao tài, tán lộc. Đừng nhẹ dạ cả tin để bị người khác lợi dụng. Trong tháng 10 âm lịch, cần hạn chế giao lưu, gặp gỡ, nhậu nhẹt vô bổ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và công việc.

Tình hình sức khỏe khả quan sẽ giúp người tuổi Tý nhanh chóng hồi phục sức khỏe dù không may mắn gặp phải những sự cố ngoài ý muốn.

Con giáp tuổi Tý sẽ rất viên mãn trong chuyện tình cảm và có sức hút cố định và có nhiều vệ tinh theo đuổi

Chuyện tình cảm trong 30 ngày của tháng 10 âm lịch sắp tới của con giáp tuổi Tý khá viên mãn. Tuy rằng không quá đào hoa đến mức vạn người mê nhưng họ luôn có một sức hút cố định và có nhiều vệ tinh theo đuổi.

Với những con giáp đã có gia đình, người thương thì nên cẩn thận đề phòng để không bị người thứ ba xen vào. Những con giáp còn độc thân nên hăng hái tham gia các hoạt động tập thể để có nhiều mối nhân duyên hơn.

2. Tuổi Sửu

Vận trình tổng quan: ★★★

Chỉ số may mắn: ★★★★★

Chỉ số tình duyên: ★★★★

Chỉ số tài vận: ★★★★★

Con giáp vượng vận: Người tuổi Tý

Tuổi Sửu tháng 10 âm

Dự đoán tử vi tháng 10 âm lịch, con giáp tuổi Sửu sẽ rất may mắn trong sự nghiệp và tài vận. Theo đó, tuổi sửu tháng 10 sẽ nhận được nhiều dự án mới trong công việc. Không những đạt được thành quả tốt khiến cấp trên vô cùng hài lòng, con giáp tuổi Sửu sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến. Nên nhạy bén biết cách nắm bắt thời cơ và gây dựng các mối quan hệ với cấp trên trên để nắm bắt cơ hội tốt trong tầm tay.

Nhờ được phúc tinh cao chiếu, người tuổi Sửu trong tháng 10 âm lịch sẽ có nguồn tài chính dồi dào và có duyên với tiền bạc hơn. Tuy nhiên, nên tích cóp một khoản để phòng thân, không nên làm bao nhiêu tiêu bao nấy như thời còn nông nổi. Đồng thời cũng nên cẩn trọng để không bị người khác nhân cơ hội lợi dụng túi tiền của mình. Cũng nên tránh thái độ kiêu căng, ngạo mạn quá đà với đối thủ trong làm ăn, kinh doanh.

Người tuổi Sửu trong tháng 10 âm lịch sẽ có nguồn tài chính dồi dào và có duyên với tiền bạc hơn

Con giáp tuổi Sửu cần có tinh thần đề cao cảnh giác, tránh tham lam quá đà có thể gây ra những hậu quả tai bay vạ gió, thiệt thân, hại sức khỏe, mệt mỏi triền miên.

Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu trong tháng tới sẽ có dấu hiệu khởi sắc tốt đẹp. Người độc thân sẽ có cơ hội làm quen nhiều đối tượng phù hợp để gây dựng mối quan hệ làm ăn và phát triển tình cảm cá nhân.

Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu có dấu hiệu khởi sắc tốt đẹp

Trong dịp lễ Giáng sinh sắp tới, có thể họ sẽ không còn đơn độc như mọi năm. Những chàng trai cô gái đang có tình yêu thì hết sức lãng mạn, ngọt ngào nên biết cách giữ gìn và vun đắp nhiều hơn

3. Tuổi Dần

Vận trình tổng quan: ★★★★

Chỉ số may mắn: ★★★★

Chỉ số tình duyên: ★★★

Chỉ số tài vận: ★★★★

Con giáp vượng vận: Người tuổi Mão

Người tuổi Dần tháng 10 âm lịch sẽ có quý nhân phù trợ nên làm việc gì cũng như ý, công việc hanh thông hơn. Tuổi Dần sẽ được tiền bối, người đi trước gợi ý, dạy bảo những điều tốt đẹp rất nhiệt tình.

Người tuổi Dần tháng 10 âm lịch sẽ có quý nhân phù trợ

Nên biết cách đầu tư hợp lý vào các dự án trọng điểm và không phân tán quá nhiều sức lực. Để có thể tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp, cần biết cách cởi mở, tiếp thu sự đóng góp ý kiến của những người xung quanh.

Thu nhập của người tuổi Dần cũng tăng lên rất nhiều và sự nghiệp có cơ hội thăng tiến

Thu nhập của người tuổi Dần cũng tăng lên rất nhiều và túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh. Cần biết cách để tránh tiêu hoang, nhậu nhẹt, chè chén.

Người tuổi Dần cần có cách cải thiện chế độ ăn uống, sinh hoạt và chú ý giữ gìn sức khỏe nhiều hơn.

Trong tháng 10 âm lịch, chuyện tình cảm suôn sẻ là điểm nhấn của người tuổi Dần

Trong tháng 10 âm lịch, chuyện tình cảm suôn sẻ là điểm nhấn của người tuổi Dần. Để tìm kiếm ý trung nhân, tuổi Dần hãy di chuyển về phương vị phía Bắc. Phương vị này cũng rất tuyệt vời nếu muốn tiến hành cầu hôn, tỏ tình.

4. Tuổi Mão

Vận trình tổng quan: ★★★★★

Chỉ số may mắn: ★★★★★

Chỉ số tình duyên: ★★★★

Chỉ số tài vận: ★★★★★

Con giáp vượng vận: Người tuổi Hợi

Các con giáp tuổi Mão sẽ gặp thành công mĩ mãn và vô cùng thăng hoa trong mọi việc

Dự đoán Tử vi tháng 10 âm lịch cho thấy các con giáp tuổi Mão sẽ gặp thành công mĩ mãn và vô cùng thăng hoa trong mọi việc. Người tuổi Mão sẽ có sự nghiệp thăng tiến và được quý nhân phù trợ.

Người tuổi Mão sẽ may mắn gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt

Về tài chính, người tuổi Mão sẽ có thu nhập và tiền đồ mở rộng. Con giáp này may mắn gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt. Cứ duy trì nhịp độ tiến triển công việc tốt và biết cách tiết kiệm tiền bạc thì sẽ tích cóp được một số tiền kha khá hàng tháng.

Tử vi tháng 10 âm lịch của con giáp tuổi Mão

Về sức khỏe, nên chú ý chăm sóc sức khỏe và tránh các căn bệnh mãn tính như đau dạ dày, đau nửa đầu bên trái/phải. Khi mệt mỏi, yết ớt, nửa kia sẽ luôn đồng hành và chia sẻ, động viên.

5. Tuổi Thìn

Vận trình tổng quan: ★★★★

Chỉ số may mắn: ★★★★

Chỉ số tình duyên: ★★★★

Chỉ số tài vận: ★★★★★

Con giáp vượng vận: Người tuổi Tuất

Với tố chất thông minh, quyết đoán, sáng tạo vốn có, sự nghiệp của người tuổi Thìn có nhiều bước ngoặt đột phá. Tháng này tuổi Thìn gặp nhiều may mắn khi được cấp trên trọng dụng và được ngợi khen. Cứ theo đà này thì sẽ rất nhanh thăng tiến.

Trong tháng 10 âm lịch, con giáp tuổi Thìn có tài vận bùng nổ

Tài vận của người tuổi Thìn chỉ ở mức vừa tầm. Đây là thời điểm để người tuổi Thìn chuyên tâm hơn cho việc đào sâu chuyên môn, học hỏi với các bậc tiền bối. Nên triển khai việc mở rộng quy mô làm ăn, kinh doanh để thu hồi vốn và ổn định thị trường khách hàng dịp cuối năm. Không nên tửu sắc quá đà gây suy nhược cơ thể.

Trong tháng 10 âm lịch, chuyện tình cảm của người tuổi Thìn cũng có dấu hiệu tốt

Trong tháng 10 âm lịch, chuyện tình cảm của người tuổi Thìn cũng có dấu hiệu tốt. Người độc thân có thể tìm được bạn đời nhưng họ cần quyết định một cách thật dứt khoác.

Những cá nhân đã yên bề gia thất sẽ có cuộc sống vui vẻ, hòa thuận, tình ái mặn nồng và đầy hạnh phúc trong tháng 10 này.

6. Tuổi Tỵ

Vận trình tổng quan: ★★

Chỉ số may mắn: ★★★

Chỉ số tình duyên: ★★★

Chỉ số tài vận: ★★★

Con giáp vượng vận: Người tuổi Sửu

Tử vi tháng 10 âm lịch của con giáp tuổi Tỵ

Cuộc sống của người tuổi Tỵ trong 30 ngày tới khá nhiều mệt mỏi và áp lực. Cần hết sức cẩn trọng đề phòng cảnh giác với những kẻ tiểu nhân và đối thủ.

Công việc không được mấy suôn sẻ, liên tục bị cản trở và bị cấp trên khiển trách. Họ khó mà thành công được như kì vọng. Trong việc làm ăn, buôn bán, mọi thứ khá ảm đạm, ủ dột.

Một lời khuyên dành cho người tuổi Thìn đó là nên hạn chế áp lực tinh thần, sinh hoạt điều độ, tránh làm việc quá tải.

Người tuổi Thìn nên hạn chế áp lực tinh thần, sinh hoạt điều độ, tránh làm việc quá tải

Sức khỏe của con giáp này có dấu hiệu giảm sút. Gầy đột nhiên là biểu hiện của việc mắc bệnh không nên xem nhẹ. Nữ giới có nguy cơ mắc một số bệnh nguy hiểm như bệnh huyết áp, nội tiết.

Trong mối quan hệ gia đình, sự xuất hiện của người thứ ba, thứ tư dễ gây hiểu nhầm không đáng có. Thậm chí có thể dẫn đến xung đột, rạn nứt.

7. Tuổi Ngọ

Vận trình tổng quan: ★★★

Chỉ số may mắn: ★★★

Chỉ số tình duyên: ★★★★

Chỉ số tài vận: ★★★★

Con giáp vượng vận: Người tuổi Dậu

Trong tháng 10 âm lịch, người tuổi Ngọ có thể gặp phải hung tinh chiếu mệnh

Trong tháng 10 âm lịch, người tuổi Ngọ có thể gặp phải hung tinh chiếu mệnh. Họ sẽ phải hứng chịu nhiều điềm báo cát hung trong tháng này. Bù lại, con giáp này sẽ được quý nhân hỗ trợ và tăng lương, thăng chức.

Tuy tình hình tài vận có nhiều khởi sắc nhưng họ phải chấp nhận đánh đổi bằng những chuyến đi xa và không có nhiều thời gian cho gia đình, người thương.

Về tài chính, cần cân nhắc kỹ càng khi đầu tư. Dòng tiền có thể đổ dồn dập vào dịp giữa tháng nhưng cần giữ thái độ bình ổn.

Chuyện tình cảm là điểm trừ tệ hại trong tháng 10 âm lịch của người tuổi Ngọ

Chuyện tình cảm của con giáp này không được mấy êm đẹp. Vì có vượng vận đào hoa, lại quá đa tình nên họ khó tránh được những rắc rối, mệt mỏi. Chỉ những chàng trai cô gái độc thân mới có cảm giác tận hưởng hạnh phúc. Với những người tuổi Ngọ đã có gia đình sẽ phải đương đầu với sóng gió, bão táp vì nguy cơ có người thứ ba xuất hiện.

8. Tuổi Mùi

Vận trình tổng quan: ★★★★★

Chỉ số may mắn: ★★★★★

Chỉ số tình duyên: ★★★★★

Chỉ số tài vận: ★★★★★

Con giáp vượng vận: Người tuổi Mùi

Con giáp tuổi Mùi hạnh phúc viên mãn trong tháng 10 âm

Trong 30 ngày tới, con giáp tuổi Mùi sẽ thật hạnh phúc viên mãn. Họ sẽ đạt được thành công tột bậc trong dịp cuối năm Mậu Tuất.

Trong công việc, họ được cấp trên hỗ trợ tối đa nên sẽ có vượng phát từ đầu tới cuối tháng. Họ may mắn được cấp trên ưu ái đề bạt lên những vị trí cao hơn với mức lương hấp dẫn. Có những khoản tiền nghiễm nhiên từ trên trời rơi xuống dành cho họ.

Vận số 12 con giáp dự đoán, người tuổi Mùi cần tinh ý khi chọn lựa đối tác làm ăn an toàn, tin cậy và chăm chỉ cày sâu cuốc bẫm trong tháng 10 này.

Người tuổi Mùi vẫn có thể duy trì một cơ thể dồi dào, mạnh khỏe nếu khéo léo chăm sóc sức khỏe mặc dù bị vài căn bệnh mãn tính quấy rầy.

Trong chuyện tình cảm, các chàng trai cô gái độc thân sẽ tìm gặp được tình yêu thực sự. Với những con giáp đã có gia đình sẽ có vận trình hạnh phúc và ổn định.

9. Tuổi Thân

Vận trình tổng quan: ★★★

Chỉ số may mắn: ★★★★

Chỉ số tình duyên: ★★★

Chỉ số tài vận: ★★★★★

Con giáp vượng vận: Người tuổi Dần

Người tuổi Thân sẽ gặp cảnh “đen tình đỏ bạc” theo đúng nghĩa đen

Dự đoán vận số 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân sẽ gặp cảnh “đen tình đỏ bạc” theo đúng nghĩa đen.

Để gặt hái nhiều thành công hơn, con giáp này cần mạnh dạn sáng tạo và đổi mới. Khi có những lời đề nghị hấp dẫn, đừng ngại thử sức với các dự án/công việc mới mẻ, khác biệt để thử sức và phát triển khả năng tiềm ẩn của bản thân.

Trong chế độ ăn uống và dinh dưỡng cần đảm bảo cân đối hài hòa. Để bảo vệ sức khỏe hơn, cần tránh đồ cay nóng, hại dạ dày hoặc quá nhiều dầu mỡ.

Trong chuyện tình cảm, người tuổi Thân sẽ khó tránh được nhiều xui xẻo. Mặc dù có duyên gặp gỡ nhưng người tuổi Thân sẽ khó tránh được sự lệch nhịp và khó lòng phát triển, tiến xa hơn.

Với những người đã có gia đình, mâu thuẫn và "chiến tranh lạnh" tồn tại thời gian qua sẽ có thể hóa giải trong tráng này.

10. Tuổi Dậu

Vận trình tổng quan: ★★★★

Chỉ số may mắn: ★★★★

Chỉ số tình duyên: ★★★★

Chỉ số tài vận: ★★★★★

Con giáp vượng vận: Người tuổi Tỵ

Con giáp tuổi Dậu đạt được lộc tài chính và rất ấm no

Trong tháng 10 âm lịch, dự đoán con giáp tuổi Dậu sẽ đạt được lộc tài chính và rất ấm no. Họ sẽ may mắn nhận được nhiều lời mời hợp tác làm ăn và thu được lợi nhuận cao.

Chuyện tình cảm của con giáp tuổi Dậu sẽ khó tránh được nhiều sóng gió. Với những chàng trai cô gái độc thân, họ có nhiều cơ hội gặp gỡ hơn. Tuy nhiên chính đó lại là điều gây nên nhiều rắc rối và bận tâm. Những người đã có gia đình hạnh phúc sẽ ở mức vừa tầm.

Về sức khỏe, hãy biết cách kiểm soát cân nặng và có khẩu phần ăn hợp lý. Tránh tăng cân quá đà hoặc phải kiêng khem gắt gao gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

11. Tuổi Tuất

Vận trình tổng quan: ★★★★

Chỉ số may mắn: ★★★★

Chỉ số tình duyên: ★★★★

Chỉ số tài vận: ★★★★★

Con giáp vượng vận: Người tuổi Tuất

Xem bói tử vi tuổi Tuất

Lời khuyên dành cho các con giáp tuổi Tuất trong tháng 10 âm này đó là cần kiên trì bền bỉ, đừng ngại khó khăn vất vả để thành công.

Sự nỗ lực của họ sẽ được thần may mắn ưu ái và được đền đáp xứng đáng.

Đối với những người làm ăn buôn bán, tình hình tài vận cuối tháng sẽ rất khởi sắc. Họ có nhiều cơ hội gặp gỡ các đối tác tiềm năng và có nhiều hơn các cơ hội thành công. Tuy nhiên, cần biết chọn điểm dừng đúng lúc và không nên tham lam quá đà để không vướng phải những hậu họa đáng sợ trong tài chính.

Chuyện tình cảm của người tuổi Tuất trong tháng này sẽ có nhiều khởi sắc

Cần duy trì thời gian ngủ nghỉ điều độ và thường xuyên thư giãn cơ thể nâng cao hiệu quả làm việc hơn nữa.

Chuyện tình cảm của người tuổi Tuất trong tháng này sẽ có nhiều khởi sắc như ý. Họ có thể may mắn gặp được người tình trong mộng và có kết quả êm đẹp nhờ không quá cảm tính.

12. Tuổi Hợi

Vận trình tổng quan: ★★★

Chỉ số may mắn: ★★★

Chỉ số tình duyên: ★★★

Chỉ số tài vận: ★★★★

Con giáp vượng vận: Người tuổi Sửu

Xem bói tử vi tuổi Hợi

Dự đoán vận số 12 con giáp trong tháng 10 cho thấy người tuổi Hợi sẽ liên tục bị áp lực về tiền bạc và không được mấy tươi sáng. Tuy nhiên, nếu họ nỗ lực làm việc cật lực thì sẽ được đền đáp xứng đáng.

Khi hành sự cần thật cẩn trọng, lên kế hoạch và lịch trình chi tiết. Tránh làm việc quá tải và lựa chọn đối tác làm việc không có lai lịch, nguồn tiền rõ ràng.

Tinh thần quá căng thẳng trong tháng này khiến người tuổi Hợi giảm sức thu hút đối với người khác giới. Do đó cần luyện tập thể dục thể thao thường xuyên và nghỉ ngơi điều độ.

Với những cặp đôi đã yên bề gia thất nên thật cẩn trọng để hạnh phúc gia đình không bị người thứ ba xen vào. Cần đặt mình vào tình thế của đối phương khi hành sự.

Trên đây là xem tử vi tháng 10 âm năm 2018 của 12 con giáp chi tiết. Hi vọng những thông tin trong bài sẽ giúp bạn đọc có thể tham khảo để chiêm nghiệm và định hình được những lựa chọn phù hợp cho bản thân trong những ngày của tháng 10 âm lịch sắp tới.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!