“Vượng phát vượng phát” 3 con giáp sung túc an yên trong ngày (7/11). Tài vận khởi sắc, lộc lá bất ngờ, tiền bạc ngập két.

Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày (7/11) của tuổi Thìn, con đường sự nghiệp diễn ra hanh thông. Vận trình tài lộc tiến triển khả quan.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tiến triển khả quan. Doanh thu trong ngày tăng cao đem đến cho con giáp này cuộc sống đáng mơ ước.

Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày (7/11) của tuổi Thìn, con đường sự nghiệp diễn ra hanh thông. Trong ngày Tam Hợp, người tuổi này gặp nhiều vận may trong việc hợp tác, làm ăn kinh doanh. Mặc dù không tránh khỏi những điều may rủi nhưng bằng sự linh hoạt vốn có mà bản mệnh có thể giải quyết mọi chuyện một cách êm đẹp.

Tình cảm: Vận trình tình cảm êm ấm, hài hòa. Chuyện tình yêu đôi lứa chính là động lực giúp bạn vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Song song đó, người độc thân tìm được chân mệnh đời mình nhờ đào hoa vượng trợ mệnh.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 11h

Con số may mắn: 11, 19

Tuổi Ngọ

Tử vi trong ngày (7/11) cho thấy người tuổi Ngọ vận thế tốt lên, sự nghiệp thuận lợi. Nắm bắt cơ hội, liên tục nhận ra cơ hội, thực hiện quyền tự do làm giàu. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong ngày (7/11) cho thấy người tuổi Ngọ vận thế tốt lên, sự nghiệp thuận lợi.

Tình duyên: Đã có đối tượng thì phải biết giữ khoảng cách phù hợp với người khác phái, đừng để nửa kia lo được mất, không có cảm giác an toàn.

Công việc: Vận trình sự nghiệp hanh thông, nếu lên kế hoạch trước mọi việc, chỉ cần bỏ ra một nửa công sức là bạn sẽ đạt được thành quả gấp đôi.

Tài lộc: Nắm bắt cơ hội, liên tục nhận ra cơ hội, thực hiện quyền tự do làm giàu.

Sức khỏe: Tốt hơn, nên dưỡng da đầy đủ, không nên lười biếng.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 17h

Con số may mắn: 5, 10

Tuổi Hợi

Tử vi trong ngày (7/11) mới Thực Thần mang tới tin vui để tuổi Hợi sẽ mỉm cười thật dịu dàng với mọi người. Hầu hết mọi mặt trong cuộc sống đều thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Ảnh hưởng của Tương Hại khiến con giáp tuổi Hợi có xu hướng đổ tại hoàn cảnh gây ra những rắc rối trong cuộc sống của mình. Thực ra khi bạn không đóng vai trò nạn nhân nữa bạn sẽ hiểu rằng những lỗi lầm một phần là do chính sự bất cẩn của bản thân, do đó, nên rút kinh nghiệm cho những lần sau.



Tử vi trong ngày (7/11) mới Thực Thần mang tới tin vui để tuổi Hợi sẽ mỉm cười thật dịu dàng với mọi người. Hầu hết mọi mặt trong cuộc sống đều thuận lợi. Trong công việc, bạn nổi bật vì sự duyên dáng và sức sáng tạo bất tận. Nếu đang muốn thay đổi hướng đi, đây cũng là lúc cơ hội tốt sẽ tìm đến bạn.



Kim - Thủy tương sinh mang lại tín hiệu tích cực liên quan đến mối quan hệ trong gia đình cũng như chuyện tình cảm của bản mệnh. Khi bạn bớt ngang bướng, thích thể hiện cái tôi thì càng gia tăng sự kết nối với những người xung quanh mình.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 11h

Con số may mắn: 6, 10

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.