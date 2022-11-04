Tử vi ngày mai (5/11) tới cuối tháng 11/2022 - top 3 con giáp này nên hạn chế đầu tư để tránh nhiều thất thoát. Tuổi Mùi dễ bị tiểu nhân đeo bám.

Tử vi ngày 5/11 cho thấy người tuổi Dần đừng quá bi quan trong chuyện tình cảm, lạc quan lên mọi chuyện sẽ khác.

Việc đầu tư tương đối rủi ro, nên thận trọng trong việc mua bán. Đừng xung đột với đối phương, nếu không ban đầu bạn là người có lý, giờ bạn sẽ trở thành kẻ vô lý. Ảnh minh họa: Internet

Công việc: Đối với đồng nghiệp mà bạn không thích, hãy chọn cách tránh xa. Đừng xung đột với đối phương, nếu không ban đầu bạn là người có lý, giờ bạn sẽ trở thành kẻ vô lý.

Tình duyên: Có thể bạn sẽ bị từ chối lời tỏ tình, trong trường hợp này đừng ép buộc nữa, bạn xứng đáng có được một người tốt hơn.

Tài lộc: Việc đầu tư tương đối rủi ro, nên thận trọng trong việc mua bán.

Sức khỏe: Giảm cân cũng cần phải đủ dinh dưỡng, đừng ăn chay quá lâu dài.

Tuổi Dậu

Có chút vấn đề, nên bắt đầu chi tiêu một cách thận trọng và xem xét trước khi chi một khoảng lớn trong việc đầu tư. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hôm nay ngày 5/11 cho thấy người tuổi Dậu vận thế không tốt lắm, nên điều chỉnh lại thái độ làm việc.

Tình duyên: Thực ra ai đúng ai sai không quá quan trọng, chỉ muốn lấy lòng đối phương thì cuối cùng càng mất nhiều hơn được.

Công việc: Nếu bạn làm điều gì sai trái trong sự nghiệp, hãy thừa nhận lỗi lầm của mình để người khác hiểu và tha thứ. Ngược lại, bạn sẽ ngày càng bị chán ghét và đào thải.

Tài lộc: Có chút vấn đề, nên bắt đầu chi tiêu một cách thận trọng và xem xét trước khi chi một khoảng lớn trong việc đầu tư.

Sức khỏe: Móng tay khô, giòn cũng là biểu hiện cơ thể thiếu chất, cần chú ý.

Tuổi Mùi

Những dự án đầu tư bất ngờ gặp khó khăn vì gặp họa nhiểu nhân đeo bám và phá hoại. Chính vì điều này, doanh thu cũng bị điêu đứng theo. Ảnh minh họa: Internet

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong ngày 5/11 diễn ra không mấy dễ dàng. Tử vi cho biết, người tuổi này khó lòng đạt được những thành tích xuất sắc trên con đường phát triển sự nghiệp vì những rắc rối cứ liên tục tìm đến. Họa tiểu nhân không ngừng đeo bám khiến cho bản mệnh phải tốn kha khá thời gian để khắc phục hậu quả.

Tài lộc: Vận trình tài lộc không tăng - không giảm. Những dự án đầu tư bất ngờ gặp khó khăn vì gặp họa nhiểu nhân đeo bám và phá hoại. Chính vì điều này, doanh thu cũng bị điêu đứng theo.

Tình cảm: Vận trình tình cảm ngọt ngào, thắm sắc. Quý Nhân chỉ đường dẫn lối giúp cho bạn và người ấy nhanh chóng tìm được các giải quyết những khúc mắc tồn tại bấy lâu nay.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.