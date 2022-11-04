Tử vi ngày mai (5/11) tới cuối tháng 11/2022 - top 3 con giáp này nên hạn chế đầu tư để tránh nhiều thất thoát. Tuổi Mùi dễ bị tiểu nhân đeo bám.

Tâm linh - Tử vi 04/11/2022 17:35

Trong thời gian này 3 con giáp dưới đây hạn chế chi nhiều tiền vào các khoảng đầu từ vì sẽ không có khả năng sinh lời. Mặc khác còn dễ khiến nhiều kẻ xấu rình rập.

Tuổi Dần

Tử vi ngày mai (5/11) tới cuối tháng 11/2022 - top 3 con giáp này nên hạn chế đầu tư để tránh nhiều thất thoát. Tuổi Mùi dễ bị tiểu nhân đeo bám. - Ảnh 1

Việc đầu tư tương đối rủi ro, nên thận trọng trong việc mua bán. Đừng xung đột với đối phương, nếu không ban đầu bạn là người có lý, giờ bạn sẽ trở thành kẻ vô lý. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 5/11 cho thấy người tuổi Dần đừng quá bi quan trong chuyện tình cảm, lạc quan lên mọi chuyện sẽ khác.

Tình duyên: Có thể bạn sẽ bị từ chối lời tỏ tình, trong trường hợp này đừng ép buộc nữa, bạn xứng đáng có được một người tốt hơn.

Công việc: Đối với đồng nghiệp mà bạn không thích, hãy chọn cách tránh xa. Đừng xung đột với đối phương, nếu không ban đầu bạn là người có lý, giờ bạn sẽ trở thành kẻ vô lý.

Tài lộc: Việc đầu tư tương đối rủi ro, nên thận trọng trong việc mua bán.

Sức khỏe: Giảm cân cũng cần phải đủ dinh dưỡng, đừng ăn chay quá lâu dài.

Tuổi Dậu

Tử vi ngày mai (5/11) tới cuối tháng 11/2022 - top 3 con giáp này nên hạn chế đầu tư để tránh nhiều thất thoát. Tuổi Mùi dễ bị tiểu nhân đeo bám. - Ảnh 2

Có chút vấn đề, nên bắt đầu chi tiêu một cách thận trọng và xem xét trước khi chi một khoảng lớn trong việc đầu tư. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hôm nay ngày 5/11 cho thấy người tuổi Dậu vận thế không tốt lắm, nên điều chỉnh lại thái độ làm việc.

Tình duyên: Thực ra ai đúng ai sai không quá quan trọng, chỉ muốn lấy lòng đối phương thì cuối cùng càng mất nhiều hơn được.

Công việc: Nếu bạn làm điều gì sai trái trong sự nghiệp, hãy thừa nhận lỗi lầm của mình để người khác hiểu và tha thứ. Ngược lại, bạn sẽ ngày càng bị chán ghét và đào thải.

Tài lộc: Có chút vấn đề, nên bắt đầu chi tiêu một cách thận trọng và xem xét trước khi chi một khoảng lớn trong việc đầu tư.

Sức khỏe: Móng tay khô, giòn cũng là biểu hiện cơ thể thiếu chất, cần chú ý. 

Tuổi Mùi 

Tử vi ngày mai (5/11) tới cuối tháng 11/2022 - top 3 con giáp này nên hạn chế đầu tư để tránh nhiều thất thoát. Tuổi Mùi dễ bị tiểu nhân đeo bám. - Ảnh 3Những dự án đầu tư bất ngờ gặp khó khăn vì gặp họa nhiểu nhân đeo bám và phá hoại. Chính vì điều này, doanh thu cũng bị điêu đứng theo. Ảnh minh họa: Internet

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong ngày 5/11 diễn ra không mấy dễ dàng. Tử vi cho biết, người tuổi này khó lòng đạt được những thành tích xuất sắc trên con đường phát triển sự nghiệp vì những rắc rối cứ liên tục tìm đến. Họa tiểu nhân không ngừng đeo bám khiến cho bản mệnh phải tốn kha khá thời gian để khắc phục hậu quả. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc không tăng - không giảm. Những dự án đầu tư bất ngờ gặp khó khăn vì gặp họa nhiểu nhân đeo bám và phá hoại. Chính vì điều này, doanh thu cũng bị điêu đứng theo. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm ngọt ngào, thắm sắc. Quý Nhân chỉ đường dẫn lối giúp cho bạn và người ấy nhanh chóng tìm được các giải quyết những khúc mắc tồn tại bấy lâu nay.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi ngày mai ngày (28/10/2022),  3 con giáp hết kiếp Tam Tai, may mắn liên tục kéo đến nhà, tiền tài không ai đếm hết, cuộc sống ngày càng sung túc

Tử vi ngày mai ngày (28/10/2022),  3 con giáp hết kiếp Tam Tai, may mắn liên tục kéo đến nhà, tiền tài không ai đếm hết, cuộc sống ngày càng sung túc

Tử vi cho biết ngày mai thứ Sáu ngày (28/10/2022),  3 tuổi này may mắn trong công việc, tài lộc tiền bạc tụ về một chỗ, hoan hỷ nhận tin vui.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giap 3 con giáp xui xẻo Tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 31 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 4 giờ 31 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 31 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 1 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn