Tử vi ngày mai (5/11) tới cuối tháng 11/2022 - top 3 con giáp này nên hạn chế đầu tư để tránh nhiều thất thoát. Tuổi Mùi dễ bị tiểu nhân đeo bám.

Trong thời gian này 3 con giáp dưới đây hạn chế chi nhiều tiền vào các khoảng đầu từ vì sẽ không có khả năng sinh lời. Mặc khác còn dễ khiến nhiều kẻ xấu rình rập.
- Trúng số độc đắc vào ngày 28/10/2022: 3 con giáp bùng nổ bất ngờ, cầu được ước thấy, tiền vào như nước, của cải tới tấp ùa về, tiền đếm mỏi tay
- Đúng 12h trưa nay (27/10), Lục Hợp che chở, Thần Phật dìu bước, 3 con giáp phúc đức ngập tràn, đưa tay hứng vàng hứng bạc, ôm khối tài sản khổng lồ, tình duyên đỏ thắm, công danh vẻ vang
Tuổi Dần
Tử vi ngày 5/11 cho thấy người tuổi Dần đừng quá bi quan trong chuyện tình cảm, lạc quan lên mọi chuyện sẽ khác.
Tình duyên: Có thể bạn sẽ bị từ chối lời tỏ tình, trong trường hợp này đừng ép buộc nữa, bạn xứng đáng có được một người tốt hơn.
Công việc: Đối với đồng nghiệp mà bạn không thích, hãy chọn cách tránh xa. Đừng xung đột với đối phương, nếu không ban đầu bạn là người có lý, giờ bạn sẽ trở thành kẻ vô lý.
Tài lộc: Việc đầu tư tương đối rủi ro, nên thận trọng trong việc mua bán.
Sức khỏe: Giảm cân cũng cần phải đủ dinh dưỡng, đừng ăn chay quá lâu dài.
Tuổi Dậu
Tử vi hôm nay ngày 5/11 cho thấy người tuổi Dậu vận thế không tốt lắm, nên điều chỉnh lại thái độ làm việc.
Tình duyên: Thực ra ai đúng ai sai không quá quan trọng, chỉ muốn lấy lòng đối phương thì cuối cùng càng mất nhiều hơn được.
Công việc: Nếu bạn làm điều gì sai trái trong sự nghiệp, hãy thừa nhận lỗi lầm của mình để người khác hiểu và tha thứ. Ngược lại, bạn sẽ ngày càng bị chán ghét và đào thải.
Tài lộc: Có chút vấn đề, nên bắt đầu chi tiêu một cách thận trọng và xem xét trước khi chi một khoảng lớn trong việc đầu tư.
Sức khỏe: Móng tay khô, giòn cũng là biểu hiện cơ thể thiếu chất, cần chú ý.
Tuổi Mùi
Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong ngày 5/11 diễn ra không mấy dễ dàng. Tử vi cho biết, người tuổi này khó lòng đạt được những thành tích xuất sắc trên con đường phát triển sự nghiệp vì những rắc rối cứ liên tục tìm đến. Họa tiểu nhân không ngừng đeo bám khiến cho bản mệnh phải tốn kha khá thời gian để khắc phục hậu quả.
Tài lộc: Vận trình tài lộc không tăng - không giảm. Những dự án đầu tư bất ngờ gặp khó khăn vì gặp họa nhiểu nhân đeo bám và phá hoại. Chính vì điều này, doanh thu cũng bị điêu đứng theo.
Tình cảm: Vận trình tình cảm ngọt ngào, thắm sắc. Quý Nhân chỉ đường dẫn lối giúp cho bạn và người ấy nhanh chóng tìm được các giải quyết những khúc mắc tồn tại bấy lâu nay.
Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.