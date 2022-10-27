Trúng số độc đắc vào ngày 28/10/2022: 3 con giáp bùng nổ bất ngờ, cầu được ước thấy, tiền vào như nước, của cải tới tấp ùa về, tiền đếm mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 08:49

3 con giáp này đạt được vận may, thuận lợi trong sự nghiệp, kinh doanh suôn sẻ, phát tài phát lộc.

Tuổi Tý

Trời sinh tuổi Tý vốn có vận mệnh êm ả, không quá nhiều lo toan. Họ thường được sinh ra trong một gia đình trung lưu, không mấy khá giả, nhưng nhờ có tính cách tự lập từ nhỏ, nên tuổi Tý thường tự mình vượt qua mọi khó khăn mà không cần một ai bên cạnh. Bên cạnh đó, tuổi Tý vốn dĩ rất thông minh nên có số làm lãnh đạo vào tuổi trưởng thành.

Nhìn chung, tuổi Tý sống biết chừng mực và biết tiết kiệm, họ làm gì cũng suy nghĩ thấu đáo và sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro vì những quyết định của mình. Trong tử vi học có nói, tuổi Tý vốn giàu có nhưng họ vẫn phải nặng gánh lo toan nhiều thứ nên vẫn chưa thể sống trọn vẹn cho bản thân mình. Ngày 28/10/2022, tuổi Tý nhất định sẽ công thành danh toại, không chỉ có nhà có xe, mà sự nghiệp cũng thăng tiến vượt bậc, hôn nhân hạnh phúc khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Trúng số độc đắc vào ngày 28/10/2022: 3 con giáp bùng nổ bất ngờ, cầu được ước thấy, tiền vào như nước, của cải tới tấp ùa về, tiền đếm mỏi tay - Ảnh 1
Trời sinh tuổi Tý vốn có vận mệnh êm ả, không quá nhiều lo toan. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân vốn sở hữu tính cách bình tĩnh, họ tự nhiên đối mặt với những niềm vui và những nỗi buồn trong cuộc sống mà không chút phẫn nộ hay phấn khích. Tuổi Thân tâm niệm rằng, chuyện gì xảy ra cũng là do sự sắp đặt của thượng đế, chỉ cần làm tốt phần của mình thì may mắn sẽ tự khắc đến.

Nhờ sự bình thản đó mà tuổi Thân đã một mình vượt qua biết bao khó khăn, sóng gió trong cuộc sống. Họ luôn kiên trì chờ đợi thành công đến với mình, dù không biết là khi nào nhưng sự cố gắng của tuổi Thân đã giúp họ tích góp được nhiều kinh nghiệm quý báu.

Chính vì vậy mà vào khoảng giai đoạn trung niên, thành công cũng đến với họ dễ dàng hơn. Người ta có thể gặp được may mắn mà thành công, nhưng với tuổi Thân là cả một sự nỗ lực to lớn. Ngày 28/10/2022, tuổi Thân sẽ hoàn thành được những mục tiêu mình đặt ra, có nhà có xe, tiền tài danh vọng, mọi thứ đều có đủ.

tuổi Mão

Tuổi Mão may mắn có được Thiên Đức, Tuế Hợp và Nguyệt Đức cát tinh cùng chiếu rọi, vận quý nhân đại vượng. Mọi việc đều suôn sẻ, hanh thông, đây có thể nói làm một năm đầy thử thách, cơ hội và cũng gặt hái nhiều thành công.

Những người làm công ăn lương nhờ có được sự trợ giúp của các quý nhân, nên các mối quan hệ với cấp trên và đồng nghiệp đều thuận lợi. Khi gặp khó khăn, bế tắc đều có người giúp đỡ, chỉ cần bạn chăm chỉ, nghiêm túc vào việc, chắc chắc sẽ gặt hái nhiều thành công. Nếu đang nghèo đói thì đừng quá lo lắng, vận may sẽ đến trong ngày 28/10/2022 cho coi, không giàu sang tột đỉnh thì cũng trúng số độc đắc!

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

Đúng 4 giờ sáng mai (3/10 âm lịch), Cát tinh soi chiếu, 3 con giáp kiếm được khoản tiền khổng lồ, may mắn tự tìm đến cửa, sớm muộn cũng có Tiền - Tình - Tài đỏ rực

Đúng 4 giờ sáng mai (3/10 âm lịch), Cát tinh soi chiếu, 3 con giáp kiếm được khoản tiền khổng lồ, may mắn tự tìm đến cửa, sớm muộn cũng có Tiền - Tình - Tài đỏ rực

Đúng 4 giờ sáng mai (3/10 âm lịch), 3 con giáp đón vận mệnh vàng son, Cát tinh chiếu cố, con đường làm giàu trở nên dễ dàng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuổi thân tuổi mão

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 4 giờ 12 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 5 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'