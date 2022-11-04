Từ hôm nay (4/11) tới cuối tháng này (30/11) 3 con giáp đón nhân "cơn mưa tài lộc", nâng tầm giá trị bản thân kể từ cuối tháng 11

Tâm linh - Tử vi 04/11/2022 19:01

Dự báo từ hôm nay (4/11) tới cuối tháng này - 30/11, top 3 con giáp gặp được nhiều may mắn, tài lộc bao vay.

Tuổi Tuất

Từ hôm nay (4/11) tới cuối tháng này (30/11) 3 con giáp đón nhân 'cơn mưa tài lộc', nâng tầm giá trị bản thân kể từ cuối tháng 11 - Ảnh 1

Tử vi kể từ ngày hôm nay (4/11) tới cuối tháng này - 30/11 cho thấy công việc của tuổi Tuất tươi sáng hơn mong đợi. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi kể từ ngày hôm nay (4/11) tới cuối tháng này - 30/11 cho thấy. Công việc của tuổi Tuất tươi sáng hơn mong đợi, bản mệnh hoàn thành mọi mục tiêu đề ra, nhờ vậy mà có thêm cơ hội thăng tiến trong tương lai. Còn tuần này, các khoản thưởng nóng là không thể thiếu.

Khi mọi việc suôn sẻ, bạn cũng có tinh thần hứng khởi hơn để khám phá những lĩnh vực khác, hãy luôn thử thách bản thân để khai phá tiềm năng trong chính con người bạn.

Người làm kinh tế không chỉ làm tốt công việc của mình mà còn năng động tìm kiếm thêm cơ hội khác để tăng thu nhập. Bạn có khá nhiều cơ may tài lộc, tuy nhiên đừng vì quá ham mê mà bỏ bê việc chăm sóc sức khỏe đấy nhé.

Tuổi Mão

Từ hôm nay (4/11) tới cuối tháng này (30/11) 3 con giáp đón nhân 'cơn mưa tài lộc', nâng tầm giá trị bản thân kể từ cuối tháng 11 - Ảnh 2

Tử vi hôm nay (4/11) tới cuối tháng này - 30/11 cho thấy, tuổi Mão khá thuận lợi trong công việc. Vận trình tài lộc rộng mở. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hôm nay (4/11) tới cuối tháng này - 30/11 cho thấy, tuổi Mão khá thuận lợi trong công việc. Bản mệnh có nhiều cơ hội để thể hiện tài năng của mình và luôn trong trạng thái tràn đầy năng lượng nên được được mọi người chú ý và tán thưởng.

Tài vận: Vận trình tài lộc rộng mở. Bạn có hợp đồng giá trị vừa được ký kết và đem về lợi nhuận lớn. Con giáp này hãy tận dụng thời cơ tốt trong hôm nay để tìm thêm nhiều cơ hội mới để gia tăng thu nhập. 

Tình cảm: Vận trình tình duyên bình hòa. Những cặp đôi yêu nhau sẽ có ngày thật bình yên cùng nhau xem phim hoặc đi ăn. Những ai còn độc thân cùng không quá lo lắng vì bạn có thể tụ tập cùng bạn bè đi chơi cùng nhau.

Tuổi Dần

Từ hôm nay (4/11) tới cuối tháng này (30/11) 3 con giáp đón nhân 'cơn mưa tài lộc', nâng tầm giá trị bản thân kể từ cuối tháng 11 - Ảnh 3

Từ hôm nay (4/11) tới cuối tháng này - 30/11 sẽ là thời điểm vượng vận nhất, bạn nên tranh thủ bung tỏa năng lượng và sức sáng tạo hết mình cho công việc. Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Dần may mắn gặp được cát tinh Thiên Đức nên cho thấy khả năng tập trung cao độ cho công việc trong tuần này. Bạn làm việc có đầu có đuôi, có thể nhìn rõ kết quả ngay sau đó. Hiệu suất tăng lên cũng sẽ mở ra cho bạn những cơ hội phát triển thuận lợi hơn trong tương lai, nên nắm chắc cơ hội này.

 

Từ hôm nay (4/11) tới cuối tháng này - 30/11 sẽ là thời điểm vượng vận nhất, bạn nên tranh thủ bung tỏa năng lượng và sức sáng tạo hết mình cho công việc, như vậy bạn có thể thiết lập một bước đi dài hơi. Từ nửa cuối tuần trở đi thì bạn lại nên tĩnh hơn một chút, chú ý kiểm tra lại những chi tiết để hạn chế tối đa những sai sót có thể xảy đến nhé.

 

Cũng trong tuần này, đường tài lộc khởi sắc rõ rệt khi được cả Chính Tài và Thiên Tài hậu thuẫn. Cũng bởi cách làm việc sáng tạo đã mang tới cho bạn những khoản thưởng nóng. Nhưng bạn đừng vì thế mà chi tiêu thoải mái quá. Trong khi những nguồn thu phụ chưa vững chắc thì một kế hoạch tài chính an toàn sẽ giúp bạn tránh khỏi tình trạng "rỗng ví" đấy.

 

Về chuyện tình cảm, tử vi tuần mới cho thấy đôi lứa rất hòa thuận và yêu thương khăng khít. Người độc thân sẽ tìm được một nửa ưng ý với mình sau bao ngày ngóng chờ. Dù bản mệnh không quá đặt nặng về tiêu chuẩn nhưng cũng phải thừa nhận đối phương là người khiến cho mình không có gì phải chê trách.

 

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 27/10: TOP 3 con giáp này may mắn đủ đường, vạn sự hanh thông, quý nhân nâng đỡ đến công danh thành toại, vận trình rực rỡ, tình - tiền viên mãn

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 27/10: TOP 3 con giáp này may mắn đủ đường, vạn sự hanh thông, quý nhân nâng đỡ đến công danh thành toại, vận trình rực rỡ, tình - tiền viên mãn

Đúng 12h trưa nay 27/10, 3 con giáp này may mắn đủ đường, vạn sự hanh thông, quý nhân nâng đỡ nên công danh rực rỡ, thu nhập khả quan, tình duyên vượng sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 on giáp phát tài Tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 4 giờ 17 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 17 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 47 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 32 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 8 giờ 47 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn