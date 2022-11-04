Từ hôm nay (4/11) tới cuối tháng này (30/11) 3 con giáp đón nhân "cơn mưa tài lộc", nâng tầm giá trị bản thân kể từ cuối tháng 11

Tử vi kể từ ngày hôm nay (4/11) tới cuối tháng này - 30/11 cho thấy. Công việc của tuổi Tuất tươi sáng hơn mong đợi, bản mệnh hoàn thành mọi mục tiêu đề ra, nhờ vậy mà có thêm cơ hội thăng tiến trong tương lai. Còn tuần này, các khoản thưởng nóng là không thể thiếu.

Tử vi kể từ ngày hôm nay (4/11) tới cuối tháng này - 30/11 cho thấy công việc của tuổi Tuất tươi sáng hơn mong đợi. Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh tế không chỉ làm tốt công việc của mình mà còn năng động tìm kiếm thêm cơ hội khác để tăng thu nhập. Bạn có khá nhiều cơ may tài lộc, tuy nhiên đừng vì quá ham mê mà bỏ bê việc chăm sóc sức khỏe đấy nhé.

Khi mọi việc suôn sẻ, bạn cũng có tinh thần hứng khởi hơn để khám phá những lĩnh vực khác, hãy luôn thử thách bản thân để khai phá tiềm năng trong chính con người bạn.

Tuổi Mão

Tử vi hôm nay (4/11) tới cuối tháng này - 30/11 cho thấy, tuổi Mão khá thuận lợi trong công việc. Vận trình tài lộc rộng mở. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hôm nay (4/11) tới cuối tháng này - 30/11 cho thấy, tuổi Mão khá thuận lợi trong công việc. Bản mệnh có nhiều cơ hội để thể hiện tài năng của mình và luôn trong trạng thái tràn đầy năng lượng nên được được mọi người chú ý và tán thưởng.

Tài vận: Vận trình tài lộc rộng mở. Bạn có hợp đồng giá trị vừa được ký kết và đem về lợi nhuận lớn. Con giáp này hãy tận dụng thời cơ tốt trong hôm nay để tìm thêm nhiều cơ hội mới để gia tăng thu nhập.

Tình cảm: Vận trình tình duyên bình hòa. Những cặp đôi yêu nhau sẽ có ngày thật bình yên cùng nhau xem phim hoặc đi ăn. Những ai còn độc thân cùng không quá lo lắng vì bạn có thể tụ tập cùng bạn bè đi chơi cùng nhau.

Tuổi Dần

Từ hôm nay (4/11) tới cuối tháng này - 30/11 sẽ là thời điểm vượng vận nhất, bạn nên tranh thủ bung tỏa năng lượng và sức sáng tạo hết mình cho công việc. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dần may mắn gặp được cát tinh Thiên Đức nên cho thấy khả năng tập trung cao độ cho công việc trong tuần này. Bạn làm việc có đầu có đuôi, có thể nhìn rõ kết quả ngay sau đó. Hiệu suất tăng lên cũng sẽ mở ra cho bạn những cơ hội phát triển thuận lợi hơn trong tương lai, nên nắm chắc cơ hội này.

Từ hôm nay (4/11) tới cuối tháng này - 30/11 sẽ là thời điểm vượng vận nhất, bạn nên tranh thủ bung tỏa năng lượng và sức sáng tạo hết mình cho công việc, như vậy bạn có thể thiết lập một bước đi dài hơi. Từ nửa cuối tuần trở đi thì bạn lại nên tĩnh hơn một chút, chú ý kiểm tra lại những chi tiết để hạn chế tối đa những sai sót có thể xảy đến nhé.

Cũng trong tuần này, đường tài lộc khởi sắc rõ rệt khi được cả Chính Tài và Thiên Tài hậu thuẫn. Cũng bởi cách làm việc sáng tạo đã mang tới cho bạn những khoản thưởng nóng. Nhưng bạn đừng vì thế mà chi tiêu thoải mái quá. Trong khi những nguồn thu phụ chưa vững chắc thì một kế hoạch tài chính an toàn sẽ giúp bạn tránh khỏi tình trạng "rỗng ví" đấy.

Về chuyện tình cảm, tử vi tuần mới cho thấy đôi lứa rất hòa thuận và yêu thương khăng khít. Người độc thân sẽ tìm được một nửa ưng ý với mình sau bao ngày ngóng chờ. Dù bản mệnh không quá đặt nặng về tiêu chuẩn nhưng cũng phải thừa nhận đối phương là người khiến cho mình không có gì phải chê trách.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.