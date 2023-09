Hoa huyết dụ mọc thành từng cụm ở ngọn, dài khoảng 30 – 40cm mang theo khá nhiều hoa nhỏ có màu trắng, bên ngoài màu tía. Tháng 12 hàng năm là lúc cây nở hoa.

Quả có hình cầu và mọng. Cây thường đậu quả khoảng tháng 1.

Đặc điểm cây huyết dụ:

Thân thảo, mảnh, nhỏ, nhiều đốt sẹo như họ cau dừa. Cây mọc thành từng khóm, có chiều cao khoảng 1 - 2m, có thể lên đến 3m nếu trồng trong vườn.

Lá mọc từ ngọn, tập trung thành cụm, xếp thành 2 dãy. Hình dáng lá dài trông như lưỡi kiếm, kích thước của lá khoảng: từ 20 – 50cm chiều dài, rộng khoảng 5 – 10cm. Lá có màu xanh đen, viền ngoài đỏ tía, cuống lá dài.

Nguồn gốc của cây huyết dụ:

Cây huyết dụ có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới, sau này chúng xuất hiện phổ biến hơn ở các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Cây thường được trồng ngoài trời, tuy vậy loại cây này vẫn thích hợp trồng ở nơi có điều kiện ánh sáng trung bình như ở trong nhà. Nên trồng cây ở nơi có ánh sáng đều đủ và nhiều nước. Tuy nhiên, không nên để cây dưới ánh nắng trực tiếp từ mặt trời sẽ khiến cây sẽ bị héo.

Ngược lại, nếu cây trồng thiếu ánh sáng thì lá thường không sặc sỡ. Cũng bởi thế mà loại cây này rất thích hợp trồng trong phòng khách gia đình, đại sảnh công ty, văn phòng làm việc…

Ảnh minh họa: Internet

2. Cây huyết dụ phong thủy có tác dụng gì?

Tác dụng của cây huyết dụ chủ yếu là để chữa trị một số bệnh sau đây:

Theo khía cạnh Tây y

Cây có thành phần giúp chống oxy hóa, kháng viêm, chống ung thư dạ dày.

Có khả năng kháng khuẩn, tác dụng mạnh với khuẩn Enterococcus, Staphylococcus,…

Tăng co bóp tử cung, gây độc cho tế bào ung thư.

Theo khía cạnh Đông y

Cây huyết dụ là một trong những vị thuốc nam phổ biến và khá gần gũi với người dân Việt Nam, hiện nay cây được sử dụng rất phổ biến trong các bài thuốc y học cổ truyền mang lại nhiều giá trị điều trị rất nhiều loại bệnh:

Tác dụng cầm máu, bổ huyết, làm mát huyết, tán ứ, định thống, tiêu ứ.

Chữa các bệnh phụ nữ, bệnh trĩ và chứng tiểu ra máu...

Cây có vị hơi nhạt, tính thanh mát, có khả năng giúp bổ khí huyết, làm tan máu tụ, giảm đi cơn đau do chấn thương

Thường dùng để chữa rong kinh, phong thấp, lỵ, xích bạch đới,…

Ảnh minh họa: Internet

Ứng dụng trong các trường hợp:

Trị ho gà ở trẻ em, viêm ruột lỵ.

Trị lao phổi, lậu huyết, băng huyết.

Ho thổ huyết, đau nhức xương.

Kiết lỵ ra máu,…

Tuy nhiên, không nên tự ý dùng cây để chữa bệnh, nếu muốn áp dụng, cần có sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa hoặc các thầy thuốc có uy tín, kinh nghiệm.

3. Tác dụng của cây huyết dụ ở khía cạnh phong thủy?

- Thu hút may mắn: Cây có màu đỏ đặc trưng, mang tính chất tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc, hưng vượng và những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

- Xua đuổi tà ma: Cây đẩy lùi tà khí, xua tan năng lượng xấu, đem đến vượng khí và những nguồn năng lượng tích cực cho chủ nhân. Nên trồng loại cây này ở trong nhà để giúp công việc, sức đề kháng và sự nghiệp luôn được thuận lợi, gặp nhiều may mắn và bình an.



- Giữ tiền của: Huyết dụ mang đến cho người ta niềm tin về sự may mắn trong phong thủy, có tác dụng giữ tiền của và tài lộc cho gia chủ bởi những tán lá màu đỏ.