Vừa thu hút may mắn, xua đuổi tà ma, vừa có tác dụng hỗ trợ sức khỏe, loại cây này đang được nhà nhà săn tìm!

Tâm linh - Tử vi 13/09/2022 20:59

Cùng tìm hiểu về cây huyết dụ phong thủy và những đặc điểm thú vị cùng tác dụng của loại cây có màu sắc bắt mắt này nhé.

1. Cây huyết dụ là cây gì?

Cây huyết dụ là loại cây trồng vừa có thể làm cảnh trang trí nhà cửa thêm phần rực rỡ lại vừa có thể làm thuốc. Cây có tên huyết dụ là vì lá của nó có hai màu, mặt trên của lá màu đỏ, còn mặt dưới màu xanh xám, sự kết hợp hài hòa này trông rất độc đáo. 

Cây dễ trồng, dễ chăm nên thường được dùng để trang trí nội thất của phòng khách, khách sạn,... làm tăng sự sinh động cho những không gian quan trọng nhờ màu sắc bắt mắt.

Đặc điểm cây huyết dụ:

Thân thảo, mảnh, nhỏ, nhiều đốt sẹo như họ cau dừa. Cây mọc thành từng khóm, có chiều cao khoảng 1 - 2m, có thể lên đến 3m nếu trồng trong vườn.

Lá mọc từ ngọn, tập trung thành cụm, xếp thành 2 dãy. Hình dáng lá dài trông như lưỡi kiếm, kích thước của lá khoảng: từ 20 – 50cm chiều dài, rộng khoảng 5 – 10cm. Lá có màu xanh đen, viền ngoài đỏ tía, cuống lá dài. 

Hoa huyết dụ mọc thành từng cụm ở ngọn, dài khoảng 30 – 40cm mang theo khá nhiều hoa nhỏ có màu trắng, bên ngoài màu tía. Tháng 12 hàng năm là lúc cây nở hoa.

Quả có hình cầu và mọng. Cây thường đậu quả khoảng tháng 1. 

Vừa thu hút may mắn, xua đuổi tà ma, vừa có tác dụng hỗ trợ sức khỏe, loại cây này đang được nhà nhà săn tìm! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc điểm cây huyết dụ:

Thân thảo, mảnh, nhỏ, nhiều đốt sẹo như họ cau dừa. Cây mọc thành từng khóm, có chiều cao khoảng 1 - 2m, có thể lên đến 3m nếu trồng trong vườn.

Lá mọc từ ngọn, tập trung thành cụm, xếp thành 2 dãy. Hình dáng lá dài trông như lưỡi kiếm, kích thước của lá khoảng: từ 20 – 50cm chiều dài, rộng khoảng 5 – 10cm. Lá có màu xanh đen, viền ngoài đỏ tía, cuống lá dài. 

Hoa huyết dụ mọc thành từng cụm ở ngọn, dài khoảng 30 – 40cm mang theo khá nhiều hoa nhỏ có màu trắng, bên ngoài màu tía. Tháng 12 hàng năm là lúc cây nở hoa.

Quả có hình cầu và mọng. Cây thường đậu quả khoảng tháng 1.

Nguồn gốc của cây huyết dụ: 

Cây huyết dụ có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới, sau này chúng xuất hiện phổ biến hơn ở các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.  
Cây thường được trồng ngoài trời, tuy vậy loại cây này vẫn thích hợp trồng ở nơi có điều kiện ánh sáng trung bình như ở trong nhà. Nên trồng cây ở nơi có ánh sáng đều đủ và nhiều nước. Tuy nhiên, không nên để cây dưới ánh nắng trực tiếp từ mặt trời sẽ khiến cây sẽ bị héo.
Ngược lại, nếu cây trồng thiếu ánh sáng thì lá thường không sặc sỡ. Cũng bởi thế mà loại cây này rất thích hợp trồng trong phòng khách gia đình, đại sảnh công ty, văn phòng làm việc…

Vừa thu hút may mắn, xua đuổi tà ma, vừa có tác dụng hỗ trợ sức khỏe, loại cây này đang được nhà nhà săn tìm! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

2. Cây huyết dụ phong thủy có tác dụng gì?

Tác dụng của cây huyết dụ chủ yếu là để chữa trị một số bệnh sau đây:

Theo khía cạnh Tây y 

  • Cây có thành phần giúp chống oxy hóa, kháng viêm, chống ung thư dạ dày.
  • Có khả năng kháng khuẩn, tác dụng mạnh với khuẩn Enterococcus, Staphylococcus,…
  • Tăng co bóp tử cung, gây độc cho tế bào ung thư. 
Vậy nên đây chính là loài cây rất đáng trồng và mang tới những công dụng hoàn hảo đối với sức đề kháng của con người.

Theo khía cạnh Đông y

Cây huyết dụ là một trong những vị thuốc nam phổ biến và khá gần gũi với người dân Việt Nam, hiện nay cây được sử dụng rất phổ biến trong các bài thuốc y học cổ truyền mang lại nhiều giá trị điều trị rất nhiều loại bệnh:

  • Tác dụng cầm máu, bổ huyết, làm mát huyết, tán ứ, định thống, tiêu ứ.
  • Chữa các bệnh phụ nữ, bệnh trĩ và chứng tiểu ra máu... 
  • Cây có vị hơi nhạt, tính thanh mát, có khả năng giúp bổ khí huyết, làm tan máu tụ, giảm đi cơn đau do chấn thương
  • Thường dùng để chữa rong kinh, phong thấp, lỵ, xích bạch đới,… 
Vừa thu hút may mắn, xua đuổi tà ma, vừa có tác dụng hỗ trợ sức khỏe, loại cây này đang được nhà nhà săn tìm! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ứng dụng trong các trường hợp: 

  • Trị ho gà ở trẻ em, viêm ruột lỵ.
  • Trị lao phổi, lậu huyết, băng huyết.
  • Ho thổ huyết, đau nhức xương.
  • Kiết lỵ ra máu,…  

Tuy nhiên, không nên tự ý dùng cây để chữa bệnh, nếu muốn áp dụng, cần có sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa hoặc các thầy thuốc có uy tín, kinh nghiệm. 

Lưu ý: Lá huyết dụ tươi không nên dùng cho phụ nữ trước khi sinh con, sau khi sinh bị sót nhau thai và sau khi nạo phá thai.

3. Tác dụng của cây huyết dụ ở khía cạnh phong thủy?

Thu hút may mắn: Cây có màu đỏ đặc trưng, mang tính chất tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc, hưng vượng và những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Xua đuổi tà ma: Cây đẩy lùi tà khí, xua tan năng lượng xấu, đem đến vượng khí và những nguồn năng lượng tích cực cho chủ nhân. Nên trồng loại cây này ở trong nhà để giúp công việc, sức đề kháng và sự nghiệp luôn được thuận lợi, gặp nhiều may mắn và bình an.

Giữ tiền của: Huyết dụ mang đến cho người ta niềm tin về sự may mắn trong phong thủy, có tác dụng giữ tiền của và tài lộc cho gia chủ bởi những tán lá màu đỏ.

Vừa thu hút may mắn, xua đuổi tà ma, vừa có tác dụng hỗ trợ sức khỏe, loại cây này đang được nhà nhà săn tìm! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

4. Cây huyết dụ hợp tuổi nào, mệnh nào?

Trong phong thủy người ta sẽ phân chia thuộc tính ngũ hành của các loại cây dựa vào màu sắc và tính âm dương phụ thuộc vào độ sáng tối của màu sắc cây. Theo đó, cây huyết dụ thuộc hành Hỏa do có màu đỏ tính dương mạnh, do đó cây hợp những người mệnh sau:
Mệnh Hỏa: Đây là những người thích hợp trồng cây huyết dụ nhất. Bởi cây huyết dụ có lá màu đỏ, tía, là màu đại diện cho hành Hỏa. Những người thuộc mệnh này khi trồng cây sẽ giúp đem đến nhiều may mắn, thuận lợi trong sự nghiệp, giúp xua tan điềm xui, ma quỷ và những nguồn năng lượng tiêu cực ra khỏi cơ thể.

Mệnh Thổ: Ngoài ra, do Hỏa sinh Thổ cho nên những người mệnh Thổ cũng có thể sử dụng loại cây cảnh phong thủy này để bổ trợ và củng cố phong thủy trong văn phòng, thúc đẩy sự lưu thông dòng sinh khí, tránh sự tù túng và mang đến tài lộc cùng nhiều cơ hội mới.
Bạn có thể đặt cây ở trên bàn làm việc hoặc phòng khách trong nhà sẽ có thể giúp lưu thông các dòng sinh khí, mang lại vận may và nhiều điều tốt đẹp.  

Người mang mệnh Thủy và Kim thì tốt nhất không được trồng bởi sự chế ngự trong ngũ hành do Hỏa khắc Kim. Những người này tránh trồng huyết dụ hay những loại cây thuộc hành Hỏa để không mang về điềm xấu và hạn chế vận may của chính bản thân.
Thêm nữa, người mệnh Mộc nếu muốn phát đạt thì cũng nên tránh các cây hành Hỏa, do Mộc sinh Hỏa nên trồng cây hành này có thể khiến vận khí của bạn bị suy giảm đi. 

Vừa thu hút may mắn, xua đuổi tà ma, vừa có tác dụng hỗ trợ sức khỏe, loại cây này đang được nhà nhà săn tìm! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

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Từ khóa:   cây phong thủy Phong thủy và đời sống # tâm linh tử vi

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