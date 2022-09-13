Chỉ cần sở hữu một trong 7 nét tướng phú quý này, cả nam nữ đều mang mệnh "ĐẾ VƯƠNG", trời định sẵn số GIÀU CÓ, tương lai ắt hưởng VINH HOA

Tâm linh - Tử vi 13/09/2022 15:38

Tướng mạo và tính cách của con người là thiên hình vạn trạng. Nhân tướng học thường lấy âm dương ngũ hành để lý giải, do vậy đã sản sinh nhiều tướng cách rất đặc biệt. Dưới đây là 7 nét tướng phú quý dễ dàng nhận ra.

Ví dụ, ngũ quan (mặt, mũi, miệng, tai, lông mày) đều xấu nhưng mỗi bộ vị đều hợp với nguyên lý ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ thì lại trở nên tốt, đắc cách, chủ nhân là người quý hiển, tài trí phi thường... Theo cách kết hợp này, có rất nhiều quý tướng, tướng phú quý:

1. Tướng ngũ trường

 Là tướng của người có đầu, mặt, tay, chân và thân người đều dài.

Chỉ cần sở hữu một trong 7 nét tướng phú quý này, cả nam nữ đều mang mệnh 'ĐẾ VƯƠNG', trời định sẵn số GIÀU CÓ, tương lai ắt hưởng VINH HOA - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

2. Tướng ngũ đoản

Là tướng của người có đầu, mặt, tay, chân và thân người đều ngắn.

Chỉ cần sở hữu một trong 7 nét tướng phú quý này, cả nam nữ đều mang mệnh 'ĐẾ VƯƠNG', trời định sẵn số GIÀU CÓ, tương lai ắt hưởng VINH HOA - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

3. Tướng ngũ lộ

Là tướng mạo bao gồm các đặc điểm: mắt lồi, mũi hếch, tai vểnh, miệng vẩu và yết hầu lộ.

 

4. Tướng ngũ hợp

Thiên địa tương hợp: xương cốt ngay ngắn nhưng không có khuyết tật.
Thiên quan tương hợp: sự hài hòa của dáng người với giọng nói và ánh mắt.
Thiên tâm tương hợp: thần sắc thanh khiết, tâm trí linh hoạt, minh mẫn.
Thiên cơ tương hợp: Chủ nhân là người có kiến thức uyên bác, quyết đoán, độ lượng.
Thiên luân tương hợp: Chủ nhân là người khiêm nhường, trọng chữ tín và sống nhân nghĩa.

Chỉ cần sở hữu một trong 7 nét tướng phú quý này, cả nam nữ đều mang mệnh 'ĐẾ VƯƠNG', trời định sẵn số GIÀU CÓ, tương lai ắt hưởng VINH HOA - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

5. Tướng ngũ tú

Cốt tú: hàm răng chắc khỏe, đều đặn.
Nhục tú: sắc mặt hồng hào, tươi tắn.
Huyết tú: lông mày thanh nhã.
Khí tú: tiếng nói trong trẻo, âm vang.
Chất tú: ánh mắt sáng, tia mắt long lanh, thần khí êm dịu.

Chỉ cần sở hữu một trong 7 nét tướng phú quý này, cả nam nữ đều mang mệnh 'ĐẾ VƯƠNG', trời định sẵn số GIÀU CÓ, tương lai ắt hưởng VINH HOA - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

6. Tướng lục đại

Tướng phú quý có đặc điểm: Đầu, mặt, tai, mũi, miệng và bụng dưới đều to lớn.

 

7. Tướng lục tiểu

Đầu, mặt, tai, mũi, miệng và bụng dưới đều nhỏ.

Chỉ cần sở hữu một trong 7 nét tướng phú quý này, cả nam nữ đều mang mệnh 'ĐẾ VƯƠNG', trời định sẵn số GIÀU CÓ, tương lai ắt hưởng VINH HOA - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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