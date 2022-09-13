Điểm danh 10 dấu hiệu cho thấy bạn đã tích được đủ phước đức từ kiếp trước, kiếp này được sống trong VINH HOA PHÚ QUÝ, cả đời vô âu vô lo

Một người sẽ gặp không ít khó khăn trở ngại trong cuộc sống, và nếu tìm ra được lối thoát nhanh chóng như: xuất hiện tình huống thuận lợi bất ngờ hoặc có người trợ giúp (quý nhân giúp đỡ) thì người đó chắc chắn có phúc nhờ tích đức từ tiền kiếp.

Nếu nhiều người được hưởng may từ bạn, chứng tỏ bạn là người rất có phước.

2. Đem lại điều may mắn cho người khác

Ví dụ như khi đi chợ, một hàng quán đang ế, bạn vừa mua hàng thì có nhiều người khác đến mua theo. Như vậy là phước của bạn đang ảnh hưởng cho người chủ hàng quán đó. Ai đó đang kém may mắn mà giao du với bạn và được may mắn, người đó hưởng phước từ bạn ảnh hưởng sang.

Ảnh minh họa: Internet

3. Luôn tai qua nạn khỏi

Nhiều khi, nhẽ ra bạn bị một hạn nặng nào đó, nhưng không hiểu sao những người khác bị còn bạn chỉ bị nhẹ thậm chí là không.

Ví dụ như trong một vụ tai nạn tập thể, nhiều người khác bị thương nặng hoặc mất mạng, nhưng bạn chỉ bị xây xát qua loa. Hoặc có dịch bệnh bùng phát, rất nhiều người bị mắc mà bạn vẫn vô sự. Bạn đang hưởng phước nên được bảo hộ.

4. Có nhiều bạn bè quý mến

Người có phước lớn cũng là người có nhiều bạn tốt. Khi gặp khó khăn, sẽ không ít người sẵn lòng ra tay tương trợ bạn. Đó là do phước của bạn đem lại.

Ảnh minh họa: Internet

5. Làm việc thường thành công

Bạn kinh doanh, làm việc công sở hay làm bất cứ việc gì cũng đều thuận lợi, may mắn.

6. Có được người bạn đời lý tưởng

Một người có phước lớn sẽ là người gặp được người bạn đời hết lòng vì họ. Nếu thiếu phước, vợ hoặc chồng sẽ không hết lòng với bạn như vậy. Hãy biết trân trọng phước đức từ tiền kiếp của mình.

Ảnh minh họa: Internet

7. Con cái ngoan ngoãn, giỏi giang

Người có phước lớn chắc chắn sẽ có được những đứa con ngoan, biết nghe lời, có hiếu với cha mẹ.

8. Có thân tướng đẹp đẽ

Người có phước thường có ngoại hình cân đối, có khuôn mặt dễ coi, thân tướng trang nghiêm.

Ảnh minh họa: Internet

9. Ít khi ốm đau

Người có phước sẽ sống thọ và có sức khỏe tốt. Những thứ vặt vãnh như cảm cúm, ho hắng... ít khi chạm tới bạn được. Đơn giản vì phước đức đã giúp bạn có được điều này.

10. Tin vào nhân quả

Đây là điểm quan trọng đối với người có phước báo lớn. Người tin vào nhân quả sẽ sống thiện lương và hành xử đúng Chánh Pháp. Làm như thế càng tích thêm phước đức cho bản thân.