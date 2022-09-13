Điểm danh 10 dấu hiệu cho thấy bạn đã tích được đủ phước đức từ kiếp trước, kiếp này được sống trong VINH HOA PHÚ QUÝ, cả đời vô âu vô lo

Tâm linh - Tử vi 13/09/2022 12:24

Nếu có những dấu hiệu sau, bạn hãy yên tâm vì cuộc đời nhất định sẽ an yên, hạnh phúc.

1. Lúc khó khăn luôn có lối thoát

Một người sẽ gặp không ít khó khăn trở ngại trong cuộc sống, và nếu tìm ra được lối thoát nhanh chóng như: xuất hiện tình huống thuận lợi bất ngờ hoặc có người trợ giúp (quý nhân giúp đỡ) thì người đó chắc chắn có phúc nhờ tích đức từ tiền kiếp.

2. Đem lại điều may mắn cho người khác

Nếu nhiều người được hưởng may từ bạn, chứng tỏ bạn là người rất có phước.

Ví dụ như khi đi chợ, một hàng quán đang ế, bạn vừa mua hàng thì có nhiều người khác đến mua theo. Như vậy là phước của bạn đang ảnh hưởng cho người chủ hàng quán đó. Ai đó đang kém may mắn mà giao du với bạn và được may mắn, người đó hưởng phước từ bạn ảnh hưởng sang.

Điểm danh 10 dấu hiệu cho thấy bạn đã tích được đủ phước đức từ kiếp trước, kiếp này được sống trong VINH HOA PHÚ QUÝ, cả đời vô âu vô lo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

3. Luôn tai qua nạn khỏi

Nhiều khi, nhẽ ra bạn bị một hạn nặng nào đó, nhưng không hiểu sao những người khác bị còn bạn chỉ bị nhẹ thậm chí là không.

Ví dụ như trong một vụ tai nạn tập thể, nhiều người khác bị thương nặng hoặc mất mạng, nhưng bạn chỉ bị xây xát qua loa. Hoặc có dịch bệnh bùng phát, rất nhiều người bị mắc mà bạn vẫn vô sự. Bạn đang hưởng phước nên được bảo hộ.

4. Có nhiều bạn bè quý mến

Người có phước lớn cũng là người có nhiều bạn tốt. Khi gặp khó khăn, sẽ không ít người sẵn lòng ra tay tương trợ bạn. Đó là do phước của bạn đem lại.

Điểm danh 10 dấu hiệu cho thấy bạn đã tích được đủ phước đức từ kiếp trước, kiếp này được sống trong VINH HOA PHÚ QUÝ, cả đời vô âu vô lo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

5. Làm việc thường thành công

Bạn kinh doanh, làm việc công sở hay làm bất cứ việc gì cũng đều thuận lợi, may mắn.

6. Có được người bạn đời lý tưởng

Một người có phước lớn sẽ là người gặp được người bạn đời hết lòng vì họ. Nếu thiếu phước, vợ hoặc chồng sẽ không hết lòng với bạn như vậy. Hãy biết trân trọng phước đức từ tiền kiếp của mình.

Điểm danh 10 dấu hiệu cho thấy bạn đã tích được đủ phước đức từ kiếp trước, kiếp này được sống trong VINH HOA PHÚ QUÝ, cả đời vô âu vô lo - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

7. Con cái ngoan ngoãn, giỏi giang

Người có phước lớn chắc chắn sẽ có được những đứa con ngoan, biết nghe lời, có hiếu với cha mẹ.

8. Có thân tướng đẹp đẽ

Người có phước thường có ngoại hình cân đối, có khuôn mặt dễ coi, thân tướng trang nghiêm.

Điểm danh 10 dấu hiệu cho thấy bạn đã tích được đủ phước đức từ kiếp trước, kiếp này được sống trong VINH HOA PHÚ QUÝ, cả đời vô âu vô lo - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

9. Ít khi ốm đau

Người có phước sẽ sống thọ và có sức khỏe tốt. Những thứ vặt vãnh như cảm cúm, ho hắng... ít khi chạm tới bạn được. Đơn giản vì phước đức đã giúp bạn có được điều này.

10. Tin vào nhân quả

Đây là điểm quan trọng đối với người có phước báo lớn. Người tin vào nhân quả sẽ sống thiện lương và hành xử đúng Chánh Pháp. Làm như thế càng tích thêm phước đức cho bản thân.

Nhà tiên tri tiết lộ cách giúp 12 con giáp tránh xa xui xẻo, CẢI VẬN nhanh chóng nửa cuối năm 2022

Nhà tiên tri tiết lộ cách giúp 12 con giáp tránh xa xui xẻo, CẢI VẬN nhanh chóng nửa cuối năm 2022

Xem cách đổi vận cho 12 con giáp nửa cuối năm 2022, bạn sẽ luôn ở trong tư thế sẵn sàng đối mặt khó khăn, nắm bắt cơ hội, cuối cùng gặt hái thành công.

Xem thêm
Từ khóa:   # tâm linh tử vi Tâm linh phật dạy

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 1 giờ 17 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 2 giờ 17 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 3 giờ 17 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng