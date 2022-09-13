Nam Tào chấm sổ, 3 con giáp này sau 10 ngày nữa nắm tiền tỷ trong tay, gặp quý nhân phù trợ, đổi vận nhanh chóng, có cơ hội sống GIÀU SANG PHÚ QUÝ

Từ sau Trung Thu, con giáp này sẽ bước vào thời kỳ đỉnh cao may mắn. Điều này là do có cát tinh “Thiên Tài” xuất hiện trong công việc.

Người tuổi Thìn chân thành, có trách nhiệm cao trong công việc, luôn muốn hoàn thành mọi việc một cách hoàn hảo nhất, xuất sắc nhất.

Những tháng cuối năm 2022, vận thế của người tuổi Thìn tiến triển khả quan. Do được Tài tinh soi chiếu, tài vận khởi sắc mạnh mẽ, người tuổi Thìn có thể dễ dàng kiếm được rất nhiều tiền mà không cần bỏ ra quá nhiều công sức.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu hoát bát, cởi mở, nhanh nhẹn, làm việc luôn có nguyên tắc riêng, không bao giờ làm một cách bừa bãi nên được mọi người yêu mến.

3 tháng cuối năm 2022, do được Thần Phật phù hộ nên sự nghiệp đi lên như “diều gặp gió”, đồng thời dưới sự chống lưng của quý nhân, con giáp này còn có rất nhiều cơ hội thăng quan tiến chức cũng như những cơ hội đầu tư kinh doanh kiếm lời.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi yêu nghệ thuật, có phả năng phán đoán rất tốt, lại ham học hỏi, rất cầu thị.

Nhờ sự dẫn đường chỉ lối của quý nhân mà sự nghiệp của người tuổi Hợi thăng tiến không ngừng nên đem lại nguồn thu nhập dồi dào. Người tuổi Hợi không còn phải lo lắng về tài chính nữa.

10 ngày tới, do có cát tinh “Tuế Giá” xuất hiện trong cung mệnh nên vận quý nhân của người tuổi Hợi rất vượng.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.