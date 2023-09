Các thầy tinh mắt chỉ nhìn lướt qua 4 SỐ CUỐI ĐIỆN THOẠI, biết ngay vận tốt xấu của chủ nhân!

- Số 6: Theo cách đọc đồng âm thì số 6 là “Lộc” ý nghĩa về sự thịnh vượng, tài lộc và may mắn. Con số này xuất hiện ở đuôi sim ngoài ra còn ý nghĩa về sự bình an và yên ấm trong gia đạo.

- Số 9: Đây là con số tượng trưng cho ý nghĩa bất diệt hoặc trường tồn. Là số lớn nhất trong dãy số tự nhiên có một chữ số, con số này còn thể hiện ý nghĩa về quyền lực cũng như sự vĩnh cửu.

Khi lặp đi lại lại những con số có ý nghĩa may mắn ở đuôi sim điện thoại được hiểu là ý nghĩa tốt lành tăng thêm nhiều lần. Điển hình như sim tam hoa 666, sim tam hoa 888, sim tam hoa 999 với sự lặp lại con số ý nghĩa may mắn 3 lần. Tương tự lặp 4 lần (sim tứ quý), lặp 5 lần (sim ngũ quý), hay lặp lại 6 lần (sim lục quý)...

Ảnh minh họa: Internet

2. Số cuối điện thoại may mắn là bộ số đặc biệt ở đuôi sim

Hiện nay có một số bộ số với ý nghĩa may mắn đặc biệt được không ít người dùng ưu ái sử dụng. Luận ý nghĩa của bộ số này như sau:

Đuôi sim 2668: chủ về người chủ nhân dãy sim được sự giúp đỡ của quý nhân trong các công việc làm ăn cũng như trong đời sống.

Đuôi sim 2378: bộ số mang ý nghĩa cát lợi, có lộc về phương diện tiền bạc đưa tới, đặc biệt là lộc về lĩnh vực đất cát.

Đuôi sim 0279: Đây là bộ số thể hiện ý nghĩa cát, lộc đem lại cho việc kinh doanh.

Đuôi sim 1486: Dịch nghĩa bộ số này là 1 năm cả 4 mùa phát lộc

Đuôi sim 4078: Ý nghĩa của bộ đuôi sim này là 4 mùa trong năm không lo thất bát.

Đuôi sim 1368: tượng trưng cho sinh tài sinh lộc nên kinh doanh được nhiều may mắn về tiền bạc.

Đuôi sim 1234: Ẩn ý của dãy số tiến này là “tay trắng đi lên - 1 vợ - 2 con - nhà 3 tầng - xe 4 bánh” tượng trưng cho ý nghĩa về danh vọng, tiền bạc cũng như hạnh phúc đều đầy đủ và bền vững.

Đuôi sim 5678: Đây là bộ số của sự thăng tiến công việc, địa vị công danh, tài lộc tấn tới. Bộ số này còn được nhiều người biết tới là “sảnh tứ tài vận” hay còn gọi là dòng sim sảnh tứ đẳng cấp kích tài vận độc nhất vô nhị.

Đuôi sim 6789: Là bộ 4 số tiến được đánh giá là đẹp nhất trong các bộ số tự nhiên. Ý nghĩa của bộ số này là may mắn tới nhà và hái được nhiều lộc. Ngoài ra cũng có ý nghĩa khác là “san bằng tất cả”.

Bên cạnh những bộ số cuối điện thoại may mắn, “giới săn sim” còn lưu ý những bộ đuôi sim không may mắn nên tránh sử dụng như sim đuôi 49, hay sim đuôi 53.

Ảnh minh họa: Internet

3. Sim có số cuối điện thoại may mắn theo cách tính sim chia 80

Đây là loại đuôi số điện thoại may mắn dựa vào cách tính 4 số cuối chia 80, được dùng tương đối phổ biến hiện nay. Theo cách tính này, kết quả của cách tính chia cho 80 ra kết quả cát thì đó là sim có số cuối điện thoại may mắn và ngược lại. Cụ thể là nếu cách tính này ra kết quả là 01, 05, 11, 15, 18, 21, 24, 38, 46, 64, 66, 78... thì số điện thoại đó là sim may mắn. Còn ngược lại kết quả là 04, 12, 20, 26, 33, 41, 45, 55, 68, 71, 75... thì theo quan niệm sẽ là số điện thoại không mang đến nhiều may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.