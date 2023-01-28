Vừa ra Tết đã đón lộc lá đầy tay, top 3 con giáp tha hồ kiếm bộn tiền, tài lộc đổ về túi cuối tuần này (28-29/1)

Tâm linh - Tử vi 28/01/2023 08:25

Vận trình của bạn sẽ sáng chói, tiền bạc tiêu thả ga không lo nghĩ. Tình duyên cũng vô cùng vượng sắc hơn bản thân mong đợi.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ lạc quan yêu đời nên có nhiều cơ hội thăng tiến, kiếm tiền trong công việc. Bạn xứng đáng được nhận nhiều lời khen có cánh từ cấp trên, đồng nghiệp cũng nể phục sát đất. Những người tuổi Ngọ trong thời điểm này được thần tài chiếu cố nhiệt tình, càng đầu tư làm ăn càng sinh lời lớn.

Những việc bạn phụ trách đều mang lại thành tựu lớn. Nói chung vận trình của bạn sẽ sáng chói, tiền bạc tiêu thả ga không lo nghĩ. Tình duyên cũng vô cùng vượng sắc hơn bản thân mong đợi.

Vừa ra Tết đã đón lộc lá đầy tay, top 3 con giáp tha hồ kiếm bộn tiền, tài lộc đổ về túi cuối tuần này (28-29/1) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần chính là một trong những con giáp phát tài cuối tuần này (28-29/1). Mới vừa ra Tết nhưng đường tài lộc của bạn khá rủng rỉnh. Xin chúc mừng bản mệnh!

 

Bản mệnh không những tự kiếm được tiền mà vận may giúp bạn có thể sẽ được cho tiền hoặc tặng đồ có giá trị. Tiền liên tục đổ về nên bạn cảm thấy rất vui sướng. Tâm trạng nhờ thế mà cũng hứng khởi hơn mọi ngày.

 

Đặc biệt trong thứ 7 ngày 28/1/2023, bạn đang có nhiều cơ may đón nhận cơ hội phát tài phát lộc ngay trong tầm tay. Lợi nhuận tăng gấp nhiều lần, mang tới những niềm vui bất ngờ.

 

Chẳng những vậy, công việc tiến triển tốt đẹp, nghỉ Tết dài cũng không làm gián đoạn quá nhiều các kế hoạch của bạn. Hơn nữa, con giáp này còn có sự khéo léo, biết tính toán và nhường nhịn mọi người nên có mối quan hệ thân thiết với đồng nghiệp.

 

Vừa ra Tết đã đón lộc lá đầy tay, top 3 con giáp tha hồ kiếm bộn tiền, tài lộc đổ về túi cuối tuần này (28-29/1) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

 

Tuổi Mão chính là một trong những con giáp phát tài cuối tuần này (28-29/1). Mới vừa ra Tết nhưng đường tài lộc của Mão khá rủng rỉnh.

Bản mệnh không những tự kiếm được tiền mà vận may giúp Mão có thể sẽ được cho tiền hoặc tặng đồ có giá trị. Tiền liên tục đổ về nên Mão cảm thấy rất vui sướng. Tâm trạng nhờ thế mà cũng hứng khởi hơn mọi ngày.

Ngày thứ 7, Mão đang có nhiều cơ may đón nhận cơ hội phát tài phát lộc ngay trong tầm tay. Lợi nhuận tăng gấp nhiều lần, mang tới những niềm vui bất ngờ.

Chẳng những vậy, công việc tiến triển tốt đẹp, nghỉ Tết dài cũng không làm gián đoạn quá nhiều các kế hoạch của người tuổi Mão. Hơn nữa, bản mệnh còn có sự khéo léo, biết tính toán và nhường nhịn mọi người nên có mối quan hệ thân thiết với đồng nghiệp.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối tuần (28-29/1): Thần tài mở kho phát lộc, 3 con giáp đại phú đại quý, Dậu kiếm bộn tiền về tay, Dần gánh tiền mỏi lưng, Tỵ "trúng quả" lớn

Cuối tuần (28-29/1): Thần tài mở kho phát lộc, 3 con giáp đại phú đại quý, Dậu kiếm bộn tiền về tay, Dần gánh tiền mỏi lưng, Tỵ "trúng quả" lớn

Theo tử vi cuối tuần, tuổi Dậu cũng vinh dự đứng trong hàng ngũ những con giáp may mắn về tài lộc với Dần và Tỵ.

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