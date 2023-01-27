Cuối tuần (28-29/1): Thần tài mở kho phát lộc, 3 con giáp đại phú đại quý, Dậu kiếm bộn tiền về tay, Dần gánh tiền mỏi lưng, Tỵ "trúng quả" lớn

Tâm linh - Tử vi 27/01/2023 20:34

Theo tử vi cuối tuần, tuổi Dậu cũng vinh dự đứng trong hàng ngũ những con giáp may mắn về tài lộc với Dần và Tỵ.

Tuổi Dần

Theo tử vi mới nhất, Dần là con giáp may mắn làm một hưởng mười. Nhờ trời ban bản lĩnh cao ngút trời, tuổi Dần vượt khó thành công, giàu sang vượt trội. Bạn sẽ gặp được quý nhân, chỉ đường đi nên công danh cứ phất lên như diều gặp gió.

Nếu như biết nắm bắt cơ hội tốt này bạn sẽ có vận trình chạm đỉnh, nhận được nhiều lời khen có cánh của cấp trên. Thời điểm này, bạn sẽ có được vận may lớn cả về tiền bạc lẫn tình duyên. Trong chuyện tiền bạc, bạn làm một hưởng mười. Trong chuyện tình duyên, người độc thân tìm được duyên lành, có nhiều cơ hội tìm hiểu lẫn nhau.

Cuối tuần (28-29/1): Thần tài mở kho phát lộc, 3 con giáp đại phú đại quý, Dậu kiếm bộn tiền về tay, Dần gánh tiền mỏi lưng, Tỵ 'trúng quả' lớn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi cuối tuần, tuổi Dậu cũng vinh dự đứng trong hàng ngũ những con giáp may mắn về tài lộc.

Bản mệnh được dự báo dễ được quý nhân nâng đỡ, tạo điều kiện để có thể phát huy được năng lực của riêng mình, đây là lợi thế mà không phải ai cũng có được nên Dậu cần phải nhanh tay nắm bắt. Nhờ thế mà công việc tiến triển hanh thông, thuận lợi.

Cát khí đang vượng nên đường tài lộc của người tuổi Dậu cũng không đến nỗi nào. Nhờ vậy, bản mệnh sẽ có hai ngày cuối tuần bận rộn nhưng bù lại thì tiền bạc về tay không ngớt, tài lộc tăng tiến với tốc độ chóng mặt.

Tuổi Thân nếu theo nghiệp kinh doanh buôn bán sẽ có một ngày làm ăn thuận lợi. Bản mệnh có khá nhiều cơ hội phát tài nếu bỏ qua thì rất đáng tiếc, có thể tham vấn kinh nghiệm của người đi trước để phán đoán tình hình chính xác hơn.

Cuối tuần (28-29/1): Thần tài mở kho phát lộc, 3 con giáp đại phú đại quý, Dậu kiếm bộn tiền về tay, Dần gánh tiền mỏi lưng, Tỵ 'trúng quả' lớn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Người tuổi Tị có cuối tuần với tâm trạng hồ hởi. Bạn đang rất nóng lòng bắt tay vào hiện thực hóa những dự định của mình. Thời điểm này, bạn sẽ có những bước tiến chậm mà chắc, lợi thế đang nằm ở phía bạn.

 

 

Các mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và hài hòa cũng là điểm sáng trong tuần này. Nhờ khả năng giao tiếp tốt, hoạt ngôn mà bạn được cấp trên ưu ái cho gặp các đối tác lớn hay được tham gia vào những cuộc đàm phán quan trọng. Điều này góp phần xây dựng nền tảng cho kế hoạch tương lai của bạn.

 

Cả nguồn thu chính và phụ đều có dấu hiệu tăng nên thu nhập trong tuần của bản mệnh cực kỳ dồi dào. Với người kinh doanh thì đây cũng là tuần phát tài phát lộc, thích hợp để khai trương cửa hàng cửa hiệu. Bạn có thể chọn ngày lành tháng tốt để mọi việc được suôn sẻ.

 

Tình cảm cũng tốt vì con giáp may mắn tuần này đang có được người bạn đời hết lòng tin yêu và luôn ủng hộ bạn trong mọi quyết định. Sự đồng hành của đối phương tạo cho bạn động lực cố gắng rất lớn. Gia đình chính là điểm tựa tinh thần vững chắc cho con giáp này.

 

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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