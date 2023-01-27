Ra Tết hoan hỷ (30/1-5/12), 3 con giáp này "vận khí xung thiên" hưởng trọn may mắn, rời Phật tặng ‘mỏ vàng’ cuộc sống sang trang

Tâm linh - Tử vi 27/01/2023 20:24

Con giáp may mắn tuần này là ai?

Tuổi Tý

Là con giáp may mắn tuần này nên người tuổi Tý khởi động sau một kỳ nghỉ dài bằng sự năng động và hăng hái. Bạn nhanh chóng bắt tay vào thực hiện những dự định, kế hoạch mà bản thân ấp ủ từ trước Tết. Đây sẽ là giai đoạn bạn nhiệt tình và có quyết tâm cao nhất.

 

 

Thời điểm này mọi thứ nhìn chung vẫn đang diễn ra nhẹ nhàng và ổn định, chưa có nhiều khó khăn cản trở. Tất nhiên bạn hiểu rằng sẽ còn nhiều thách thức chờ đón ở phía trước nên luôn có sự chuẩn bị kỹ càng cho mọi tình huống xảy ra. Sự chủ động này sẽ giúp bạn giành được lợi thế về phía mình.

 

Tài chính đầu xuân vẫn đang khá dư dả. Bạn có thể tha hồ chi tiêu thoải mái, rủng rỉnh, nhất là khoảng thời gian đầu tuần khi vượng khí tăng lên không ngừng nhờ cát tinh che chở. Người làm ăn có thể kiếm được kha khá nhờ khách hàng đông đúc.

 

Chuyện tình cảm bình ổn, bản mệnh tìm được sự cân bằng trong mối quan hệ của hai người. Đây là dấu mốc cho thấy tình cảm giữa bạn và người ấy hoàn toàn có triển vọng trong tương lai.

 

Ra Tết hoan hỷ (30/1-5/12), 3 con giáp này 'vận khí xung thiên' hưởng trọn may mắn, rời Phật tặng ‘mỏ vàng’ cuộc sống sang trang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, Tỵ đón tin vui cực lớn trong tuần tới. Tháng 2 vận trình của bạn ngày một đi lên, được trời thương ban cho cuộc sống giàu sang vô đối. Người tuổi Tỵ sống tự lập, không dựa dẫm vài ai nên được nhiều người yêu mến, tài năng được công nhận. Bạn sống thẳng thắn, trung thực nên được có được nhiều sự tín nhiệm của đồng nghiệp, cấp trên.

Bước vào một giai đoạn thuận lợi này, bạn sẽ hưởng vinh hoa phú quý, tiền bạc cứ hết rồi lại đầy ụ trong kho. Những dự định bạn phụ trách đều mang lại thành tựu khá khủng. Những người tuổi Tỵ đã phải trải qua nhiều khó khăn, bây giờ chỉ cần ngồi không hưởng lộc. Bạn yêu đời, lạc quan nên sẽ tìm được nhiều cơ hội phát triển trong thời điểm này.

Ra Tết hoan hỷ (30/1-5/12), 3 con giáp này 'vận khí xung thiên' hưởng trọn may mắn, rời Phật tặng ‘mỏ vàng’ cuộc sống sang trang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão chính là một trong những con giáp phát tài thời điểm tuần tới 30/1-5/12. Mới vừa ra Tết nhưng đường tài lộc của Mão khá rủng rỉnh.

Bản mệnh không những tự kiếm được tiền mà vận may giúp Mão có thể sẽ được cho tiền hoặc tặng đồ có giá trị. Tiền liên tục đổ về nên Mão cảm thấy rất vui sướng. Tâm trạng nhờ thế mà cũng hứng khởi hơn mọi ngày.

Ngày thứ 2, Mão đang có nhiều cơ may đón nhận cơ hội phát tài phát lộc ngay trong tầm tay. Lợi nhuận tăng gấp nhiều lần, mang tới những niềm vui bất ngờ.

Chẳng những vậy, công việc tiến triển tốt đẹp, nghỉ Tết dài cũng không làm gián đoạn quá nhiều các kế hoạch của người tuổi Mão. Hơn nữa, bản mệnh còn có sự khéo léo, biết tính toán và nhường nhịn mọi người nên có mối quan hệ thân thiết với đồng nghiệp.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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