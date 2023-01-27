Vào lúc 9h sáng thứ Bảy ngày 28/1/2023 (Mồng 8 Tết), 3 con giáp này 'lọt vào mắt xanh' Thần Tài, tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau, tiền bạc tự chảy vào túi, vơ hết của cải thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 27/01/2023 19:38

3 con giáp rót lộc vào nhà, tiền ùa vào két, hút hết vận may thiên hạ vào nhà, tài vận thăng hoa khiến thiên hạ phát hờn.

Tuổi Dậu

Theo tử vi, từ thời gian này tuổi Dậu sẽ được các ngôi sao may mắn chiếu mệnh. Họ sẽ có thể thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện tại. Kể từ lúc này, vận trình tài lộc của người tuổi Dậu sẽ rủng tỉnh. Thời gian tới, cuộc sống tuổi Dậu sẽ càng rực rực, có thể thực hiện được nhiều dự định đang ấp ủ.

Người tuổi Dậu sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Vận trình tài lộc của tuổi Dậu cơ bản là thuận lợi. Bên cạnh, con giáp này có nhiều khoản thu, dù bản mệnh làm nghề gì cũng có lộc, chỉ cần bạn chăm chỉ thì tiền bạc sẽ không cần phải lo nghĩ. Trong thời gian này do có quý nhân trợ giúp nên người tuổi Dậu sẽ giải quyết được ổn thỏa những điều con tồn đọng trước đó.

Vào lúc 9h sáng thứ Bảy ngày 28/1/2023 (Mồng 8 Tết), 3 con giáp này 'lọt vào mắt xanh' Thần Tài, tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau, tiền bạc tự chảy vào túi, vơ hết của cải thiên hạ - Ảnh 1
Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những người sinh năm Hợi thường tử tế hơn trong cuộc sống, thậm chí một số việc khiến bản thân phải chịu thiệt thòi, họ cũng sẵn sàng cố gắng làm vì người khác. Người tuổi Hợi không bao giờ thiếu may mắn.

Vào 9h sáng nay, tuổi Hợi sẽ đón nhận nhiều điều bất ngờ đang đón chờ ở phía trước. Tài lộc dồi dào, gặp nhiều cơ may làm giàu cho chính mình. Con giáp tuổi Hợi đón nhận nhiều tin vui khi được cát tinh soi chiếu, đường công danh sự nghiệp suôn sẻ, hanh thông.

Tử vi học có nói, cuộc sống tuổi Hợi có nhiều chuyển biến tích cực. Con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn, không chỉ có quý nhân và thần tài phù trợ, mà mọi thứ xung quanh đều vận hành suôn sẻ, trơn tru. Tuổi muốn nghèo cũng khó, dư sức xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy.

Vào lúc 9h sáng thứ Bảy ngày 28/1/2023 (Mồng 8 Tết), 3 con giáp này 'lọt vào mắt xanh' Thần Tài, tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau, tiền bạc tự chảy vào túi, vơ hết của cải thiên hạ - Ảnh 2
Con giáp tuổi Hợi đón nhận nhiều tin vui khi được cát tinh soi chiếu, đường công danh sự nghiệp suôn sẻ, hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn thông minh, nhanh nhẹn, giỏi ứng biến, rất có duyên với kim tiền, thường không bỏ lỡ bất cứ cơ hội làm giàu nào. Từ thời này, vận thế của người tuổi Thìn vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Đồng thời, với năng lực xuất chúng, con giáp này nhanh chóng có được sự trọng dụng của cấp trên, nhanh chóng được tăng chức.

Trong thời gian này đối với người tuổi Thìn, báo hiệu quý nhân là nữ mệnh sẽ xuất hiện trợ lực cho con giáp này kiếm được nguồn tài lộc khá vượng. Quý nhân sẽ chỉ lối dẫn đường cho bản mệnh tìm thấy hướng đi thuận lợi dễ dàng hơn, tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức cho mình.

Cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ đều dồi dào, tuổi Thìn sẽ được cả công danh lẫn tình duyên. Đây là khoảng thời gian mà người tuổi Thìn sẽ được đền đáp xứng đáng, tiền bạc chảy vào túi ào ào như thác lũ tha hồ tiêu pha.

Vào lúc 9h sáng thứ Bảy ngày 28/1/2023 (Mồng 8 Tết), 3 con giáp này 'lọt vào mắt xanh' Thần Tài, tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau, tiền bạc tự chảy vào túi, vơ hết của cải thiên hạ - Ảnh 3
Đây là khoảng thời gian mà người tuổi Thìn sẽ được đền đáp xứng đáng, tiền bạc chảy vào túi ào ào như thác lũ tha hồ tiêu pha - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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