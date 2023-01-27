16h chiều thứ Bảy ngày 28/1/2023 (Mồng 8 Tết), 3 con giáp hưởng vía Thần Tài, giàu sang điên đảo, tiền tài phú quý về như thác lũ, tha hồ hốt bạc, ôm tiền tỷ về tay, muốn thoát giàu cũng không được

Tâm linh - Tử vi 27/01/2023 12:53

3 con giáp đang cơn loạn lạc, đổi vận giàu sang, trúng số phát tài, trúng quả hốt bạc, tiền rơi trúng đầu, mua thêm két sắt đựng tiền.

Tuổi Mão

Thời gian này sẽ có nhiều thay đổi đối với tuổi Mão theo chiều hướng tích cực. Tử vi dự đoán, tài lộc của người tuổi Mão sẽ tăng lên đáng kể, có quý nhân xung quanh giúp đỡ, công việc ngày càng thuận lợi, suôn sẻ, từ đây tài lộc cũng sẽ không ngừng tích lũy.

Tài vận của Mão sẽ có chuyển biến tích cực, số dư trong tài khoản ngân hàng tăng chóng mặt. Mão có được thành công vang dội ấy là nhờ những quyết định đúng đắn trong công việc, dám thử thách chính mình, có gan làm giàu, tiền cứ ùn ùn chảy vào ví, lộc rải đầy nhà, không có chỗ chất.

Con giáp này may mắn có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, mở ra con đường thăng tiến cho mình. Bản mệnh được giao những nhiệm vụ quan trọng mà một khi hoàn thành sẽ lập tức thăng tiến, chuyện tăng lương, thưởng nóng nằm trong lòng bàn tay.

16h chiều thứ Bảy ngày 28/1/2023 (Mồng 8 Tết), 3 con giáp hưởng vía Thần Tài, giàu sang điên đảo, tiền tài phú quý về như thác lũ, tha hồ hốt bạc, ôm tiền tỷ về tay, muốn thoát giàu cũng không được - Ảnh 1
Con giáp này may mắn có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, mở ra con đường thăng tiến cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận khí của tuổi Thìn trong thời gian này rất thịnh vượng và có nhiều điều đáng mong chờ. Theo tử vi, con giáp này sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, chuyện công việc sẽ được hanh thông, suôn sẻ, giúp Thìn từng bước gia tăng thu nhập, ổn định tình hình tài chính cá nhân.

Tử vi cho biết, Thìn cứ bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu, may mắn theo chân. Từ đây, cơ hội thăng tiến của con giáp này sẽ rộng mở, tha hồ tận hưởng cuộc sống sang giàu, đứng trên bục vinh quang.

Thìn sẽ là con giáp giàu có nhất nhì nhờ được Thần Tài bao bọc. Có Cát tinh bảo hộ, những chú Rồng như mọc thêm cánh, bay nhanh và tiến xa hơn. Đúng thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa, sự nghiệp của Thìn lên như diều gặp gió. Vị thế của con giáp này trong công việc khiến nhiều người lấy làm ngưỡng mộ.

16h chiều thứ Bảy ngày 28/1/2023 (Mồng 8 Tết), 3 con giáp hưởng vía Thần Tài, giàu sang điên đảo, tiền tài phú quý về như thác lũ, tha hồ hốt bạc, ôm tiền tỷ về tay, muốn thoát giàu cũng không được - Ảnh 2
Đúng thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa, sự nghiệp của Thìn lên như diều gặp gió, vị thế của con giáp này trong công việc khiến nhiều người lấy làm ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Bước vào thời gian này, tuổi Ngọ sẽ được các vị thần may mắn chiếu cố, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ. Bất kể làm việc gì, tuổi Ngọ chỉ cần bỏ ra 1 thì có thể thu về được 10, càng vui vẻ lạc quan lại càng thu hút được nhiều tài vận.

Cuộc sống của tuổi Ngọ ngày càng khởi sắc, nhất là vấn đề tài chính. Bạn đi đâu cũng được người khác cung phụng, nể trọng. Những dự án lớn nhỏ trong công ty, cấp trên đều giao phó hết cho bạn. Chỉ cần nắm bắt cơ hội, nỗ lực không ngừng tuổi Ngọ chắc chắn sẽ trở thành đại gia bạc tỷ, có cả nhà lẫn xe.

Đường tài lộc của con giáp tuổi Ngọ cũng tốt, có cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến đế hỗ trợ “túi tiền” của bạn. Thầy tử vi cho biết vận may của người tuổi Ngọ đã đến, cuộc đời bắt đầu bước sang một ngã rẽ mới, vừa giàu sang vừa quyền quý.

16h chiều thứ Bảy ngày 28/1/2023 (Mồng 8 Tết), 3 con giáp hưởng vía Thần Tài, giàu sang điên đảo, tiền tài phú quý về như thác lũ, tha hồ hốt bạc, ôm tiền tỷ về tay, muốn thoát giàu cũng không được - Ảnh 3
Bất kể làm việc gì, tuổi Ngọ chỉ cần bỏ ra 1 thì có thể thu về được 10, càng vui vẻ lạc quan lại càng thu hút được nhiều tài vận - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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