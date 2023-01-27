"Qua cơn bĩ cực" top 3 con giáp được Cát Thần nâng đỡ: Tháng 2 đón hoan hỷ, tháng 3 vận khí xung thiên, tiền bạc tình duyên đều viên mãn hơn bản thân mong đợi

Người tuổi Mão sẽ có những trải nghiệm ngọt ngào và lãng mạn trong chuyện tình cảm vào tuần này. Các cặp đôi ngày càng gắn bó khăng khít, tình yêu thăng hoa khi cả hai đều xác định nghiêm túc và muốn ở bên nhau lâu dài.

Đào hoa nở rộ cũng mang nhân duyên tới cho người độc thân. Bản mệnh có thể sẽ được giới thiệu cho đối tượng tìm hiểu khá phù hợp, hãy mở lòng mình để đón nhận những điều mới mẻ trong cuộc sống, gác lại những tổn thương phía sau lưng.

Công danh sự nghiệp cũng đang trên đà thăng tiến. Cát tinh xuất hiện báo hiệu bạn có thể vượt qua nhiều thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, băng băng tiến tới mục tiêu. Nhìn chung tuần này bạn sẽ gặt hái được rất nhiều thành công.

Các mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, cũng nhờ vậy mà đường tài lộc hanh thông hơn trước. Dù làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bán, bạn đều có cơ hội gia tăng nguồn thu. Tuy nhiên, bạn nên có kế hoạch sử dụng tài chính một cách hợp lý.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi mới nhất, Dần là con giáp may mắn làm một hưởng mười. Nhờ trời ban bản lĩnh cao ngút trời, tuổi Dần vượt khó thành công, giàu sang vượt trội. Bạn sẽ gặp được quý nhân, chỉ đường đi nên công danh cứ phất lên như diều gặp gió.

Nếu như biết nắm bắt cơ hội tốt này bạn sẽ có vận trình chạm đỉnh, nhận được nhiều lời khen có cánh của cấp trên. Thời điểm này, bạn sẽ có được vận may lớn cả về tiền bạc lẫn tình duyên. Trong chuyện tiền bạc, bạn làm một hưởng mười. Trong chuyện tình duyên, người độc thân tìm được duyên lành, có nhiều cơ hội tìm hiểu lẫn nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi tháng 2/2023 cho thấy, may mắn đang đứng về phía người tuổi Thìn, trao cho Thìn rất nhiều cơ hội thu về nhiều thành quả khả quan, xứng đáng với công sức và nỗ lực đã bỏ ra.

Trong ngày đầu tiên của tháng 2/2023, nhờ Cát Thần nâng đỡ, đầu tháng là lúc người khác nghỉ ngơi nhưng tuổi này lại tranh thủ kiếm về cơ hội tiến hành các kế hoạch hợp tác, làm ăn.

Người tuổi Thìn kiếm tiền dễ dàng hơn, nhanh chóng thu được lợi nhuận lớn từ các kế hoạch đầu tư làm ăn của mình, tài lộc vô cùng rủng rỉnh. Bản mệnh nếu nhận thấy những cơ hội tốt thì cố gắng đầu tư thời gian tìm hiểu, chứ đừng vội vàng bỏ qua.

Trong công việc, bản mệnh dù được cấp trên giao cho những trọng trách quan trọng trong công việc nhưng không hề nao núng, tự tin nhận nhiệm vụ. Con giáp này lại là người yêu nghề, sẵn sàng cống hiến nên luôn được cấp trên tin tưởng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm