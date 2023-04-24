Vừa qua tháng 3 âm lịch, 3 con giáp nam được Trời cho trúng số, ước mơ thành hiện thực, phước báu hội tụ

Con rắn giỏi sử dụng tư duy nhạy bén và sáng suốt để làm giàu, khi còn trẻ, người tuổi tỵ thường sẵn sàng và thành công nhanh chóng.

Với sự thông minh, khéo léo trong giao tiếp, người câm tinh con rắn phát triển khá nhiều mối quan hệ tốt đẹp, vì thế cũng có nhiều cơ hội hơn trong công việc.

Với tính cách ổn định và thông minh có thể giúp họ biến vận rủi thành may mắn, để họ có thể tạo ra một thế giới với thành tích xuất sắc bên trong và sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi như “cá gặp nước”, có nhiều cơ hội để thăng tiến, dễ thành công và thu lợi nhuận lớn. Công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, có sự mở rộng và tăng tiến, mưu sự dễ thành.

Tiền bạc cũng vì thế mà hanh thông, đời sống vật chất thêm phần dư giả. Qua tháng 3 âm lịch là thời điểm thích hợp để đầu tư làm ăn, hứa hẹn tài khí vượng, có tài lộc đưa tới.

Tình cảm, gia đạo hài hòa, có hỷ tín đưa tới, trong năm ắt có thêm người thêm của. Sức khỏe có phần giảm sút hơn trước nhưng không quá nghiêm trọng, đề phòng bệnh cũ tái phát phải can thiệp dao kéo.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu may mắn được Thiên Ấn che chở nên công việc phát triển vô cùng rộng mở. Con giáp này xây dựng những kế hoạch sát với mục tiêu nhất. Qua tháng 3 âm lịch cũng là cơ hội để bản mệnh thử thách giới hạn của mình và nỗ lực nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên vì ngũ hành xung khắc nên con giáp này đôi khi trở nên cố chấp, có thời cơ tốt mà không tận dụng, chỉ muốn làm theo ý mình. Chính sự ngang bướng này đã khiến bạn mắc sai lầm khi đưa ra những ý tưởng xa rời thực tế hoặc không khả thi. Bạn nên lắng nghe ý kiến của mọi người để có cái nhìn khách quan nhất.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!