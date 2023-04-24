Vừa qua tháng 3 âm lịch, 3 con giáp nam được Trời cho trúng số, ước mơ thành hiện thực, phước báu hội tụ

Tâm linh - Tử vi 24/04/2023 14:57

Những con giáp này sẽ suôn sẻ đủ đường vì quãng thời gian trước đã vất vả không ít từ công việc đến cuộc sống.

Tuổi Tỵ

Con rắn giỏi sử dụng tư duy nhạy bén và sáng suốt để làm giàu, khi còn trẻ, người tuổi tỵ thường sẵn sàng và thành công nhanh chóng.

Với tính cách ổn định và thông minh có thể giúp họ biến vận rủi thành may mắn, để họ có thể tạo ra một thế giới với thành tích xuất sắc bên trong và sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Với sự thông minh, khéo léo trong giao tiếp, người câm tinh con rắn phát triển khá nhiều mối quan hệ tốt đẹp, vì thế cũng có nhiều cơ hội hơn trong công việc.

Vừa qua tháng 3 âm lịch, 3 con giáp nam được Trời cho trúng số, ước mơ thành hiện thực, phước báu hội tụ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi như “cá gặp nước”, có nhiều cơ hội để thăng tiến, dễ thành công và thu lợi nhuận lớn. Công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, có sự mở rộng và tăng tiến, mưu sự dễ thành.

Tiền bạc cũng vì thế mà hanh thông, đời sống vật chất thêm phần dư giả. Qua tháng 3 âm lịch là thời điểm thích hợp để đầu tư làm ăn, hứa hẹn tài khí vượng, có tài lộc đưa tới.

Tình cảm, gia đạo hài hòa, có hỷ tín đưa tới, trong năm ắt có thêm người thêm của. Sức khỏe có phần giảm sút hơn trước nhưng không quá nghiêm trọng, đề phòng bệnh cũ tái phát phải can thiệp dao kéo.

Vừa qua tháng 3 âm lịch, 3 con giáp nam được Trời cho trúng số, ước mơ thành hiện thực, phước báu hội tụ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu may mắn được Thiên Ấn che chở nên công việc phát triển vô cùng rộng mở. Con giáp này xây dựng những kế hoạch sát với mục tiêu nhất. Qua tháng 3 âm lịch cũng là cơ hội để bản mệnh thử thách giới hạn của mình và nỗ lực nhiều hơn.

Vừa qua tháng 3 âm lịch, 3 con giáp nam được Trời cho trúng số, ước mơ thành hiện thực, phước báu hội tụ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên vì ngũ hành xung khắc nên con giáp này đôi khi trở nên cố chấp, có thời cơ tốt mà không tận dụng, chỉ muốn làm theo ý mình. Chính sự ngang bướng này đã khiến bạn mắc sai lầm khi đưa ra những ý tưởng xa rời thực tế hoặc không khả thi. Bạn nên lắng nghe ý kiến của mọi người để có cái nhìn khách quan nhất.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Tử vi ngày mai 25/04/2023 của 12 con giáp: Sửu tài lộc tăng cao, Mão sự nghiệp trắc trở

Tử vi ngày mai 25/04/2023 của 12 con giáp: Sửu tài lộc tăng cao, Mão sự nghiệp trắc trở

Tử vi ngày mai 25/4/2023 về tài lộc, công việc, tình yêu của 12 con giáp.

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp con giáp tuổi tỵ # con giáp may mắn

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát