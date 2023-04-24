Tử vi hôm nay: Dự đoán tử vi ngày 24/4/2023 của 12 cung hoàng đạo

Sức mạnh ý chí sẽ là chìa khóa giúp bạn duy trì vóc dáng. Một sự bất thường về tài chính có nguy cơ trói buộc bạn, nhưng bạn sẽ thoát được an toàn. Đây là một ngày tuyệt vời cho những ai đang tìm kiếm một công việc phù hợp. Tuy nhiên, đừng coi gia đình là điều hiển nhiên vì điều đó có thể gây ra sự oán giận. Những người đi du lịch đường dài sẽ cần phải thực hiện tốc độ tốt. Một món quà tài sản hoặc di sản dự kiến ​​có thể không đến với bạn. Các hoạt động ngoại khóa có thể khiến bạn bận rộn trong học tập.

Kim ngưu (21/4-20/5)

Bạn có thể chọn một lựa chọn lành mạnh để giữ dáng. Bạn có thể sẽ cần phải quản lý tiết kiệm tiền bằng cách cắt giảm chi tiêu. Một công việc làm thêm có thể khiến bạn tốn nhiều thời gian và năng lượng. Vợ/chồng có thể cần bạn giúp đỡ trong một vấn đề quan trọng. Một cuộc hành trình đến một nơi xa xôi sẽ mang lại nhiều điều thú vị và nhiều niềm vui. Bên cạnh đó, đừng tin tưởng bất kỳ ai, ngay cả những người thân cận trong vấn đề tài sản, mà hãy sử dụng phán đoán của riêng bạn.

Tình yêu: Một cuộc chia tay trong tình cảm là điều có thể xảy ra.

Con số may mắn: 3

Màu may mắn: Xanh dương

Song Tử (21/05 - 21/06)

Một khoản vay có khả năng thu được với lãi suất ưu đãi nhất. Mọi thứ có thể sẽ tiến triển thuận lợi trên phương diện nghề nghiệp. Bạn sẽ cần tất cả sự khéo léo và tài ngoại giao để xử lý một thành viên trong gia đình. Hãy ưu tiên sức khỏe của bạn trên hết để luôn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Những người ở các vị trí quan trọng có thể được yêu cầu thực hiện một chuyến công tác nước ngoài. Những ý tưởng đổi mới có thể buộc phải gác lại dự án một thời gian.

Tình yêu: Bạn có khả năng đánh mất cơ hội vàng để gặp người mình thầm thương.

Con số may mắn: 6

Màu may mắn: Nâu

Cự giải (22/6 - 22/7)

Sức khỏe của một thành viên trong gia đình cần được quan tâm. Các khoản nợ mà bạn đã chờ đợi từ lâu có khả năng sẽ được nhận. Xử lý những tin đồn tại nơi làm việc sẽ rất quan trọng. Gia đình sẽ luôn sẵn lòng hỗ trợ, đặc biệt là đối với những người theo một lịch trình bận rộn. Những người đi du lịch có thể phải đối mặt với sự chậm trễ do các trường hợp không lường trước được. Các thủ tục giấy tờ liên quan đến tài sản sẽ sớm được hoàn thành. Đây là khoảng thời gian thuận lợi trên phương diện học thuật, khi bạn có thể cố gắng hết sức mình.

Tình yêu: Bạn sẽ tìm mọi cách để được ở bên người yêu và tận dụng tối đa khoảng thời gian bên nhau.

Con số may mắn: 22

Màu may mắn: Vàng

Sư tử (23/07 - 23/08)

Các bước tích cực có thể được yêu cầu thực hiện để phục hồi sức khỏe hoàn hảo. Một tin tốt có thể được dự kiện trên phương diện tài chính. Hôm nay, bạn có thể khó giữ được tâm trí trong công việc do bị phân tâm. Những người lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ sẽ có rất nhiều niềm vui. Bạn có khả năng đạt được một món hời tốt trong việc mua một món đồ chính cho ngôi nhà. Về mặt học thuật, bạn có khả năng trở thành một trong những người thành đạt.

Tình yêu: Người yêu có vẻ không quan tâm đến bạn, hãy tìm hiểu lý do tại sao.

Con số may mắn: 4

Màu may mắn: Bạc

Xử Nữ (24/08 - 23/09)

Đi bộ thường xuyên và chạy bộ có thể là lựa chọn lý tưởng cho một số người. Bạn có thể phải lập kế hoạch chi tiêu của mình thật tốt để duy trì trong phạm vi ngân sách. Nghỉ ngơi sau công việc sẽ mang lại cảm giác sảng khoái và thư thái nhất. Hãy chuẩn bị tinh thần để có một khoảng thời gian thú vị bên gia đình và bạn bè! Một ngày có vẻ lý tưởng cho một chuyến hành trình dài và sẽ giúp bạn lấy lại được sự bình tĩnh. Những người bất đồng quan điểm về một tài sản sẽ tìm thấy một giải pháp hòa giải.

Tình yêu: Hãy gác lại chuyện tình cảm trong ngày hôm nay.

Con số may mắn: 22

Màu may mắn: Trắng

Thiên Bình (24/09 - 23/10)

Bảo vệ chống lại tình trạng dư thừa cân nặng để duy trì sức khỏe. Hãy luôn cảnh giác trong khi giao dịch tiền, vì tổn thất là điều có thể lường trước được. Bạn có thể thấy cha mẹ thờ ơ với nhu cầu của bạn, nhưng điều đó có thể không hoàn toàn đúng. Một thời gian thú vị đang ở phía trước cho những người tham gia một chuyến du lịch có tổ chức. Nhận sự giúp đỡ của ai đó trên mặt trận học tập có thể giúp bạn bắt kịp với những người khác. Một sự kiện sắp diễn ra có khả năng sẽ nâng cao tinh thần của bạn.

Tình yêu: Những người đang yêu nên thẳng thắn nói ra, thay vì giấu diếm cha mẹ.

Con số may mắn: 1

Màu may mắn: Nghệ tây

Thiên Yết (24/10 - 22/11)

Đây là thời điểm để bạn củng cố về chuyên môn trong nghề nghiệp. Sẽ không thể thoát khỏi một khoản chi tiêu thiết yếu, nhưng nó có khả năng làm đảo lộn ngân sách gia đình của bạn. Bạn sẽ thành công nếu làm theo sự hướng dẫn của một người lớn tuổi. Thực hiện mọi hành động để chuyến đi đường dài được thoải mái. Cơ hội trở thành chủ sở hữu của một ngôi nhà hoặc một căn hộ có vẻ sáng sủa. Bạn sẽ có thể đạt được nhiều hơn mong đợi trên phương diện học tập.

Tình yêu: Bạn sẽ thành công nếu nghe theo sự hướng dẫn của người lớn tuổi.

Con số may mắn: 7

Màu may mắn: Đỏ

Nhân mã (23/11-21/12)

Kỷ luật tự giác có thể giúp bạn đạt được sức khỏe thể chất đỉnh cao. Quyền hạn tài chính của những người có thẩm quyền có thể được nâng cao. Một hợp đồng béo bở có thể tuột khỏi tay bạn nếu bạn không chủ động. Những người cố gắng đi du lịch nước ngoài có thể gặp khó khăn liên quan đến thị thực. Một món hàng mới có thể khiến bạn ré lên thích thú như trẻ con! Theo dõi chặt chẽ ai đó trên phương diện học tập sẽ là lợi thế của bạn.

Tình yêu: Bản tính sôi nổi và kỹ năng giao tiếp của bạn sẽ là nền tảng cho tình yêu của đời bạn.

Con số may mắn: 6

Màu may mắn: Xanh dương

Ma Kết (22/12 - 21/01)

Sức khỏe có khả năng cải thiện đối với những người cảm thấy khó chịu. Tốt nhất là nên tham khảo ý kiến của những người am hiểu trước khi tiến hành đầu tư. Bạn có khả năng gây ấn tượng trên phương diện nghề nghiệp nhờ những ý tưởng ban đầu của mình. Lựa chọn để đi du lịch bằng đường bộ thay vì tàu hỏa của bạn sẽ chứng minh một lựa chọn tốt hơn. Một tranh chấp tài sản sẽ cần phải được giải quyết mà không cần viện đến thủ tục pháp lý. Về mặt học thuật, bạn sẽ đạt thành tích tốt.

Tình yêu: Những người đang yêu có khả năng trải nghiệm sự viên mãn to lớn trong mối quan hệ của họ.

Con số may mắn: 3

Màu may mắn: Đỏ tươi

Bảo Bình (22/01 - 19/02)

Bạn sẽ cần phải kiềm chế xu hướng ham mê những thứ thái quá để duy trì sức khỏe. Chi tiêu mà không có kế hoạch cụ thể có thể khiến bạn chạm tay vào khoản tiết kiệm. Các thành viên trong gia đình có thể quấy rầy bạn vì những điều bạn không thích. Hãy giữ cho các kế hoạch du lịch của bạn được mở rộng. Một người nào đó có thể bỏ qua những mong muốn về quyền sở hữu tài sản của bạn. Một số thay đổi có thể được dự kiến ​​trên mặt trận học thuật.

Tình yêu: Những người cảm thấy nhàm chán với công việc hàng ngày có thể không tìm được lối thoát mà họ tìm kiếm trên phương diện lãng mạn.

Con số may mắn: 11

Màu may mắn: Xanh lục

Song ngư (20/02 - 20/03)

Bạn sẽ có thể kiếm được nhiều tiền và tiệc tùng hết mình! Một chế độ ăn kiêng mới có thể không mang lại kết quả như mong đợi, vì vậy hãy kết hợp nó với các bài tập thể dục. Việc không chủ động trong công việc có thể khiến bạn bị cấp trên lôi kéo. Gia đình có một điều bất ngờ dành cho bạn. Một cơ hội vàng để đi du lịch nước ngoài có thể đến với một số người. Một số người có thể mua được một mảnh đất, ngôi nhà hoặc căn hộ mới. Bạn sẽ có thể giải quyết một vấn đề cấp bách trên mặt trận học thuật bằng chính nỗ lực của mình.

Tình yêu: Một tình yêu mới mang lại vô vàn hạnh phúc cho những trái tim cô đơn.

Con số may mắn: 3

Màu may mắn: Tím

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Theo Hindustan Times