Tử vi hôm nay: Dự đoán tử vi ngày 20/4/2023 của 12 cung hoàng đạo

Hãy làm cho việc tập luyện trở thành một phần của thói quen của bạn. Tài chính gia đình có thể cần phải được xử lý một cách chắc chắn. Những nỗ lực của bạn trong công việc sẽ được đền đáp xứng đáng khi được những người quan trọng chú ý đến. Sự ủng hộ của gia đình sẽ đến khi bạn cần nhất. Ngoài ra, việc chuyển đến một địa điểm mới sẽ giống như một luồng gió mới.

Kim ngưu (21/4-20/5)

Căn bệnh mà bạn đang mắc phải có thể có dấu hiệu thuyên giảm. Lợi nhuận tiền tệ từ nhiều nguồn khác nhau sẽ giữ cho nguồn tài chính của bạn luôn vững chắc. Tuy nhiên, các chuyên gia có thể cảm thấy thất vọng về tiến độ chậm của họ. Công việc nhà cực nhọc có thể khiến bạn mong được nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, những người đi du lịch nên cẩn thận trên đường. Còn về phương diện học tập, sẽ có nhiều cơ hội để cải thiện điểm số của bạn.

Tình yêu: Bạn có thể không ở trong trạng thái tâm lý phù hợp cho bất cứ điều gì lãng mạn ngày hôm nay.

Con số may mắn: 7

Màu may mắn: Kem

Song Tử (21/05 - 21/06)

Chế độ tập luyện hiện tại của bạn hứa hẹn sẽ giúp bạn giữ được vóc dáng cân đối. Bạn sẽ cần giữ chi phí trong giới hạn cho một dự án mới. Những người thử việc và thực tập sinh sẽ có cơ hội thể hiện tài năng của mình. Tuy vậy, bạn có thể phải gánh chịu hậu quả cho việc coi vợ/chồng hoặc người yêu là điều hiển nhiên, luôn ở đó. Đối với một số người, du lịch đến một địa điểm mới là điều có thể. Bên cạnh đó, bạn có thể không nhận được mức giá tốt nhất cho một bất động sản trên thị trường, vì vậy hãy áp dụng chính sách chờ đợi và theo dõi.

Tình yêu: Chuyện tình cảm có thể tiến triển khả quan.

Con số may mắn: 3

Màu may mắn: Vàng

Cự giải (22/6 - 22/7)

Những người ốm yếu có thể sẽ phục hồi hoàn toàn. Chi tiêu hợp lý sẽ khiến số dư ngân hàng của bạn ở trạng thái tốt. Việc xử lý khéo léo một tình huống tại nơi làm việc sẽ ngăn ngừa các rắc rối. Những người trong một kỳ nghỉ có thể dành cả ngày ở một nơi nhàm chán nhất. Một giao dịch bất động sản có thể chứng tỏ là một đầu tư tốt. Tính ham học hỏi của bạn sẽ giúp bạn nhanh chóng học hỏi được những điều cơ bản trên con đường học vấn.

Tình yêu: Cơ hội để bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn với ai đó có thể đến với một số người.

Con số may mắn: 6

Màu may mắn: Trắng

Sư tử (23/07 - 23/08)

Những người có lối sống ít vận động có thể tập luyện thường xuyên để rèn luyện sức khỏe. Đã đến lúc tiết kiệm tiền và hạn chế chi tiêu lãng phí. Những nỗ lực của bạn trong công việc sẽ được công nhận và nâng cao uy tín nghề nghiệp của bạn. Về phương diện gia đình có vẻ không còn là nơi yên tĩnh, khi người bạn đời của bạn trở nên khắt khe. Bên cạnh đó, những người đi đường cũng cần phải thận trọng. Một ngôi nhà hoặc tài sản có khả năng mang lại lợi nhuận thấp hơn dự kiến. Ngoài ra, học sinh sẽ có thể tập trung tốt hơn bằng cách cải thiện môi trường học tập.

Tình yêu: Niềm hạnh phúc trọn vẹn đang đến với những người mới yêu.

Con số may mắn: 5

Màu may mắn: Xanh dương

Xử Nữ (24/08 - 23/09)

Hãy chú ý đến vấn đề vệ sinh, đặc biệt nếu đi ăn ở ngoài. Nếu bạn đang có tâm trạng muốn chi tiêu, thì bây giờ chính là lúc! Một nhiệm vụ không đạt yêu cầu có thể khiến bạn xích mích với cấp trên ở cơ quan. Nỗ lực giải quyết tranh chấp gia đình của bạn có thể sẽ thành công. Đi phượt hay đi một nơi xa sẽ vừa thú vị vừa sảng khoái. Tuy nhiên, sự thiếu tự tin có thể ngăn cản một số người nỗ lực hết mình trong học tập.

Tình yêu: Bạn và người yêu sẽ chia sẻ về những khát vọng lãng mạn.

Con số may mắn: 6

Màu may mắn: Xanh lục

Thiên Bình (24/09 - 23/10)

Cần tránh sự cẩu thả về mặt sức khỏe. Sự không chắc chắn về tài chính đã hiện hữu trong một thời gian, có khả năng sẽ tiêu tan. Bạn đã sẵn sàng để phát triển một cách chuyên nghiệp và thu hút nhóm khách hàng mới trên phương diện nghề nghiệp. Tuy vậy, những trò hề của một thành viên trong gia đình có thể trở thành một nguồn gây lo ngại. Việc lập kế hoạch tốt sẽ giúp bạn bắt đầu một chuyến đi nước ngoài suôn sẻ. Ngoài ra, bạn sẽ cần phải giữ thái độ tinh thần đúng đắn để đạt được thành công trong học tập.

Tình yêu: Các cặp vợ chồng trẻ có thể trải qua những khác biệt ngày càng lớn.

Con số may mắn: 22

Màu may mắn: Tím

Thiên Yết (24/10 - 22/11)

Bạn sẽ cần phải xoa dịu các vấn đề của một người luôn trầm mặc và cáu kỉnh. Nỗ lực cải thiện tình hình tài chính của bạn dường như không dễ dàng, nhưng bạn phải cố gắng. Kiến thức chuyên môn và sự nhạy bén trong kinh doanh của bạn sẽ rất cần thiết trong công việc. Công việc gia đình có thể gây gánh nặng cho một số người, nhưng đó chỉ là giai đoạn tạm thời. Tránh đầu tư vào bất động sản ngày hôm nay.

Tình yêu: Dành thời gian riêng tư với người ấy sẽ không chỉ thú vị mà còn rất hạnh phúc.

Con số may mắn: 4

Màu may mắn: Nghệ tây

Nhân mã (23/11-21/12)

Linh tính của bạn về một vấn đề tài chính có thể khiến bạn rơi vào tình thế khó khăn, vì vậy đừng hấp tấp. Bạn có thể gặp khó khăn khi không áp dụng cách tiếp cận có hệ thống để giải quyết vấn đề trong công việc. Hãy giữ một cái nhìn tích cực sẽ giúp lan tỏa sự tích cực ở nhà. Việc lập kế hoạch tốt và lập ngân sách khôn ngoan có khả năng làm cho chuyến đi du lịch của bạn trở nên thú vị với số tiền ít nhất. Ngoài ra, một số bạn sẽ có thể tăng thêm tài sản của mình và thậm chí có kế hoạch mua bất động sản.

Tình yêu: Những trái tim cô đơn sẽ cần nỗ lực gấp đôi để có được thứ mình tìm kiếm!

Con số may mắn: 8

Màu may mắn: Cam

Ma Kết (22/12 - 21/01)

Không nên lo lắng một cách không cần thiết về sức khỏe. Một số bạn có thể làm thêm giờ chỉ để tăng thu nhập của mình. Sự chậm trễ trong việc tìm kiếm công việc phù hợp dường như là không thể tránh khỏi, nhưng mọi thứ chắc chắn sẽ diễn ra theo cách của bạn. Bạn bè hoặc anh em họ hàng có thể đến và làm cho ngôi nhà của bạn trở nên sống động. Một chuyến đi dài bằng ô tô có thể gây nhàm chán. Một số bạn có khả năng mua được tài sản dưới dạng một lô đất hoặc một căn hộ.

Tình yêu: Những người đang tìm kiếm tình yêu chắc chắn sẽ tìm thấy nó trong ngày hôm nay.

Con số may mắn: 7

Màu may mắn: Đào

Bảo Bình (22/01 - 19/02)

Sức khỏe tốt đang khiến bạn tràn đầy năng lượng. Các nguồn thu nhập từ bên ngoài có khả năng cải thiện tình hình tài chính của bạn. Một dự án có thể đòi hỏi rất nhiều chuyến đi. Bên cạnh đó, bạn có thể cảm thấy bị tổn thương và chán nản vì một vấn đề nào đó ở nhà. Một số bạn có thể có được tài sản bằng cách thừa kế. Các hoạt động ngoại khóa về mặt học thuật có thể giúp bạn giành được nhiều giải thưởng. Ngoài ra, bạn sẽ có thể đối phó hiệu quả với một tin đồn mà bạn đang là tâm điểm.

Tình yêu: Một buổi đi chơi đêm với người yêu sẽ giúp bạn thư giãn.

Con số may mắn: 9

Màu may mắn: Đỏ

Song ngư (20/02 - 20/03)

Tham gia một phòng tập thể dục hoặc xây dựng một thói quen tập thể dục sẽ mang lại lợi ích cho sức khỏe của bạn. Lợi nhuận vững chắc sẽ đến với những người chơi cổ phiếu. Tuy vậy, bạn có thể cảm thấy bị bỏ mặc và phớt lờ bởi những người quan trọng trong công việc. Những người nội trợ có thể chủ động thực hiện một số thay đổi. Bên cạnh đó, không thể loại trừ một chuyến đi ra khỏi thành phố đối với một số người. Một số bạn có khả năng có được tài sản dưới dạng một mảnh đất hoặc một căn hộ.

Tình yêu: Mọi thứ có thể nguội lạnh trong một mối quan hệ, nhưng bạn sẽ xoay sở để thắp lên ngọn lửa lãng mạn.

Con số may mắn: 1

Màu may mắn: Hồng

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Theo Hindustan Times