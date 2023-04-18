Tử vi hôm nay: Dự đoán tử vi ngày 18/4/2023 của 12 cung hoàng đạo

Tình yêu: Bạn sẽ duy trì sự lãng mạn của mình bằng cách dành nhiều thời gian hơn.

Một chế độ luyện tập sẽ đảm bảo thể lực. Quản lý tài chính tốt sẽ giúp tránh khỏi một cuộc khủng hoảng tài chính sắp xảy ra. Một yếu tố gây xáo trộn tại nơi làm việc có thể gây khó khăn cho việc duy trì sự yên tĩnh về tinh thần. Bạn có thể thấy khó làm theo lời khuyên của người lớn trong gia đình. Hãy cẩn thận khi di chuyển xa bằng đường bộ. Đối với một số người, có khả năng chuyển đến một ngôi nhà mới hoặc một thành phố mới.

Kim ngưu (21/4-20/5)

Sáng kiến ​​mới của bạn sẽ chứng tỏ hiệu quả trong việc lấy lại vóc dáng ban đầu. Một số bạn có thể cần phải cắt giảm chi phí để chi trả cho một vài khoản vay. Lệnh cấm chi tiêu có thể sẽ được dỡ bỏ đối với một số bạn trẻ. Một số bạn sẽ có cơ hội đến thăm một số nơi thú vị ngày hôm nay. Bạn có khả năng tăng cao cảm xúc của mình với một số phát hiện lý thú mới.

Tình yêu: Tình cảm có thể phải chờ đợi trong khi bạn đang phải bận rộn với nhiệm vụ mới.

Con số may mắn: 9

Màu may mắn: Hồng

Song Tử (21/05 - 21/06)

Một số phương pháp điều trị mới có thể được một số người thử nghiệm để chữa khỏi một căn bệnh về thể chất. Tiền cho ai đó vay một cách thiện chí có thể không được trả lại. Việc tìm kiếm thời gian cho một công việc kinh doanh phụ có thể là một thách thức. Trách nhiệm gia đình có thể xâm phạm thời gian cá nhân của bạn. Thú cưng có thể là nguồn vui khiến bạn vui vẻ suốt ngày hôm nay.

Tình yêu: Có thể ai đó đang cố gắng chiếm đoạt tình cảm của người bạn yêu, nên đề phòng.

Con số may mắn: 11

Màu may mắn: Xám

Cự giải (22/6 - 22/7)

Ăn uống không điều độ có thể không có lợi cho bạn. Các vấn đề tài chính mà bạn phải đối mặt sẽ sớm trở thành quá khứ. Hôm nay, bạn có thể thấy mình tập trung hơn rất nhiều để hoàn thành tất cả các công việc còn tồn đọng. Một thành viên trong gia đình có thể không bị thuyết phục về những gì bạn nghĩ. Một chuyến đi du lịch có thể quá gấp gáp để trở nên thú vị. Ngoài ra, nhiều thăng trầm được dự báo trước trong một vấn đề pháp lý, vì vậy đừng quá kỳ vọng.

Tình yêu: Bản tính thích tán tỉnh của bạn có thể gây ra sóng gió trong chuyện tình cảm.

Con số may mắn: 5

Màu may mắn: Xanh lục

Sư tử (23/07 - 23/08)

Sẽ không có gì phải phàn nàn về mặt sức khỏe. Hãy cẩn thận khi thương lượng một thỏa thuận tài chính. Việc thăng chức là có khả năng cao dành cho nhân viên mặc đồng phục hoặc những người làm việc trong khu vực tư nhân. Một số người có thể nhận được lời mời ở nước ngoài với tư cách chính thức. Kế hoạch xây dựng ngôi nhà có thể được tiến hành sớm.

Tình yêu: Bạn có thể cảm thấy bị người mình yêu phớt lờ, nhưng điều này có thể không phải như vậy.

Con số may mắn: 15

Màu may mắn: Nghệ tây

Xử Nữ (24/08 - 23/09)

Các vấn đề về mặt sức khỏe được dự đoán trước. Bạn sẽ cần huy động các nguồn lực của mình để tránh khỏi khủng hoảng tài chính. Danh tiếng của bạn cả trên phương diện cá nhân và công việc đang tăng lên. Rất nhiều hoạt động liên quan đến đám cưới sẽ sớm diễn ra trong nước. Một hành trình dài có thể gây nhàm chán và mệt mỏi.

Tình yêu: Không phải là ngày tốt nhất cho sự lãng mạn đối với những người đang yêu vì những vấn đề có thể thấy trước.

Con số may mắn: 9

Màu may mắn: Nâu

Thiên Bình (24/09 - 23/10)

Một thói quen tập thể dục mới sẽ có tác dụng tốt trong việc cải thiện sức khỏe của bạn. Mặt trận tài chính hứa hẹn sẽ vẫn luôn mạnh mẽ. Một sự hiểu lầm với đồng nghiệp cần chọn cách tốt nhất để giải quyết, trước khi vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Bất chấp những khuyết điểm rõ ràng của bạn, gia đình vẫn luôn rất yêu thương bạn. Hãy cẩn thận về an ninh cá nhân trên một hành trình dài, vì không thể loại trừ khả năng mất mát.

Tình yêu: Những nỗ lực của bạn trong việc hiểu về người mình yêu sẽ không vô ích.

Con số may mắn: 8

Màu may mắn: Cam

Thiên Yết (24/10 - 22/11)

Tình trạng của những người phục hồi sau phẫu thuật sẽ cải thiện nhanh chóng. Cần phải tiết kiệm tiền vì một cuộc khủng hoảng tiền mặt sắp xảy ra. Một sự thăng tiến là có khả năng, đặc biệt là đối với những người trong chính quyền trung ương. Một cái gì đó không theo ý thích của bạn có thể làm cho bạn mất bình tĩnh ở nhà. Dự kiến ​​sẽ có nhiều chuyến đi du lịch trong thời gian tới. Bạn có thể sẽ trở thành “người từng quen” trong câu chuyện của ai đó nếu không cẩn thận.

Tình yêu: Đối với một số người, việc gặp gỡ một người thú vị trong chuyện tình cảm là điều có thể xảy ra.

Con số may mắn: 15

Màu may mắn: Vàng

Nhân mã (23/11-21/12)

Một chế độ tập luyện mới sẽ hoàn thành xuất sắc mục đích của bạn. Có thể bạn phải nghĩ ra một số ý tưởng mới để tăng thu nhập. Chuyên môn của bạn có khả năng giúp bạn có được một số bước ngoặt tốt trên phương diện nghề nghiệp. Áp lực gia đình sẽ khiến bạn làm điều gì đó mà bạn có thể không thực sự muốn. Những người đang nghĩ đến một kỳ nghỉ ngắn ngày có thể nên nộp đơn xin nghỉ ngay.

Tình yêu: Đây là một ngày tuyệt vời cho những ai có thiên hướng lãng mạn.

Con số may mắn: 5

Màu may mắn: Nâu

Ma Kết (22/12 - 21/01)

Hãy loại bỏ căng thẳng tinh thần thông qua thiền định. Có một cơ hội tuyệt vời đang chờ đợi một số người trong lĩnh vực kinh doanh. Hy vọng đang mở ra cho những ai đang cố gắng lập gia đình. Bạn có thể không có cơ hội tiếp tục một kỳ nghỉ theo kế hoạch. Bên cạnh đó, bạn có thể cần nghiêm túc chú ý đến lời khuyên của một đàn anh trên phương diện học thuật.

Tình yêu: Bạn có thể thấy người yêu của mình có tâm trạng thờ ơ trong ngày hôm nay.

Con số may mắn: 9

Màu may mắn: Kem

Bảo Bình (22/01 - 19/02)

Bạn có thể mong đợi sự bình tĩnh về tinh thần nhờ thiền định. Trong những thời điểm tài chính khó khăn này, bạn sẽ có thể giữ tiền chảy vào. Các chuyên gia có thể cảm thấy thất vọng về tiến độ chậm chạp của họ. Một thời gian giải trí là hoàn toàn có thể nhờ vào ​gia đình bạn. Một kỳ nghỉ có thể thành hiện thực và sẽ rất thú vị. Ngoài ra, một quyết định bất động sản có lợi cho bạn sẽ được đưa ra.

Tình yêu: Dự kiến sẽ có một khoảng thời gian thú vị với các thành viên trong gia đình.

Con số may mắn: 2

Màu may mắn: Đỏ tươi

Song ngư (20/02 - 20/03)

Bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng với một sức khỏe tuyệt vời. Các khoản thanh toán dự kiến ​​có khả năng bị trì hoãn, nhưng sẽ được nhận. Những người làm việc chuyên nghiệp có thể khao khát một bầu không khí thoải mái hơn. Một tài sản được mà bạn mong muốn sẽ sớm mang tên bạn. Thành tích đạt yêu cầu trên mặt trận học tập có thể là một sự giải thoát và niềm vui lớn cho một số người.

Tình yêu: Bạn cố gắng vượt qua sự ghen tuông để giữ cho mối tình lãng mạn của mình tiếp tục.

Con số may mắn: 3

Màu may mắn: Xanh dương

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Theo Hindustan Times