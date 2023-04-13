Tử vi hôm nay: Dự đoán tử vi ngày 13/4/2023 của 12 cung hoàng đạo

Tình yêu: Cuộc sống tình cảm của bạn sẽ trở nên sống động và diễn ra theo đúng kế hoạch, hứa hẹn sẽ mang lại rất nhiều niềm vui.

Một cơ hội để ghi dấu ấn của bạn trên mặt trận nghề nghiệp có thể sẽ đến. Đồng thời, cơ hội kiếm tiền tốt có thể cũng đến theo cách của bạn và giúp bạn an toàn hơn về tài chính. Một số bạn có thể lên kế hoạch cải tạo hoặc tân trang lại ngôi nhà của mình. Còn về phương diện sức khỏe , việc bám sát thói quen sẽ rất quan trọng để duy trì vóc dáng cân đối.

Kim ngưu (21/4-20/5)

Bạn có thể nghĩ đến việc giảm chi phí và tăng tiền tiết kiệm. Bạn sẽ nhận được cơ hội trong công việc mà bạn đã chờ đợi từ rất lâu. Điều quan trọng là cần giữ sợi dây liên lạc cởi mở với gia đình để tránh hiểu lầm. Du lịch cùng nhóm bạn sẽ rất thú vị. Các vấn đề về tài sản có thể chiếm nhiều thời gian của bạn ngày hôm nay. Một cam kết xã hội cần phải được thực hiện, vì vậy hãy tìm thời gian cho nó.

Tình yêu: Thái độ phàn nàn của người yêu có thể khiến bạn khó chịu và dẫn đến những bất đồng.

Con số may mắn: 8

Màu may mắn: Xanh lục

Song Tử (21/05 - 21/06)

Có thể có quá nhiều điểm yếu trong một dự án được giao cho bạn tại nơi làm việc. Tuy vậy, một giai đoạn lành mạnh có thể được mong đợi. Một cơ hội tuyệt vời đang đến với bạn và mang lại cho bạn một số tiền lớn. Người ấy của bạn sẽ hỗ trợ nhiều nhất trong việc mang lại những thay đổi cần thiết trong đời sống gia đình. Bên cạnh đó, nếu bạn sở hữu một chiếc xe, bạn có thể được yêu cầu tham gia vào một chuyến đi thú vị.

Tình yêu: Những suy nghĩ lãng mạn có thể tràn ngập tâm trí bạn và khiến bạn khao khát được yêu.

Con số may mắn: 7

Màu may mắn: Nâu

Cự giải (22/6 - 22/7)

Một cơ hội tuyệt vời thể hiện bản thân trên phương diện nghề nghiệp đang tới với bạn. Tuy nhiên, các chi phí gia tăng có thể buộc bạn phải cắt giảm để tiết kiệm tiền. Việc theo kịp với tập luyện hàng ngày là chắc chắn để giữ cho bạn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Ngoài ra, một chuyến đi ra khỏi thành phố có thể được lên kế hoạch. Bạn có nhiều khả năng có cơ hội gặp gỡ những người mà bạn đã lâu không gặp.

Tình yêu: Bạn có thể sẽ để lại ấn tượng tốt nhất trong những cơ hội lãng mạn!

Con số may mắn: 2

Màu may mắn: Bạc

Sư tử (23/07 - 23/08)

Hiệu suất tốt được đảm bảo cho những người theo đuổi các nghiên cứu cao hơn. Sức khỏe của bạn vẫn tốt. Về tài chính, bạn vẫn duy trì được sự ổn định. Các doanh nhân sẽ có thể phục hồi hoạt động kinh doanh đang có xu hướng đi xuống của họ. Bên cạnh đó, một chuyến đi chơi với bạn bè hứa hẹn sẽ rất thú vị. Ngoài ra, việc bán hoặc cho thuê bất động sản có thể sẽ mang lại rất nhiều lợi nhuận cho bạn.

Tình yêu: Mối quan hệ với ai đó ở văn phòng có dấu hiệu trở thành mối quan hệ lãng mạn, vì vậy hãy vui lên!

Con số may mắn: 4

Màu may mắn: Xanh da trời

Xử Nữ (24/08 - 23/09)

Về mặt tài chính, bạn sẽ cải thiện được vị thế của mình bằng cách bắt đầu một thứ gì đó ngoài lề hoặc đầu tư một cách khôn ngoan. Những hoạt động ở nhà có thể khiến bạn bận rộn và giải trí. Việc thực hiện một hành trình dài có vẻ không quá thú vị. Sức khỏe sẽ vẫn khả quan, nhưng chỉ bằng cách thực hiện sự tự chủ nghiêm ngặt.

Tình yêu: Những người đang yêu không thể loại trừ việc nâng tầm sự lãng mạn lên một tầm cao mới.

Con số may mắn: 9

Màu may mắn: Vàng

Thiên Bình (24/09 - 23/10)

Bạn sẽ tận hưởng sức một khỏe tuyệt vời. Sự rõ ràng trong suy nghĩ và tầm nhìn xa sẽ giúp tiết kiệm tiền. Bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ hết mình của cấp trên trong việc thực hiện ý tưởng của mình trong công việc. Việc tìm thời gian cho gia đình có thể khó khăn, vì bạn vẫn còn bận rộn với công việc. Tuy nhiên, bạn cũng có thể sẽ có một khoảng thời gian tốt trong một hành trình dài. Ngoài ra, những người trong kinh doanh bất động sản có thể có một ngày có lợi nhuận.

Tình yêu: Những lời cầu nguyện có thể sẽ sớm được hồi đáp cho những ai đang tìm kiếm tình yêu!

Con số may mắn: 4

Màu may mắn: Kem

Thiên Yết (24/10 - 22/11)

Bạn sẽ hài lòng nhất với hoàn cảnh hiện tại của mình về mặt học thuật. Bạn có khả năng trở thành một người cuồng tập thể dục khi bạn bắt đầu thực hiện chế độ tập luyện của mình một cách nghiêm túc nhất. Hôm nay, bạn có khả năng kiếm được nhiều tiền. Cấp trên có thể không hài lòng với thành tích của bạn trong công việc và thậm chí có thể khuyên bạn về điều đó. Bạn có thể mong đợi một tin vui về mặt gia đình. Một kỳ nghỉ ngắn hứa hẹn sẽ giúp bạn thoát khỏi thói quen thường ngày, vì vậy hãy bắt đầu đóng gói hành lý của bạn. Các đại lý bất động sản có thể sẽ kiếm được một khoản tiền lớn.

Tình yêu: Bạn có thể rơi vào tình yêu, hãy sẵn sàng cho một cuộc tình lãng mạn.

Con số may mắn: 17

Màu may mắn: Vàng

Nhân mã (23/11-21/12)

Một người nào đó thân thiết sẽ sẵn sàng tài trợ cho những giấc mơ của bạn. Khoảnh khắc mà bạn chờ đợi trên phương diện nghề nghiệp cuối cùng cũng đã đến. Bạn có thể phải làm theo yêu cầu của một người lớn tuổi trong gia đình, vì vậy hãy làm theo với một nụ cười! Bên cạnh đó, bạn có thể thấy mình có tinh thần phấn chấn trong ngày hôm nay. Việc dành một vài ngày với ai đó ở ngoài thị trấn là rất có khả năng. Ngoài ra, những người bán bất động sản có thể phải săn tìm đúng khách hàng để có được một món hời.

Tình yêu: Một người từng bày tỏ tình cảm với bạn có thể bắt đầu tránh mặt bạn về mặt tình cảm.

Con số may mắn: 17

Màu may mắn: Nâu

Ma Kết (22/12 - 21/01)

Hãy đặt tốc độ phù hợp về việc tập luyện để tránh giai đoạn kiệt sức. Phương diện tài chính có thể mất thêm thời gian để ổn định, vì một số khoản thanh toán có thể bị đình trệ. Tốt nhất là bạn nên tin tưởng vào phán đoán của chính mình về mặt chuyên môn hơn là dựa dẫm vào ai đó và bị thất vọng. Ngoài ra, sự tự kiểm soát có thể được yêu cầu trong một tình huống gia đình. Một cuộc hành trình thú vị có thể đã được lên kế hoạch cho một vài bạn.

Tình yêu: Nếu đã kết hôn, hãy chờ đợi một số ưu đãi đặc biệt từ người bạn đời trong ngày hôm nay!

Con số may mắn: 8

Màu may mắn: Xám

Bảo Bình (22/01 - 19/02)

Một cố vấn tài chính có thẩm quyền có thể tạo ra sự khác biệt đối với vấn đề tài chính của bạn, vì vậy đừng do dự. Danh tiếng của bạn trên phương diện chuyên môn sẽ tăng lên. Bên cạnh đó, những thay đổi được bắt đầu ở nhà có thể sẽ được tất cả mọi người hoan nghênh. Một chuyến đi chính thức ra khỏi thành phố sẽ mang lại cho bạn một khoảng thời gian nghỉ ngơi và thư giãn. Ngoài ra, một số có thể đạt được lợi nhuận trên phương diện bất động sản.

Tình yêu: Việc thực hiện những việc quá quen thuộc với người mình yêu có nguy cơ khiến mối quan hệ trở nên trì trệ, hãy tìm cách để giữ cho mối quan hệ của bạn luôn sôi động.

Con số may mắn: 11

Màu may mắn: Nghệ tây

Song ngư (20/02 - 20/03)

Đây là thời gian để tận hưởng cuộc sống, vì vậy hãy đi chơi, nhưng hãy chú ý đến chi phí của bạn. Bạn có thể thấy khó khăn để tiếp tục một chế độ tập thể dục. Bạn có thể thấy mình trở thành một “tay súng” cừ khôi trên phương diện nghề nghiệp. Vợ/chồng hoặc một người trong gia đình có thể hỗ trợ đắc lực cho bạn trong một vấn đề gia đình. Ngoài ra, lợi nhuận từ tài sản của bạn sẽ đủ để tài trợ cho những thứ bạn mong muốn.

Tình yêu: Những lời nói đùa có thể khiến người yêu khó chịu và làm hỏng chuyến đi chơi.

Con số may mắn: 18

Màu may mắn: Đào

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Theo Hindustan Times