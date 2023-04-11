Tử vi hôm nay: Dự đoán tử vi ngày 11/4/2023 của 12 cung hoàng đạo

Hãy coi trọng các vấn đề về sức khỏe nếu bạn muốn giữ dáng. Đừng chơi trò đoán mò trên thị trường chứng khoán, vì bạn có nguy cơ mất tiền. Mặc dù có mức lương hậu hĩnh trong công việc mới, nhưng có thể không đạt được sự hài lòng trong công việc. Một chút động lực là tất cả những gì cần thiết để đưa một người trẻ đi đúng hướng. Một chuyến lái xe đến vùng nông thôn có thể sẽ mang đến cho bạn cảm giác hồi hộp. Về phương diện học tập, điều quan trọng là phải có cách tiếp cận đúng đắn.

Kim ngưu (21/4-20/5)

Một quan hệ đối tác mới được thiết lập có thể sẽ đưa công việc kinh doanh lên một tầm cao mới. Sự nhiệt tình của một thành viên trong gia đình sẽ có sức lan tỏa và khiến các thành viên cũng tham gia vào sự nồng nhiệt này. Hãy cẩn thận khi đi trên đường hoặc khi mang vác bất cứ thứ gì nặng. Ngoài ra, thời gian đầy hứa hẹn đang đến gần với những người có dự định đi du học.

Tâm điểm tình yêu: Đây có thể là ngày mà người ấy mở lòng với bạn.

Con số may mắn: 2

Màu may mắn: Trắng

Song Tử (21/05 - 21/06)

Đừng mạo hiểm với sức khỏe của bạn hôm nay. Những người ở ngành nghề bác sĩ và luật sư có thể có triển vọng thu nhập tốt. Cuộc sống gia đình diễn ra suôn sẻ, nhưng hãy khiến nó trở nên thú vị để tránh sự nhàm chán. Bên cạnh đó, đây cũng là một ngày tốt để mua một chiếc xe hoặc một món đồ lớn. Mặt trận học tập có vẻ đầy hứa hẹn.

Tình yêu: Cuộc gặp mặt với người ấy có thể sẽ phải hủy bỏ do vướng bận một việc đột xuất.

Con số may mắn: 4

Màu may mắn: Xanh lam

Cự giải (22/6 - 22/7)

Chủ sở hữu phương tiện giao thông sẽ thấy công việc kinh doanh diễn ra rất tốt. Một chế độ ăn uống cân bằng và tập luyện thường xuyên sẽ giúp bạn luôn khỏe mạnh và năng động. Điều quan trọng là phải gây ấn tượng với những người xung quanh, nhưng hãy hạn chế chi tiêu bất cứ khi nào bạn có thể. Một thành viên trong gia đình có thể cần không gian riêng. Một số vấn đề tài sản gây tranh cãi có thể được đưa ra và khiến bạn căng thẳng về tinh thần. Tuy vậy, con đường cuộc sống và mục tiêu trên con đường của bạn đã được xác định rõ ràng.

Tình yêu: Một món quà đang đến gần với những cặp đôi ổn định.

Con số may mắn: 17

Màu may mắn: Xanh lục

Sư tử (23/07 - 23/08)

Một sơ suất trong các vấn đề tiền bạc được chỉ ra, vì vậy hãy cảnh giác. Một khách hàng tiềm năng lạnh nhạt về một thương vụ có thể đột nhiên thay đổi thái độ và mang lại lợi nhuận cho bạn. Bên cạnh đó, đừng sử dụng những từ mà sau này bạn có thể hối hận trong một cuộc cãi vã trong gia đình. Những người bị ám ảnh bởi việc giảm cân có khả năng gây hại cho chính họ. Ngoài ra, đây cũng là ngày dành cho gia đình tại một khu nghỉ dưỡng kỳ lạ.

Tình yêu: Nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp bằng việc khiến người yêu của mình hạnh phúc và mãn nguyện.

Con số may mắn: 11

Màu may mắn: Cam

Xử Nữ (24/08 - 23/09)

Hãy cẩn thận hơn trong giao dịch tiền bạc. Một sự đổi mới trong một dự án sẽ đưa bạn trở thành tâm điểm chú ý. Một vấn đề sức khỏe bị bỏ mặc cho thấy những dấu hiệu trầm trọng hơn. Một số người có thể có một chuyến đi nước ngoài để tham dự một đám cưới hoặc buổi lễ. Hãy tìm năng lượng để hoàn thành những công việc đang chờ xử lý. Bởi đây là một ngày tốt để giải quyết các vấn đề mà bạn đã bỏ qua trong một thời gian dài.

Tình yêu: Đừng vô tâm, vì bạn có thể dễ dàng làm tổn thương cảm xúc của người ấy.

Con số may mắn: 17

Màu may mắn: Tím

Thiên Bình (24/09 - 23/10)

Câu lạc bộ sức khỏe và phòng tập thể dục có thể là câu trả lời cho việc lấy lại vóc dáng ban đầu của bạn. Khả năng phán đoán tốt sẽ là thế mạnh của bạn khi chơi cổ phiếu. Sẽ không có nhiều tiến bộ trong một dự án đầy triển vọng, chủ yếu là do thiếu sự tham gia. Bây giờ là thời điểm để đầu tư vào bất động sản, nếu bạn muốn có lợi nhuận tốt. Bên cạnh đó, việc thực hành sẽ giúp bạn trở nên hoàn hảo về phương diện học thuật.

Tình yêu: Về khía cạnh lãng mạn, những điều không ngọt ngào của đối tác cũng sẽ khiến bạn cảm nhận được sự dịu dàng.

Con số may mắn: 9

Màu may mắn: Đỏ sẫm

Thiên Yết (24/10 - 22/11)

Sức khỏe sẽ chỉ thật sự được cải thiện khi bạn có thể duy trì nó. Hãy lập kế hoạch tài chính một chút trước khi bạn bắt đầu nghĩ đến các dòng đầu tư. Bên cạnh đó, sự hài lòng trong công việc sẽ tạo động lực để bạn làm việc chăm chỉ hơn. Tuy vậy, bạn sẽ cần phải thực tế trong việc đáp ứng nhu cầu của một gia đình trẻ. Ngoài ra, một khởi đầu thuận lợi trên con đường học vấn hứa hẹn sẽ đưa bạn tiến xa. Hãy làm những việc mà bạn cảm thấy thoải mái sẽ giúp bạn giữ bình tĩnh.

Tình yêu: Bạn nhận được sự khích lệ to lớn bởi sự tin tưởng của người ấy.

Con số may mắn: 8

Màu may mắn: Nghệ tây

Nhân mã (23/11-21/12)

Tập thể dục có thể rất thú vị, bạn sẽ sớm tìm ra điều này. Hãy sáng suốt trong việc tiêu tiền. Một vài doanh nhân sự nhận ra sự sa sút trong kinh doanh. Tuy vậy, cuộc sống gia đình diễn ra suôn sẻ và có khả năng khiến bạn luôn hạnh phúc. Một chuyến đi ngoại thành có thể sẽ mang lại cho bạn chút thời gian nghỉ ngơi và yên tâm. Một ngày mới tốt lành với một món đồ xa xỉ có thể đang chờ bạn. Về mặt học thuật, một kết quả rất được chờ đợi sẽ có lợi cho bạn.

Tình yêu: Một chuyến đi chơi với người bạn yêu có thể không thú vị như mong đợi.

Con số may mắn: 4

Màu may mắn: Vàng

Ma Kết (22/12 - 21/01)

Thực hiện các bước để bảo vệ sức khỏe của bạn khỏi môi trường ô nhiễm. Lợi nhuận sẽ được nhân lên đối với các nhà đầu tư/đầu cơ ngắn hạn. Một ngày tuyệt vời được dự đoán cho những người làm việc tại nhà. Những ngôi nhà chuyển đổi có thể mong đợi để chuyển đến một môi trường tốt hơn. Ngoài ra, bạn cũng sẽ có lợi thế hơn so với các đối thủ trên mặt trận học thuật, khi sự cạnh tranh ngày càng nóng lên.

Tình yêu: Những cử chỉ yêu thương có thể sẽ được đáp lại một cách trọn vẹn.

Con số may mắn: 2

Màu may mắn: Hồng

Bảo Bình (22/01 - 19/02)

Cải thiện sức khỏe là điều có thể sớm thấy khi bạn bắt đầu một thói quen tập thể dục. Bạn sẽ cần phải ở trạng thái tốt nhất để giải quyết một số vấn đề phức tạp trong công việc. Bên cạnh đó, bạn có khả năng tăng tiềm năng kiếm tiền của mình bằng cách khai thác một số nguồn chưa được khai thác.

Tình yêu: Về mặt lãng mạn, không thể loại trừ một cuộc gặp gỡ đầy thân mật và cảm xúc.

Con số may mắn: 18

Màu may mắn: Đỏ tươi

Song ngư (20/02 - 20/03)

Một nguồn tiền mới sắp được tạo ra. Với một số người làm việc cho chính phủ, có thể sẽ được thăng chức hoặc tăng lương. Những lời khen ngợi và đánh giá cao có thể sẽ được trút xuống cho bạn trên phương diện xã hội. Thăm một người bạn hoặc người thân có thể sẽ mất cả ngày, nhưng nó sẽ rất thú vị. Ngoài ra, một chiếc ô tô hay một ngôi nhà mơ ước sắp trở thành hiện thực đối với một số người.

Tình yêu: Công việc bận rộn khiến bạn không có thời gian gặp gỡ người ấy.

Con số may mắn: 1

Màu may mắn: Kem

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Theo Hindustan Times