Tử vi tình yêu và các mối quan hệ của 12 cung hoàng đạo ngày 21/4/2023

Những người độc thân nên giữ thái độ tích cực và giữ một tâm trí cởi mở. Bạn sẽ không bao giờ biết khi nào thì tình yêu có thể gõ cửa nhà bạn. Hãy tập trung vào việc xây dựng sự tự tin và theo đuổi đam mê của bạn, và người phù hợp sẽ đến khi thời điểm thích hợp. Nếu bạn đang trong một mối quan hệ, bạn sẽ nỗ lực giao tiếp với người ấy của mình. Điều này có thể có đồng nghĩa là bày tỏ mong muốn của bạn rõ ràng hơn cũng như lắng nghe về những lo lắng của người ấy.

Nếu còn độc thân, bạn có thể sẽ thận trọng hơn trong cách tiếp cận các mối quan hệ hiện tại và dành thời gian đánh giá cảm xúc của mình trước khi tiến vào một mối quan hệ chính thức. Điều này có thể dẫn đến các kết nối có ý nghĩa hơn về lâu dài. Còn những bạn đã ở trong một mối quan hệ có thể thấy mình cảm thấy suy tư hơn trong các vấn đề của trái tim ngày hôm nay. Bạn có thể đang tìm kiếm một mối liên hệ tình cảm sâu sắc hơn với nửa kia của mình hoặc suy ngẫm về tình trạng của mối quan hệ hiện tại.

Hiện tại, bạn có thể đang trải nghiệm cảm giác kết nối mạnh mẽ với ai đó, có thể là một người bạn thân mà bạn đã chia sẻ ở mức độ thấu hiểu sâu sắc. Điều này có thể biểu hiện trong những khoảnh khắc trực giác hoặc thậm chí là thần giao cách cảm giữa hai bạn. Hãy dành thời gian để đánh giá cao về những khoảnh khắc kết nối mà bạn trải qua và nuôi dưỡng những mối quan hệ quan trọng đối với bạn.

Hãy dành thời gian để suy nghĩ về những gì bạn thực sự muốn trong một mối quan hệ và kiểu người nào sẽ phù hợp nhất với bạn. Nếu bạn đã có một mối quan hệ, hãy dành thời gian để kết nối với người ấy và thảo luận về các mục tiêu cũng như kỳ vọng của bạn cho tương lai. Nếu còn độc thân, hãy thử những điều mới mẻ. Tham gia các sự kiện xã hội, hoặc thử một sở thích mới mà bạn quan tâm. Bạn sẽ không bao giờ biết nơi bạn có thể gặp được một người có thể trở thành một phần đặc biệt trong cuộc sống của bạn.

Sư tử (23/07 - 23/08)

Có khả năng là bạn sẽ sớm tìm thấy một người mới, mặc dù bạn đã trải qua một số thất bại trong quá trình tìm kiếm tình yêu gần đây. Hôm nay, bạn có thể nhận thấy rằng mình đang thu hút được sự chú ý và cảm thấy lạc quan hơn về triển vọng của mình. Điều quan trọng là phải tập trung vào việc xây dựng một mối quan hệ có ý nghĩa hơn là bị cuốn vào những cuộc tình ngắn hạn có thể không đáp ứng được mong muốn tình cảm của bạn.

Xử Nữ (24/08 - 23/09)

Có vẻ như mối quan hệ của bạn có thể đang gặp một số căng thẳng gần đây, với sự đổ vỡ trong giao tiếp và một vài bất đồng không đáng có, gây ra rạn nứt giữa bạn và nửa kia của mình. Tuy nhiên, vẫn có cơ hội để giải quyết những vấn đề này và kết nối lại với người ấy. Sẽ rất có ích nếu bạn dành một chút thời gian hôm nay để tập trung vào việc cải thiện mối quan hệ của mình.

Thiên Bình (24/09 - 23/10)

Hôm nay là một cơ hội thú vị để kỷ niệm những khía cạnh lãng mạn trong cuộc sống của bạn. Đây sẽ là ngày mang đến cơ hội để đánh giá về những chiều sâu của tình yêu được hiện diện trong thói quen giao tiếp hàng ngày của bạn và người ấy. Bạn có thể suy ngẫm về những cách mà người bạn đời của bạn đã nâng cao cuộc sống của bạn bằng tình cảm và sự quan tâm của họ. Đây cũng là một ngày để cảm thấy biết ơn vì sự hiện diện của tình yêu trong cuộc sống của bạn và trân trọng mối quan hệ với người quan trọng của mình.

Thiên Yết (24/10 - 22/11)

Hôm nay bạn có thể thấy mình bị lôi kéo vào một vấn đề gia đình khi một số thành viên đang can thiệp vào các vấn đề cá nhân của một thành viên khác. Bạn nên tránh tham gia vào sự bất đồng này càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, nếu bạn không thể tránh khỏi bị lôi kéo vào cuộc xung đột này, hãy xử lý tình huống một cách ôn hòa và khéo léo. Hãy duy trì một cách tiếp cận tế nhị và tránh tạo ra bất kỳ khoảng cách nào với những người thân yêu của bạn.

Nhân mã (23/11-21/12)

Khi tìm lối đi cho một mối quan hệ lãng mạn, tình yêu của bạn dành cho người ấy có thể bền chặt hơn theo thời gian, cho dù hai bạn đã ở bên nhau một thời gian hay mới bắt đầu hẹn hò. Bạn thường có cảm giác bị hấp dẫn mãnh liệt đối với người quan trọng của mình và có thể khó bỏ qua những cảm xúc này. Có lẽ bạn đang lần đầu tiên khám phá một mức độ sâu sắc hơn của tình yêu. Hãy bày tỏ tình cảm này của bạn với nửa kia của mình.

Ma Kết (22/12 - 21/01)

Tình yêu có thể là một hành trình đầy thử thách, và đôi khi, bạn có thể cảm thấy mọi thứ không diễn ra suôn sẻ như bạn mong đợi. Trong những khoảng thời gian như vậy, bạn có thể bị cám dỗ để lùi bước và dự tính kết thúc mối quan hệ. Tuy nhiên, điều cần thiết là phải lùi lại một bước và cân nhắc hành động của bạn trước khi hành động bốc đồng. Hãy dành chút thời gian để suy nghĩ và tìm hiểu về nguyên nhân cốt lõi của vấn đề.

Bảo Bình (22/01 - 19/02)

Điều quan trọng là hãy để nửa kia có thời gian cho bản thân, để tham gia vào các hoạt động mà họ yêu thích nhưng có thể không có cơ hội thực hiện thường xuyên. Việc cảm thấy hơi lo lắng rằng sự chú ý của người ấy có thể rời xa bạn là hoàn toàn bình thường, nhưng điều cần thiết là bạn cần cho phép họ có khoảng thời gian riêng dành cho bản thân. Bằng cách cho phép người ấy của bạn có không gian này, bạn thậm chí có thể thấy rằng mối quan hệ của mình sẽ ngày càng bền chặt hơn khi hai bạn dành thời gian cho nhau.

Song ngư (20/02 - 20/03)

Hôm nay, bạn có thể thấy mình nhạy cảm hơn bình thường. Điều cần thiết là chăm sóc sức khỏe cảm xúc của bạn và không để những suy nghĩ hoặc cảm xúc tiêu cực chiếm giữ. Hãy dành thời gian cho bản thân và làm điều gì đó khiến bạn cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện. Dành thời gian để thiền và thành thật với bản thân về mong muốn và nhu cầu của bạn. Việc tự suy ngẫm này sẽ giúp bạn thể hiện tình yêu mà bạn xứng đáng có được.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Theo Hindustan Times