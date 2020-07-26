Vì vương vấn điều này ở kiếp trước, phụ nữ có nốt ruồi hứng lệ thường có tình duyên trắc trở

Theo lời người xưa, phụ nữ có nốt ruồi hứng lệ thường trắc trở đường tình duyên, dù bề ngoài trông mạnh mẽ nhưng nội tâm lại dễ vỡ là vì vương vấn điều này ở kiếp trước.

Người xưa thường nhìn vị trí nốt ruồi để đoán biết vận mệnh, tính cách của một người. Theo nhân tướng học, nốt ruồi giữa trán thì giàu sang, nốt ruồi ẩn trong lông mày thì đủ đầy, nốt ruồi dưới cằm thì bướng bỉnh, nốt ruồi dưới mi mắt thì tình duyên gian truân. Nốt ruồi ngay dưới mi mắt còn được gọi là nốt ruồi hứng lệ, hoặc nốt ruồi lệ đường. Đây là vị trí nước mắt chảy xuống, nốt ruồi ở đây tượng trưng cho nước mắt. Người có nốt ruồi này nhạy cảm mong manh, tình duyên trắc trở hơn người khác.

Theo lời người xưa, phụ nữ có nốt ruồi đón lệ có nội tâm mong manh dễ vỡ là vì chẳng nguôi ngoai mối duyên tình không thành ở kiếp trước - Ảnh minh họa: Internet Cũng theo lời người xưa, phụ nữ có nốt ruồi đón lệ có nội tâm mong manh dễ vỡ là vì chẳng nguôi ngoai mối duyên tình không thành ở kiếp trước. Người họ yêu ở kiếp trước khiến họ đau lòng, tổn thương không dứt nhưng vẫn đem theo nhớ nhung đó chuyển kiếp, nốt ruồi dưới mi như nhắc lại những giọt nước mắt đã rơi quá nhiều từ kiếp trước. Trái ngược với nội tâm yếu ớt, người có nốt ruồi dưới mi mắt thường trông mạnh mẽ. Họ luôn tỏ ra bất cần nhưng kì thực tâm hồn lại mong manh. Có người vì tuổi thơ không êm đềm, kém duyên với họ hàng, hoặc phải sống xa, chia ly với cha mẹ từ nhỏ.

Phụ nữ có nốt ruồi hứng lệ thường yếu đuối, bi lụy trong tình yêu - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ có nốt ruồi hứng lệ thường yếu đuối, bi lụy trong tình yêu. Vẻ gai góc, khó gần của họ khiến họ khó được yêu thương như ý muốn. Nhưng khi đã yêu ai thì họ lại trở nên yếu đuối vô cùng. Đôi mắt, trái tim của họ luôn dính lấy đối phương không rời. Sau khi lấy chồng, phụ nữ có nốt ruồi này phần lớn khó hạnh phúc với chồng con. Họ thường mang muộn phiền vào lòng, tự ti và mâu thuẫn với bạn đời. Đặc biệt, phụ nữ có nốt ruồi hứng lệ bên mắt trái dù tài giỏi, thông minh, có địa vị trong xã hội nhưng đời sống tình cảm lại không viên mãn. Sau khi lấy chồng, phụ nữ có nốt ruồi này phần lớn khó hạnh phúc với chồng con - Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên, nốt ruồi không phải là thứ duy nhất quyết định vận mệnh một người tốt hay xấu. Vận mệnh của bạn nằm trong tay bạn, buồn hay vui, bất hạnh hay sung sướng bạn đều có thể làm chủ. *Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

3 nét tướng mũi hút tài lộc, nằm không tiền cũng chảy vào túi, cả đời sống giàu sang Trong nhân tướng học, mũi tượng trưng cho tài khố, vì thế mà khi xem tướng người giàu sang không thể nào bỏ qua tướng mũi.

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