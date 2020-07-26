Vì vương vấn điều này ở kiếp trước, phụ nữ có nốt ruồi hứng lệ thường có tình duyên trắc trở

Tâm linh - Tử vi 26/07/2020 05:19

Theo lời người xưa, phụ nữ có nốt ruồi hứng lệ thường trắc trở đường tình duyên, dù bề ngoài trông mạnh mẽ nhưng nội tâm lại dễ vỡ là vì vương vấn điều này ở kiếp trước.

Người xưa thường nhìn vị trí nốt ruồi để đoán biết vận mệnh, tính cách của một người. Theo nhân tướng học, nốt ruồi giữa trán thì giàu sang, nốt ruồi ẩn trong lông mày thì đủ đầy, nốt ruồi dưới cằm thì bướng bỉnh, nốt ruồi dưới mi mắt thì tình duyên gian truân.

Nốt ruồi ngay dưới mi mắt còn được gọi là nốt ruồi hứng lệ, hoặc nốt ruồi lệ đường. Đây là vị trí nước mắt chảy xuống, nốt ruồi ở đây tượng trưng cho nước mắt. Người có nốt ruồi này nhạy cảm mong manh, tình duyên trắc trở hơn người khác.

not ruoi hung le 1
Theo lời người xưa, phụ nữ có nốt ruồi đón lệ có nội tâm mong manh dễ vỡ là vì chẳng nguôi ngoai mối duyên tình không thành ở kiếp trước - Ảnh minh họa: Internet

Cũng theo lời người xưa, phụ nữ có nốt ruồi đón lệ có nội tâm mong manh dễ vỡ là vì chẳng nguôi ngoai mối duyên tình không thành ở kiếp trước. Người họ yêu ở kiếp trước khiến họ đau lòng, tổn thương không dứt nhưng vẫn đem theo nhớ nhung đó chuyển kiếp, nốt ruồi dưới mi như nhắc lại những giọt nước mắt đã rơi quá nhiều từ kiếp trước.

Trái ngược với nội tâm yếu ớt, người có nốt ruồi dưới mi mắt thường trông mạnh mẽ. Họ luôn tỏ ra bất cần nhưng kì thực tâm hồn lại mong manh. Có người vì tuổi thơ không êm đềm, kém duyên với họ hàng, hoặc phải sống xa, chia ly với cha mẹ từ nhỏ.

not ruoi hung le 2
Phụ nữ có nốt ruồi hứng lệ thường yếu đuối, bi lụy trong tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có nốt ruồi hứng lệ thường yếu đuối, bi lụy trong tình yêu. Vẻ gai góc, khó gần của họ khiến họ khó được yêu thương như ý muốn. Nhưng khi đã yêu ai thì họ lại trở nên yếu đuối vô cùng. Đôi mắt, trái tim của họ luôn dính lấy đối phương không rời.

Sau khi lấy chồng, phụ nữ có nốt ruồi này phần lớn khó hạnh phúc với chồng con. Họ thường mang muộn phiền vào lòng, tự ti và mâu thuẫn với bạn đời.

Đặc biệt, phụ nữ có nốt ruồi hứng lệ bên mắt trái dù tài giỏi, thông minh, có địa vị trong xã hội nhưng đời sống tình cảm lại không viên mãn.

not ruoi hung le 3
Sau khi lấy chồng, phụ nữ có nốt ruồi này phần lớn khó hạnh phúc với chồng con - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nốt ruồi không phải là thứ duy nhất quyết định vận mệnh một người tốt hay xấu. Vận mệnh của bạn nằm trong tay bạn, buồn hay vui, bất hạnh hay sung sướng bạn đều có thể làm chủ.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

3 nét tướng mũi hút tài lộc, nằm không tiền cũng chảy vào túi, cả đời sống giàu sang

3 nét tướng mũi hút tài lộc, nằm không tiền cũng chảy vào túi, cả đời sống giàu sang

Trong nhân tướng học, mũi tượng trưng cho tài khố, vì thế mà khi xem tướng người giàu sang không thể nào bỏ qua tướng mũi.

Xem thêm
Từ khóa:   nốt ruồi đón lệ nốt ruồi dưới mi mắt vị trí nốt ruồi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng